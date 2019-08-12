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Süper Lig'de biten transferler (2019/20 sezonu)

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 12.08.2019 14:13 | Son Güncelleme

Beşiktaş, Portekizli sol bek Pedro Rebocho'nun satın alma opsiyonu ile 1 yıllığına kiralandığını açıkladı.

Beşiktaş, Fransız ekibi Guingamp'ta forma giyen 24 yaşındaki sol bek oyuncusu Pedro Rebocho'nun 1 yıllığına satın alma opsiyonu ile kiralandığını açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Pedro Miguel Braga Rebocho'nun bir yıllığına kiralık olarak kadromuza katılması için EA Guingamp ile satın alma opsiyonlu olarak anlaşmaya varmıştır. Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Pedro Miguel Braga Rebocho’ya Beşiktaş Ailesi’ne hoş geldin der, başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Portekizli oyuncu geçtiğimiz sezon Guingamp formasıyla Ligue 1'de 36 maçta forma giymiş ve 8 asiste imza atmıştı.

Süper Lig'de biten transferler (2019/20 sezonu)

Pedro Rebocho - Guingamp > Beşiktaş | Kiralık

Pedro Rebocho - Guingamp > Beşiktaş | Kiralık

Mathias Zanka | Huddersfield > Fenerbahçe | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor

Mathias Zanka | Huddersfield > Fenerbahçe | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor

Modou Secka Barrow | Reading > Yukatel Denizlispor | BONSERVİS BEDELİ: Kiralık

Modou Secka Barrow | Reading > Yukatel Denizlispor | BONSERVİS BEDELİ: Kiralık

Fernando Andrade - Porto > Sivasspor (Kiralık)

Fernando Andrade - Porto > Sivasspor (Kiralık)

Deniz Türüç - Kayserispor > Fenerbahçe | BONSERVİS BEDELİ: 2 milyon Euro

Deniz Türüç - Kayserispor > Fenerbahçe | BONSERVİS BEDELİ: 2 milyon Euro

Olarenwaju Kayode - Shakhtar Donetsk > Gazişehir Gaziantep (Kiralık)

Olarenwaju Kayode - Shakhtar Donetsk > Gazişehir Gaziantep (Kiralık)

İsmail Çipe | Galatasaray > İstikbal Mobilya Kayserispor |BONSERVİS BEDELİ: Kiralık

İsmail Çipe | Galatasaray > İstikbal Mobilya Kayserispor |BONSERVİS BEDELİ: Kiralık

Flavio da Silva Ramos - Feirense > Gençlerbirliği (Kiralık)

Flavio da Silva Ramos - Feirense > Gençlerbirliği (Kiralık)

Martin Skrtel - Fenerbahçe > Atalanta | BONSERVİS BEDELİ: Yok

Martin Skrtel - Fenerbahçe > Atalanta | BONSERVİS BEDELİ: Yok

Roman Neustadter - Fenerbahçe > Dinamo Moskova | BONSERVİS BEDELİ: Yok

Roman Neustadter - Fenerbahçe > Dinamo Moskova | BONSERVİS BEDELİ: Yok

Raman Chibsah - Frosinone > Gazişehir Gaziantep | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor

Raman Chibsah - Frosinone > Gazişehir Gaziantep | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor

Ben Rienstra - Heerenveen > Kayserispor | BONSERVİS BEDELİ: 500 bin Euro

Ben Rienstra - Heerenveen > Kayserispor | BONSERVİS BEDELİ: 500 bin Euro

Victor Ruiz - Villarreal > Beşiktaş | BONSERVİS BEDELİ: 2,5 milyon Euro

Victor Ruiz - Villarreal > Beşiktaş | BONSERVİS BEDELİ: 2,5 milyon Euro

Fernando Boldrin - Kayserispor > Çaykur Rizespor | BONSERVİS BEDELİ: 730 bin Euro

Fernando Boldrin - Kayserispor > Çaykur Rizespor | BONSERVİS BEDELİ: 730 bin Euro

Leo Schwechlen - Erzurumspor > Göztepe | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor

Leo Schwechlen - Erzurumspor > Göztepe | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor

Edgar Le - Lille > Trabzonspor | BONSERVİS BEDELİ: Yok

Edgar Le - Lille > Trabzonspor | BONSERVİS BEDELİ: Yok

Yusuf Yazıcı - Trabzonspor > Lille | BONSERVİS BEDELİ: 16.5 milyon Euro

Yusuf Yazıcı - Trabzonspor > Lille | BONSERVİS BEDELİ: 16.5 milyon Euro

Abdul-Aziz Tetteh - Dinamo Moskova > Gazişehir Gaziantep | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor

Abdul-Aziz Tetteh - Dinamo Moskova > Gazişehir Gaziantep | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor

