Süper Lig'de bir transfer daha!

Süper Lig'de biten transferler (2018-2019 sezonu)
Süper Lig'de biten transferler (2018/19 sezonu)
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VAHID AMIRI | Persepolis > Trabzonspor | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor
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DENİZ KADAH | Antalyaspor > Göztepe | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor
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MATEJ MİTROVİC | Beşiktaş > Club Brugge | BONSERVİS BEDELİ: 3.9 milyon Euro
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MARKO JEVTOVIC | Partizan > Atiker Konyaspor | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor
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JOSUE | Osmanlıspor > Akhisarspor | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
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YEVHEN OPANASENKO | Zorya Luhansk > Atiker Konyaspor | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
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YOUNNES MOKHTAR | Al Nassr > Ankaragücü | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
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Mehdi Bourabia | Atiker Konyaspor > Sassuolo | BONSERVİS BEDELİ: 2 milyon 250 bin Euro
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ÇAĞLAR ŞAHİN AKBABA | Karabükspor > Adana Demirspor | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
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JOHANNES HOPF | Gençlerbirliği > Ankaragücü | Bonservis bedeli: Yok
11 / 64
SELÇUK ŞAHİN | Göztepe > Gençlerbirliği | Bonservis bedeli: Yok
12 / 64
YAREN SÖZER | Melbourne City > Başakşehir | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
13 / 64
YALÇIN AYHAN | Osmanlıspor > Ankaragücü | Bonservis bedeli: Yok
14 / 64
BERKE ÖZER | Altınordu > Fenerbahçe | Bonservis bedeli: 4 milyon euro
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BARIŞ ALICI | Altınordu > Fenerbahçe | Bonservis bedeli: 4 milyon euro
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ARSEN KHUBULOV | Anzhi > Erzurumspor | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
17 / 64
FAUSTO GRILLO | Velez Sarsfield > Göztepe | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
18 / 64
MILOS JOJIC | Köln > Başakşehir | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
19 / 64
BOBO | Sydney > Aytemiz Alanyaspor | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
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SERDAR ÖZKAN | Gençlerbirliği > Antalyaspor | Bonservis bedeli: Yok
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ZEKİ ÇELİK | İstanbulspor > Lille | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor
22 / 64
EMRE GÜRAL | Antalyaspor > Aytemiz Alanyaspor |Bonservis bedeli: Bilinmiyor
23 / 64
GILLES CHRIST | BB Erzurumspor |Bonservis bedeli: Bilinmiyor
24 / 64
ÖZER HURMACI | Osmanlıspor > BB Erzurumspor | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
25 / 64
İBRAHİM SEHİÇ | Karabağ > BB Erzurumspor | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
26 / 64
BERKAN EMİR | Aytemiz Alanyaspor > Göztepe | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
27 / 64
EMRAH BAŞSAN | Setubal > Büyükşehir Belediye Erzurumspor | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
28 / 64
JOHN BOSTOCK | Bursaspor > Toulouse | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
29 / 64
MAMADOU FOFANA | Alanyaspor > Metz | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
30 / 64
ÖMER ŞİŞMANOĞLU | Göztepe > Yeni Malatyaspor | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
31 / 64
MATUS BERO | Trabzonspor > Vitesse | Bonservis bedeli: 1.64 milyon euro
32 / 64
RICARDO FATY | Bursaspor > Ankaragücü | Bonservis bedeli: Yok
33 / 64
BURAK TEMİR | Gençlerbirliği > Trabzonspor | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
34 / 64
AVDIJA VRSAJEVİC | Osmanlıspor > Akhisarspor | Bonservis bedeli: Yok
35 / 64
RYAN MENDES | Kayserispor > Al Sharjah | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor
36 / 64
LUIS PEDRO CAVANDA | Galatasaray > Standart Liege | BONSERVİS BEDELİ: 2.4 milyon Euro
37 / 64
DAME N'DOYE | Trabzonspor > Copenhagen | BONSERVİS BEDELİ: Yok
38 / 64
BERNARD MENSAH | Atletico Madrid > Kayserispor (Kiralık)
39 / 64
SANDRO | Antalyaspor > Benevento | BONSERVİS BEDELİ: 2.3 milyon Euro
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YUTO NAGATOMO | Inter > Galatasaray | BONSERVİS BEDELİ: 2.5 milyon Euro
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BİLAL BAŞACIKOĞLU | Feyenoord > Kayserispor (Bilal Başaçıkoğlu'nun ismi uzun süre Beşiktaş'la anılmıştı.)
42 / 64
DJALMA CAMPOS | PAOK > Aytemiz Alanyaspor |Bonservis bedeli: yok
43 / 64
BAIANO | Rayo Vallecano > Aytemiz Alanyaspor |Bonservis bedeli: Bilinmiyor
44 / 64
MUĞDAT ÇELİK | Akhisarspor > Galatasaray | Bonservis bedeli: yok
45 / 64
LAMINE GASSAMA | Aytemiz Alanyaspor > Göztepe | Bonservis bedeli: yok
46 / 64
UĞUR DEMİROK | Trabzonspor > Atiker Konyaspor | Bonservis bedeli: Yok
47 / 64
GÜVEN YALÇIN | Bayer Leverkusen > Beşiktaş | Bonservis bedeli: 200 bin euro
48 / 64
THIEVY BIFOUMA | Sivasspor > Ankaragücü | Bonservis bedeli: yok
49 / 64
AHMET İLDİZ | Kasımpaşa > Yeni Malatyaspor | Bonservis bedeli: yok
50 / 64
GÜRAY VURAL | Kayserispor > Akhisarspor |Bonservis bedeli: yok
51 / 64
DORUKHAN TOKÖZ | Eskişehirspor > Beşiktaş | Bonservis bedeli: yok
52 / 64
ERDOĞAN YEŞİLYURT | Altınordu > Sivasspor
53 / 64
HASAN AYAROĞLU | Eskişehirspor > Aytemiz Alanyaspor
54 / 64
FERNANDAO | Fenerbahçe > El Wehda
55 / 64
SONER AYDOĞDU | Akhisarspor > Medipol Başakşehir
56 / 64
JANI ATANASOV | Pandev Akademi > Bursaspor
57 / 64
ALPASLAN ÖZTÜRK | Elazığspor > Göztepe
58 / 64
SAKIB AYTAÇ | Antalyaspor > Kayserispor
59 / 64
HASAN HÜSEYİN ACAR | Eskişehirspor > Kayserispor
60 / 64
UĞUR ÇİFTÇİ | Gençlerbirliği > Sivasspor
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ABDUL KHALILI | Gençlerbirliği > Kasımpaşa
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ALİ ÇAMDALI | Atiker Konyaspor > Çaykur Rizespor
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MUSTAFA SAYMAK | Zwolle > Çaykur Rizespor
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DANIJEL ALEKSIC | St. Gallen > Yeni Malatyaspor
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