Barcelona'dan Süper Lig'e geldi!

Süper Lig ekibi Sivasspor, Barcelona'nın Brezilyalı sağ beki Douglas'ı kiraladı. Transferi Barcelona Kulübü açıkladı.
Süper Lig'de biten transferler (2018/19 sezonu)
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DOUGLAS | Barcelona > Sivasspor (Kiralık)
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ALY CISSOKHO | Yeni Malatyaspor > Antalyaspor | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor
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JOHAN DJOUROU | Antalyaspor > SPAL | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
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BERKAY SEFA KARA | Ofspor > Trabzonspor | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
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VAHID AMIRI | Persepolis > Trabzonspor | Bonservis bedeli: Yok
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DENİZ KADAH | Antalyaspor > Göztepe | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor
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ARMAND TRAORE | Nottingham Forest > Çaykur Rizespor | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor
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SERGIY RYBALKA | Dinamo Kiev > Sivasspor | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor
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SAMIR UJKANI | Cromenese > Çaykur Rizespor | BONSERVİS BEDELİ: Yok
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MATEJ MİTROVİC | Beşiktaş > Club Brugge | BONSERVİS BEDELİ: 3.5 milyon Euro
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MARKO JEVTOVIC | Partizan > Atiker Konyaspor | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor
12 / 71
JOSUE | Osmanlıspor > Akhisarspor | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
13 / 71
YEVHEN OPANASENKO | Zorya Luhansk > Atiker Konyaspor | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
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YOUNNES MOKHTAR | Al Nassr > Ankaragücü | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
15 / 71
Mehdi Bourabia | Atiker Konyaspor > Sassuolo | BONSERVİS BEDELİ: 2 milyon 250 bin Euro
16 / 71
ÇAĞLAR ŞAHİN AKBABA | Karabükspor > Adana Demirspor | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
17 / 71
JOHANNES HOPF | Gençlerbirliği > Ankaragücü | Bonservis bedeli: Yok
18 / 71
SELÇUK ŞAHİN | Göztepe > Gençlerbirliği | Bonservis bedeli: Yok
19 / 71
YAREN SÖZER | Melbourne City > Başakşehir | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
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YALÇIN AYHAN | Osmanlıspor > Ankaragücü | Bonservis bedeli: Yok
21 / 71
BERKE ÖZER | Altınordu > Fenerbahçe | Bonservis bedeli: 4 milyon euro
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BARIŞ ALICI | Altınordu > Fenerbahçe | Bonservis bedeli: 4 milyon euro
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ARSEN KHUBULOV | Anzhi > Erzurumspor | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
24 / 71
FAUSTO GRILLO | Velez Sarsfield > Göztepe | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
25 / 71
MILOS JOJIC | Köln > Başakşehir | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
26 / 71
BOBO | Sydney > Aytemiz Alanyaspor | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
27 / 71
SERDAR ÖZKAN | Gençlerbirliği > Antalyaspor | Bonservis bedeli: Yok
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ZEKİ ÇELİK | İstanbulspor > Lille | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor
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EMRE GÜRAL | Antalyaspor > Aytemiz Alanyaspor |Bonservis bedeli: Bilinmiyor
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GILLES CHRIST | BB Erzurumspor |Bonservis bedeli: Bilinmiyor
31 / 71
ÖZER HURMACI | Osmanlıspor > BB Erzurumspor | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
32 / 71
İBRAHİM SEHİÇ | Karabağ > BB Erzurumspor | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
33 / 71
BERKAN EMİR | Aytemiz Alanyaspor > Göztepe | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
34 / 71
EMRAH BAŞSAN | Setubal > Büyükşehir Belediye Erzurumspor | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
35 / 71
JOHN BOSTOCK | Bursaspor > Toulouse | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
36 / 71
MAMADOU FOFANA | Alanyaspor > Metz | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
37 / 71
ÖMER ŞİŞMANOĞLU | Göztepe > Yeni Malatyaspor | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
38 / 71
MATUS BERO | Trabzonspor > Vitesse | Bonservis bedeli: 1.64 milyon euro
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RICARDO FATY | Bursaspor > Ankaragücü | Bonservis bedeli: Yok
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BURAK TEMİR | Gençlerbirliği > Trabzonspor | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
41 / 71
AVDIJA VRSAJEVİC | Osmanlıspor > Akhisarspor | Bonservis bedeli: Yok
42 / 71
RYAN MENDES | Kayserispor > Al Sharjah | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor
43 / 71
LUIS PEDRO CAVANDA | Galatasaray > Standart Liege | BONSERVİS BEDELİ: 2.4 milyon Euro
44 / 71
DAME N'DOYE | Trabzonspor > Copenhagen | BONSERVİS BEDELİ: Yok
45 / 71
BERNARD MENSAH | Atletico Madrid > Kayserispor (Kiralık)
46 / 71
SANDRO | Antalyaspor > Benevento | BONSERVİS BEDELİ: 2.3 milyon Euro
47 / 71
YUTO NAGATOMO | Inter > Galatasaray | BONSERVİS BEDELİ: 2.5 milyon Euro
48 / 71
BİLAL BAŞACIKOĞLU | Feyenoord > Kayserispor (Bilal Başaçıkoğlu'nun ismi uzun süre Beşiktaş'la anılmıştı.)
49 / 71
DJALMA CAMPOS | PAOK > Aytemiz Alanyaspor |Bonservis bedeli: yok
50 / 71
BAIANO | Rayo Vallecano > Aytemiz Alanyaspor |Bonservis bedeli: Bilinmiyor
51 / 71
MUĞDAT ÇELİK | Akhisarspor > Galatasaray | Bonservis bedeli: yok
52 / 71
LAMINE GASSAMA | Aytemiz Alanyaspor > Göztepe | Bonservis bedeli: yok
53 / 71
UĞUR DEMİROK | Trabzonspor > Atiker Konyaspor | Bonservis bedeli: Yok
54 / 71
GÜVEN YALÇIN | Bayer Leverkusen > Beşiktaş | Bonservis bedeli: 200 bin euro
55 / 71
THIEVY BIFOUMA | Sivasspor > Ankaragücü | Bonservis bedeli: yok
56 / 71
AHMET İLDİZ | Kasımpaşa > Yeni Malatyaspor | Bonservis bedeli: yok
57 / 71
GÜRAY VURAL | Kayserispor > Akhisarspor |Bonservis bedeli: yok
58 / 71
DORUKHAN TOKÖZ | Eskişehirspor > Beşiktaş | Bonservis bedeli: yok
59 / 71
ERDOĞAN YEŞİLYURT | Altınordu > Sivasspor
60 / 71
HASAN AYAROĞLU | Eskişehirspor > Aytemiz Alanyaspor
61 / 71
FERNANDAO | Fenerbahçe > El Wehda
62 / 71
SONER AYDOĞDU | Akhisarspor > Medipol Başakşehir
63 / 71
JANI ATANASOV | Pandev Akademi > Bursaspor
64 / 71
ALPASLAN ÖZTÜRK | Elazığspor > Göztepe
65 / 71
SAKIB AYTAÇ | Antalyaspor > Kayserispor
66 / 71
HASAN HÜSEYİN ACAR | Eskişehirspor > Kayserispor
67 / 71
UĞUR ÇİFTÇİ | Gençlerbirliği > Sivasspor
68 / 71
ABDUL KHALILI | Gençlerbirliği > Kasımpaşa
69 / 71
ALİ ÇAMDALI | Atiker Konyaspor > Çaykur Rizespor
70 / 71
MUSTAFA SAYMAK | Zwolle > Çaykur Rizespor
71 / 71
DANIJEL ALEKSIC | St. Gallen > Yeni Malatyaspor
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