Armin Djerlek - Partizan > Sivasspor | BONSERVİS BEDELİ: Yok

Armin Djerlek - Partizan > Sivasspor | BONSERVİS BEDELİ: Yok

Musa Çağıran - Osmanlıspor > Alanyaspor | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor

Musa Çağıran - Osmanlıspor > Alanyaspor | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor

Alexander Sörloth - Crystal Palace > Trabzonspor (Kiralık)

Alexander Sörloth - Crystal Palace > Trabzonspor (Kiralık)

Onur Bulut - Eintracht Braunschweig > Alanyaspor | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor

Onur Bulut - Eintracht Braunschweig > Alanyaspor | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor

Souleymane Diarra - Lens > Gazişehir Gaziantep | BONSERVİS BEDELİ: 1 milyon Euro

Souleymane Diarra - Lens > Gazişehir Gaziantep | BONSERVİS BEDELİ: 1 milyon Euro

Bartlomiej Pawlowski - Zaglebie Lubin > Gazişehir Gaziantep | BONSERVİS BEDELİ: 650 bin Euro

Bartlomiej Pawlowski - Zaglebie Lubin > Gazişehir Gaziantep | BONSERVİS BEDELİ: 650 bin Euro

Yuri Lodygin - Zenit > Gazişehir Gaziantep | BONSERVİS BEDELİ: Yok

Yuri Lodygin - Zenit > Gazişehir Gaziantep | BONSERVİS BEDELİ: Yok

Ivanildo Fernandes - Sporting Lizbon > Trabzonspor (Kiralık)

Ivanildo Fernandes - Sporting Lizbon > Trabzonspor (Kiralık)

Bubacarr Sanneh - Anderlecht > Göztepe (Kiralık)

Bubacarr Sanneh - Anderlecht > Göztepe (Kiralık)

Marin Anicic - Astana > Konyaspor | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor

Marin Anicic - Astana > Konyaspor | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor

Emre Mor - Celta Vigo > Galatasaray (Kiralık)

Emre Mor - Celta Vigo > Galatasaray (Kiralık)

Barış Alıcı - Fenerbahçe > Çaykur Rizespor (Kiralık)

Barış Alıcı - Fenerbahçe > Çaykur Rizespor (Kiralık)

Miguel Vieira - Lugo > Başakşehir | BONSERVİS BEDELİ: 1.3 milyon Euro

Miguel Vieira - Lugo > Başakşehir | BONSERVİS BEDELİ: 1.3 milyon Euro

Zakarya Bergdich - Belenenses > Denizlispor | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor

Zakarya Bergdich - Belenenses > Denizlispor | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor

Oscar Estupinan - Vitoria Guimaraes - > Denizlispor (Kiralık)

Oscar Estupinan - Vitoria Guimaraes - > Denizlispor (Kiralık)

Carlos Ponck - Aves > Başakşehir | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor

Carlos Ponck - Aves > Başakşehir | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor

Juanfran | Deportivo > Aytemiz Alanyaspor | BONSERVİS BEDELİ: Yok

Juanfran | Deportivo > Aytemiz Alanyaspor | BONSERVİS BEDELİ: Yok

Enzo Crivelli - Caen > Başakşehir | BONSERVİS BEDELİ: 2.7 milyon Euro

Enzo Crivelli - Caen > Başakşehir | BONSERVİS BEDELİ: 2.7 milyon Euro

Radoslaw Murawski - Palermo > Denizlispor | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor

Radoslaw Murawski - Palermo > Denizlispor | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor

Christian Luyindama - Standard Liege > Galatasaray | BONSERVİS BEDELİ: 5 milyon Euro

Christian Luyindama - Standard Liege > Galatasaray | BONSERVİS BEDELİ: 5 milyon Euro

Mustafa Pektemek - Beşiktaş > Kasımpaşa | BONSERVİS BEDELİ: Yok

Mustafa Pektemek - Beşiktaş > Kasımpaşa | BONSERVİS BEDELİ: Yok

Nill De Pauw - Zulte Waregem > Çaykur Rizespor | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor

Nill De Pauw - Zulte Waregem > Çaykur Rizespor | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor

Dimitris Chatziisaias - PAOK > Çaykur Rizespor | BONSERVİS BEDELİ: 500 bin Euro

Dimitris Chatziisaias - PAOK > Çaykur Rizespor | BONSERVİS BEDELİ: 500 bin Euro

Jean Armel Drole - Antalyaspor > Las Palmas (Kiralık)

Jean Armel Drole - Antalyaspor > Las Palmas (Kiralık)

Eljif Elmas - Fenerbahçe > Napoli | BONSERVİS BEDELİ: 16 milyon Euro

Eljif Elmas - Fenerbahçe > Napoli | BONSERVİS BEDELİ: 16 milyon Euro

Zeki Yavru | Akhisarspor > Yukatel Denizlispor | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor

Zeki Yavru | Akhisarspor > Yukatel Denizlispor | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor

Ismael Diomande - Caen > Çaykur Rizespor | BONSERVİS BEDELİ: Yok

Ismael Diomande - Caen > Çaykur Rizespor | BONSERVİS BEDELİ: Yok

Güray Vural - Akhisarspor > Gazişehir Gaziantep | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor

Güray Vural - Akhisarspor > Gazişehir Gaziantep | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor

Mustapha Yatabare | Atiker Konyaspor > Demir Grup Sivasspor | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor

Mustapha Yatabare | Atiker Konyaspor > Demir Grup Sivasspor | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor

Trezeguet - Kasımpaşa > Aston Villa | BONSERVİS BEDELİ: 10 milyon Euro

Trezeguet - Kasımpaşa > Aston Villa | BONSERVİS BEDELİ: 10 milyon Euro

Hüseyin Bulut | Dortmund > Göztepe | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor

Hüseyin Bulut | Dortmund > Göztepe | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor

Papy Djilobodji | Guingamp > Gazişehir Gaziantep | BONSERVİS BEDELİ: Yok

Papy Djilobodji | Guingamp > Gazişehir Gaziantep | BONSERVİS BEDELİ: Yok

Stelios Kitsiou - PAOK > Ankaragücü | BONSERVİS BEDELİ: 300 bin Euro

Stelios Kitsiou - PAOK > Ankaragücü | BONSERVİS BEDELİ: 300 bin Euro

Daniel Candeias | Rangers > Gençlerbirliği | BONSERVİS BEDELİ: 278 bin Euro

Daniel Candeias | Rangers > Gençlerbirliği | BONSERVİS BEDELİ: 278 bin Euro

Vahid Amiri - Trabzonspor > Persepolis | BONSERVİS BEDELİ: Yok

Vahid Amiri - Trabzonspor > Persepolis | BONSERVİS BEDELİ: Yok

Ghaylen Chaaleli | Esperance > Yeni Malatyaspor | BONSERVİS BEDELİ: Yok

Ghaylen Chaaleli | Esperance > Yeni Malatyaspor | BONSERVİS BEDELİ: Yok

Berke Özer - Fenerbahçe > Westerlo (Kiralık)

Berke Özer - Fenerbahçe > Westerlo (Kiralık)

Gaston Campi - Estudiantes > Trabzonspor | BONSERVİS BEDELİ: 800 bin Euro

Gaston Campi - Estudiantes > Trabzonspor | BONSERVİS BEDELİ: 800 bin Euro

Ufuk Ceylan - Alanyaspor > Yeni Malatyaspor | BONSERVİS BEDELİ: Yok

Ufuk Ceylan - Alanyaspor > Yeni Malatyaspor | BONSERVİS BEDELİ: Yok

Douglas - Barcelona > Beşiktaş | BONSERVİS BEDELİ: Yok

Douglas - Barcelona > Beşiktaş | BONSERVİS BEDELİ: Yok

Aytaç Kara - Bursaspor > Kasımpaşa | BONSERVİS BEDELİ: Yok

Aytaç Kara - Bursaspor > Kasımpaşa | BONSERVİS BEDELİ: Yok

Hakan Arıkan - Gençlerbirliği > Kayserispor | BONSERVİS BEDELİ: Yok

Hakan Arıkan - Gençlerbirliği > Kayserispor | BONSERVİS BEDELİ: Yok

Erce Kardeşler - Altınordu > Trabzonspor | BONSERVİS BEDELİ: 390 bin Euro

Erce Kardeşler - Altınordu > Trabzonspor | BONSERVİS BEDELİ: 390 bin Euro

Okan Kocuk - Bursaspor > Galatasaray | BONSERVİS BEDELİ: Yok

Okan Kocuk - Bursaspor > Galatasaray | BONSERVİS BEDELİ: Yok

Wilfred Moke - Konyaspor > Ankaragücü | BONSERVİS BEDELİ: Yok

Wilfred Moke - Konyaspor > Ankaragücü | BONSERVİS BEDELİ: Yok

Muğdat Çelik - Galatasaray > Gazişehir Gaziantep | BONSERVİS BEDELİ: Yok

Muğdat Çelik - Galatasaray > Gazişehir Gaziantep | BONSERVİS BEDELİ: Yok

Glynor Plet - Alanyaspor > Telstar | BONSERVİS BEDELİ: Yok

Glynor Plet - Alanyaspor > Telstar | BONSERVİS BEDELİ: Yok

Guilherme - Benevento > Yeni Malatyaspor (Kiralık)

Guilherme - Benevento > Yeni Malatyaspor (Kiralık)

Zargo Toure - Trabzonspor > Gençlerbirliği | BONSERVİS BEDELİ: Yok

Zargo Toure - Trabzonspor > Gençlerbirliği | BONSERVİS BEDELİ: Yok

Adriano - Beşiktaş > Athletico Paranaense | BONSERVİS BEDELİ: Yok

Adriano - Beşiktaş > Athletico Paranaense | BONSERVİS BEDELİ: Yok

Ulaş Zengin - Altay > Gazişehir Gaziantep | BONSERVİS BEDELİ: 400 bin Euro

Ulaş Zengin - Altay > Gazişehir Gaziantep | BONSERVİS BEDELİ: 400 bin Euro

Lokman Gör - Erzurumspor > Alanyaspor | BONSERVİS BEDELİ: 150 bin Euro

Lokman Gör - Erzurumspor > Alanyaspor | BONSERVİS BEDELİ: 150 bin Euro

Hadi Sacko - Leeds United > Denizlispor | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor

Hadi Sacko - Leeds United > Denizlispor | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor

Lucas Villafanez - Alanyaspor > Monarcas Morelia | BONSERVİS BEDELİ: 1.6 milyon Euro

Lucas Villafanez - Alanyaspor > Monarcas Morelia | BONSERVİS BEDELİ: 1.6 milyon Euro

Axel Ngando - Göztepe > Auxerre | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor

Axel Ngando - Göztepe > Auxerre | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor

Erdinç Karakaş - Köln > Çaykur Rizespor | BONSERVİS BEDELİ: Yok

Erdinç Karakaş - Köln > Çaykur Rizespor | BONSERVİS BEDELİ: Yok

Isaac Cofie - Sporting Gijon > Sivasspor | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor

Isaac Cofie - Sporting Gijon > Sivasspor | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor

Nii Plange - Cesarense > Kayserispor | BONSERVİS BEDELİ: Yok

Nii Plange - Cesarense > Kayserispor | BONSERVİS BEDELİ: Yok

Mostapha El Kabir - Kalmar > Çaykur Rizespor | BONSERVİS BEDELİ: Yok

Mostapha El Kabir - Kalmar > Çaykur Rizespor | BONSERVİS BEDELİ: Yok

Miguel Lopes - Akhisarspor > Kayserispor | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor

Miguel Lopes - Akhisarspor > Kayserispor | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor

Gökhan Töre - Beşiktaş > Yeni Malatyaspor | BONSERVİS BEDELİ: Yok

Gökhan Töre - Beşiktaş > Yeni Malatyaspor | BONSERVİS BEDELİ: Yok

Amedej Vetrih - Domzale > Çaykur Rizespor | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor

Amedej Vetrih - Domzale > Çaykur Rizespor | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor

Zaur Sadaev - Akhmat Grozny > Ankaragücü | BONSERVİS BEDELİ: Yok

Zaur Sadaev - Akhmat Grozny > Ankaragücü | BONSERVİS BEDELİ: Yok

Alin Tosca - Real Betis > Gazişehir Gaziantep | BONSERVİS BEDELİ: Yok

Alin Tosca - Real Betis > Gazişehir Gaziantep | BONSERVİS BEDELİ: Yok

Tyler Boyd - Vitoria Guimaraes - Beşiktaş | BONSERVİS BEDELİ: 2.4 milyon Euro

Tyler Boyd - Vitoria Guimaraes - Beşiktaş | BONSERVİS BEDELİ: 2.4 milyon Euro

Jean Michael Seri - Fulham > Galatasaray (Kiralık)

Jean Michael Seri - Fulham > Galatasaray (Kiralık)

Roberto Soldado - Fenerbahçe > Granada | BONSERVİS BEDELİ: Yok

Roberto Soldado - Fenerbahçe > Granada | BONSERVİS BEDELİ: Yok

Erdinç Mergen - Alanyaspor > Tondela | BONSERVİS BEDELİ: Yok

Erdinç Mergen - Alanyaspor > Tondela | BONSERVİS BEDELİ: Yok

Emirhan Civelek - Galatasaray > Kayserispor | BONSERVİS BEDELİ: Yok

Emirhan Civelek - Galatasaray > Kayserispor | BONSERVİS BEDELİ: Yok

Teenage Hadebe - Kaizer Chiefs > Yeni Malatyaspor | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor

Teenage Hadebe - Kaizer Chiefs > Yeni Malatyaspor | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor

Oğuz Kağan Güçtekin - Fenerbahçe > Çaykur Rizespor (Kiralık)

Oğuz Kağan Güçtekin - Fenerbahçe > Çaykur Rizespor (Kiralık)

Fernando Reges - Galatasaray > Sevilla | BONSERVİS BEDELİ: 4.5 milyon Euro

Fernando Reges - Galatasaray > Sevilla | BONSERVİS BEDELİ: 4.5 milyon Euro

Jean-Armel Kana-Biyik - Kayserispor > Gazişehir Gaziantep | BONSERVİS BEDELİ: Yok

Jean-Armel Kana-Biyik - Kayserispor > Gazişehir Gaziantep | BONSERVİS BEDELİ: Yok

Yasir Subaşı - Fenerbahçe > Kayserispor | BONSERVİS BEDELİ: 170 bin Euro

Yasir Subaşı - Fenerbahçe > Kayserispor | BONSERVİS BEDELİ: 170 bin Euro

Sedat Şahintürk - Beşiktaş > Denizlispor (Kiralık)

Sedat Şahintürk - Beşiktaş > Denizlispor (Kiralık)

Eren Derdiyok - Galatasaray > Göztepe | BONSERVİS BEDELİ: Yok

Eren Derdiyok - Galatasaray > Göztepe | BONSERVİS BEDELİ: Yok

Aymen Abdennour - Valencia > Kayserispor | BONSERVİS BEDELİ: Yok

Aymen Abdennour - Valencia > Kayserispor | BONSERVİS BEDELİ: Yok

Davide Petrucci - Çaykur Rizespor > Ascoli | BONSERVİS BEDELİ: Yok

Davide Petrucci - Çaykur Rizespor > Ascoli | BONSERVİS BEDELİ: Yok

Giovanni Sio - Montpellier > Gençlerbirliği | BONSERVİS BEDELİ: Yok

Giovanni Sio - Montpellier > Gençlerbirliği | BONSERVİS BEDELİ: Yok

Fedor Kudryashov - Başakşehir > Sochi | BONSERVİS BEDELİ: Yok

Fedor Kudryashov - Başakşehir > Sochi | BONSERVİS BEDELİ: Yok

Doğanay Kılıç - Göztepe > Başakşehir | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor

Doğanay Kılıç - Göztepe > Başakşehir | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor

Oleksandr Kucher - Kayserispor > Karpaty | BONSERVİS BEDELİ: Yok

Oleksandr Kucher - Kayserispor > Karpaty | BONSERVİS BEDELİ: Yok

Aymen Abdennour - Valencia > Kayserispor | BONSERVİS BEDELİ: Yok

Aymen Abdennour - Valencia > Kayserispor | BONSERVİS BEDELİ: Yok

Yusuf Erdoğan - Bursaspor > Kasımpaşa | BONSERVİS BEDELİ: Yok

Yusuf Erdoğan - Bursaspor > Kasımpaşa | BONSERVİS BEDELİ: Yok

Yasir Subaşı - Ümraniyespor > Fenerbahçe | BONSERVİS BEDELİ: 155 bin Euro

Yasir Subaşı - Ümraniyespor > Fenerbahçe | BONSERVİS BEDELİ: 155 bin Euro

Benoit Poulain - Club Brugge > Kayserispor | BONSERVİS BEDELİ: Yok

Benoit Poulain - Club Brugge > Kayserispor | BONSERVİS BEDELİ: Yok

Okechukwu Azubuike - Pyramids > Başakşehir (Kiralık)

Okechukwu Azubuike - Pyramids > Başakşehir (Kiralık)

Salih Uçan - Empoli > Alanyaspor | BONSERVİS BEDELİ: Yok

Salih Uçan - Empoli > Alanyaspor | BONSERVİS BEDELİ: Yok

Pawel Olkowski - Bolton Wanderers > Gazişehir Gaziantep | BONSERVİS BEDELİ: Yok

Pawel Olkowski - Bolton Wanderers > Gazişehir Gaziantep | BONSERVİS BEDELİ: Yok

Danijel Aleksic - Yeni Malatyaspor > Al Ahli | BONSERVİS BEDELİ: 2 milyon Euro

Danijel Aleksic - Yeni Malatyaspor > Al Ahli | BONSERVİS BEDELİ: 2 milyon Euro

Altay Bayındır - Ankaragücü > Fenerbahçe | BONSERVİS BEDELİ: 1.5 milyon Euro

Altay Bayındır - Ankaragücü > Fenerbahçe | BONSERVİS BEDELİ: 1.5 milyon Euro

Altay Bayındır - Ankaragücü > Fenerbahçe | BONSERVİS BEDELİ: 1.5 milyon Euro

Altay Bayındır - Ankaragücü > Fenerbahçe | BONSERVİS BEDELİ: 1.5 milyon Euro

Donis Avdijaj - Schalke 04 > Trabzonspor | BONSERVİS BEDELİ: Yok

Donis Avdijaj - Schalke 04 > Trabzonspor | BONSERVİS BEDELİ: Yok

Yacine Bammou - Caen > Alanyaspor (Kiralık)

Yacine Bammou - Caen > Alanyaspor (Kiralık)

Vedat Muriç - Çaykur Rizespor > Fenerbahçe | BONSERVİS BEDELİ: 3.5 milyon Euro

Vedat Muriç - Çaykur Rizespor > Fenerbahçe | BONSERVİS BEDELİ: 3.5 milyon Euro

Brice Dja Djedje - Ankaragücü > Kayserispor | BONSERVİS BEDELİ: Yok

Brice Dja Djedje - Ankaragücü > Kayserispor | BONSERVİS BEDELİ: Yok

Caner Osmanpasa - Akhisarspor > Sivasspor | BONSERVİS BEDELİ: Yok

Caner Osmanpasa - Akhisarspor > Sivasspor | BONSERVİS BEDELİ: Yok

Garry Rodrigues - Al Ittihad > Fenerbahçe (Kiralık)

Garry Rodrigues - Al Ittihad > Fenerbahçe (Kiralık)

Mustafa Yumlu - Akhisarspor > Denizlispor | BONSERVİS BEDELİ: Yok

Mustafa Yumlu - Akhisarspor > Denizlispor | BONSERVİS BEDELİ: Yok

Mustafa Yumlu - Akhisarspor > Denizlispor | BONSERVİS BEDELİ: Yok

Mustafa Yumlu - Akhisarspor > Denizlispor | BONSERVİS BEDELİ: Yok

Ömer Uzun - Bochum > Kayserispor | BONSERVİS BEDELİ: Yok

Ömer Uzun - Bochum > Kayserispor | BONSERVİS BEDELİ: Yok

Cyle Larin - Beşiktaş > Zulte Waregem (Kiralık)

Cyle Larin - Beşiktaş > Zulte Waregem (Kiralık)

Junior Morais - Steaua > Gazişehir | BONSERVİS BEDELİ: 600 bin Euro

Junior Morais - Steaua > Gazişehir | BONSERVİS BEDELİ: 600 bin Euro

Sinan Gümüş - Galatasaray > Genoa | BONSERVİS BEDELİ: Yok

Sinan Gümüş - Galatasaray > Genoa | BONSERVİS BEDELİ: Yok

Atakan Akkaynak - Willem II - Çaykur Rizespor (Kiralık)

Atakan Akkaynak - Willem II - Çaykur Rizespor (Kiralık)

Nemanja Andjusic - Mladost Kakanj > Trabzonspor | BONSERVİS BEDELİ: 50 bin Euro

Nemanja Andjusic - Mladost Kakanj > Trabzonspor | BONSERVİS BEDELİ: 50 bin Euro

Manolis Siopis - Aris > Alanyaspor | BONSERVİS BEDELİ: 500 bin Euro

Manolis Siopis - Aris > Alanyaspor | BONSERVİS BEDELİ: 500 bin Euro

Jimmy Durmaz - Toulouse > Galatasaray | BONSERVİS BEDELİ: Yok

Jimmy Durmaz - Toulouse > Galatasaray | BONSERVİS BEDELİ: Yok

Şener Özbayraklı - Fenerbahçe > Galatasaray | BONSERVİS BEDELİ: Yok

Şener Özbayraklı - Fenerbahçe > Galatasaray | BONSERVİS BEDELİ: Yok

Muhammet Demir - Sivasspor > Başakşehir | BONSERVİS BEDELİ: Yok

Muhammet Demir - Sivasspor > Başakşehir | BONSERVİS BEDELİ: Yok

Emre Belözoğlu - Başakşehir > Fenerbahçe | BONSERVİS BEDELİ: Yok

Emre Belözoğlu - Başakşehir > Fenerbahçe | BONSERVİS BEDELİ: Yok

John Obi Mikel - Middlesbrough > Trabzonspor | BONSERVİS BEDELİ: Yok

John Obi Mikel - Middlesbrough > Trabzonspor | BONSERVİS BEDELİ: Yok

Mats Seuntjens - AZ Alkmaar > Gençlerbirliği | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor

Mats Seuntjens - AZ Alkmaar > Gençlerbirliği | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor

Elvis Manu - Akhisarspor > Beijing Renhe | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor

Elvis Manu - Akhisarspor > Beijing Renhe | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor

Mert Kula - Sarıyer > Kayserispor | BONSERVİS BEDELİ: Yok

Mert Kula - Sarıyer > Kayserispor | BONSERVİS BEDELİ: Yok

Ziya Alkurt - Denizlispor > Kayserispor | BONSERVİS BEDELİ: Yok

Ziya Alkurt - Denizlispor > Kayserispor | BONSERVİS BEDELİ: Yok

Michael Pereira - Yeni Malatyaspor > Cluj | BONSERVİS BEDELİ: Yok

Michael Pereira - Yeni Malatyaspor > Cluj | BONSERVİS BEDELİ: Yok

Muammer Yıldırım - Kayserispor > Sivasspor | BONSERVİS BEDELİ: Yok

Muammer Yıldırım - Kayserispor > Sivasspor | BONSERVİS BEDELİ: Yok

Recep Gül - Galatasaray > Westerlo (Kiralık)

Recep Gül - Galatasaray > Westerlo (Kiralık)

Sefa Yilmaz - Altınordu > Gençlerbirliği | BONSERVİS BEDELİ: Yok

Sefa Yilmaz - Altınordu > Gençlerbirliği | BONSERVİS BEDELİ: Yok

Özer Özdemir - Le Havre > Yeni Malatyaspor | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor

Özer Özdemir - Le Havre > Yeni Malatyaspor | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor

Ufuk Akyol - Karagümrük > Antalyaspor | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor

Ufuk Akyol - Karagümrük > Antalyaspor | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor

Valentine James Ozornwafor - Emyimba > Galatasaray | BONSERVİS BEDELİ: 300 bin Euro

Valentine James Ozornwafor - Emyimba > Galatasaray | BONSERVİS BEDELİ: 300 bin Euro

Adem Büyük - Yeni Malatyaspor > Galatasaray | BONSERVİS BEDELİ: Yok

Adem Büyük - Yeni Malatyaspor > Galatasaray | BONSERVİS BEDELİ: Yok

Max Kruse - Werder Bremen > Fenerbahçe | BONSERVİS BEDELİ: Yok

Max Kruse - Werder Bremen > Fenerbahçe | BONSERVİS BEDELİ: Yok

Ryan Babel - Fulham > Galatasaray | BONSERVİS BEDELİ: Yok

Ryan Babel - Fulham > Galatasaray | BONSERVİS BEDELİ: Yok

Abdoulaye Diallo - Rennes > Gençlerbirliği | BONSERVİS BEDELİ: Yok

Abdoulaye Diallo - Rennes > Gençlerbirliği | BONSERVİS BEDELİ: Yok

Allahyar Sayyadmanesh - Esteghlal > Fenerbahçe | BONSERVİS BEDELİ: 750 bin Euro

Allahyar Sayyadmanesh - Esteghlal > Fenerbahçe | BONSERVİS BEDELİ: 750 bin Euro

Doğan Erdoğan - LASK Linz > Trabzonspor | BONSERVİS BEDELİ: 200 bin Euro

Doğan Erdoğan - LASK Linz > Trabzonspor | BONSERVİS BEDELİ: 200 bin Euro

Furkan Soyalp | Bursaspor > Medipol Başakşehir | BONSERVİS BEDELİ: Yok

Furkan Soyalp | Bursaspor > Medipol Başakşehir | BONSERVİS BEDELİ: Yok

Murat Sağlam - Wolfsburg > Fenerbahçe | BONSERVİS BEDELİ: Yok

Murat Sağlam - Wolfsburg > Fenerbahçe | BONSERVİS BEDELİ: Yok

Taha Tunç | Pendikspor > Trabzonspor | BONSERVİS BEDELİ: 45 bin Euro

Taha Tunç | Pendikspor > Trabzonspor | BONSERVİS BEDELİ: 45 bin Euro

Mykola Moroziuk - Dinamo Kiev > Çaykur Rizespor | BONSERVİS BEDELİ: Yok

Mykola Moroziuk - Dinamo Kiev > Çaykur Rizespor | BONSERVİS BEDELİ: Yok

Aaron Appindangoye - Ümraniyespor > Sivasspor | BONSERVİS BEDELİ: Yok

Aaron Appindangoye - Ümraniyespor > Sivasspor | BONSERVİS BEDELİ: Yok

Amilton - Desportivo Aves - Antalyaspor | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor

Amilton - Desportivo Aves - Antalyaspor | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor

Fredrik Gulbrandsen - Salzburg > Başakşehir | BONSERVİS BEDELİ: Yok

Fredrik Gulbrandsen - Salzburg > Başakşehir | BONSERVİS BEDELİ: Yok

Alper Uludağ - Gençlerbirliği > Konyaspor | BONSERVİS BEDELİ: Yok

Alper Uludağ - Gençlerbirliği > Konyaspor | BONSERVİS BEDELİ: Yok

Sadio Diallo | Hatayspor > Gençlerbirliği | BONSERVİS BEDELİ: Yok

Sadio Diallo | Hatayspor > Gençlerbirliği | BONSERVİS BEDELİ: Yok

Veli Çetin > Menemen Belediyespor > Göztepe | BONSERVİS BEDELİ: Yok

Veli Çetin > Menemen Belediyespor > Göztepe | BONSERVİS BEDELİ: Yok

Murat Akşit | Pendikspor > Evkur Yeni Malatyaspor | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor

Murat Akşit | Pendikspor > Evkur Yeni Malatyaspor | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor

Tolgahan Acar | Demir Grup Sivasspor > Denizlispor | BONSERVİS BEDELİ: Yok

Tolgahan Acar | Demir Grup Sivasspor > Denizlispor | BONSERVİS BEDELİ: Yok

Murat Paluli | Hatayspor > Göztepe | BONSERVİS BEDELİ: Yok

Murat Paluli | Hatayspor > Göztepe | BONSERVİS BEDELİ: Yok

Stephane Badji - Bursaspor > Ludugorets | BONSERVİS BEDELİ: Yok

Stephane Badji - Bursaspor > Ludugorets | BONSERVİS BEDELİ: Yok

Atakan Gündüz - Altınordu > Trabzonspor | BONSERVİS BEDELİ: 45 bin Euro

Atakan Gündüz - Altınordu > Trabzonspor | BONSERVİS BEDELİ: 45 bin Euro

Ahmet Canbaz - Werder Bremen > Trabzonspor | BONSERVİS BEDELİ: 125 bin Euro

Ahmet Canbaz - Werder Bremen > Trabzonspor | BONSERVİS BEDELİ: 125 bin Euro

Engin Bekdemir - Gençlerbirliği > Altınordu | BONSERVİS BEDELİ: Yok

Engin Bekdemir - Gençlerbirliği > Altınordu | BONSERVİS BEDELİ: Yok

Salih Kavrazlı - Altınordu > Trabzonspor | BONSERVİS BEDELİ: 45 bin Euro

Salih Kavrazlı - Altınordu > Trabzonspor | BONSERVİS BEDELİ: 45 bin Euro

Fatih Öztürk - Akhisarspor > Kasımpaşa | BONSERVİS BEDELİ: Yok

Fatih Öztürk - Akhisarspor > Kasımpaşa | BONSERVİS BEDELİ: Yok

Hugo Rodallega | Trabzonspor > Denizlispor |BONSERVİS BEDELİ: Yok

Hugo Rodallega | Trabzonspor > Denizlispor |BONSERVİS BEDELİ: Yok

Alexander Barboza - River Plate > Yeni Malatyaspor | BONVERVİS BEDELİ: Bilinmiyor

Alexander Barboza - River Plate > Yeni Malatyaspor | BONVERVİS BEDELİ: Bilinmiyor

Fıratcan Üzüm - Eskişehirspor > Trabzonspor | BONSERVİS BEDELİ: 100 bin Euro

Fıratcan Üzüm - Eskişehirspor > Trabzonspor | BONSERVİS BEDELİ: 100 bin Euro

Pierre-Yves Polomat - Saint Etienne > Gençlerbirliği | BONSERVİS BEDELİ: Yok

Pierre-Yves Polomat - Saint Etienne > Gençlerbirliği | BONSERVİS BEDELİ: Yok

William Vainqueur - Antalyaspor > Toulouse (Kiralık)

William Vainqueur - Antalyaspor > Toulouse (Kiralık)

Marcelo Goiano | Braga > Demir Grup Sivasspor |BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor

Marcelo Goiano | Braga > Demir Grup Sivasspor |BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor

Christian Luyindama - Standard Liege > Galatasaray | BONSERVİS BEDELİ: 5 milyon Euro

Christian Luyindama - Standard Liege > Galatasaray | BONSERVİS BEDELİ: 5 milyon Euro

Karim Hafez | Wadi Degla > Kasımpaşa | BONSERVİS BEDELİ: Kiralık

Karim Hafez | Wadi Degla > Kasımpaşa | BONSERVİS BEDELİ: Kiralık

Kari Arnason - Gençlerbirliği > Víkingur | BONSERVİS BEDELİ: Yok

Kari Arnason - Gençlerbirliği > Víkingur | BONSERVİS BEDELİ: Yok

Adis Jahovic | Konyaspor > Evkur Yeni Malatyaspor | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor

Adis Jahovic | Konyaspor > Evkur Yeni Malatyaspor | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor

Thiam Mame Baba | Ajman Club > Kasımpaşa | BONSERVİS BEDELİ: Yok

Thiam Mame Baba | Ajman Club > Kasımpaşa | BONSERVİS BEDELİ: Yok

Moryke Fofana | Atiker Konyaspor > Evkur Yeni Malatyaspor | BONSERVİS BEDELİ: Yok

Moryke Fofana | Atiker Konyaspor > Evkur Yeni Malatyaspor | BONSERVİS BEDELİ: Yok

Tiago Lopes - Kayserispor > Yukatel Denizlispor | BONSERVİS BEDELİ: Yok

Tiago Lopes - Kayserispor > Yukatel Denizlispor | BONSERVİS BEDELİ: Yok

Aatif Chahechouhe - Çaykur Rizespor > Antalyaspor | BONSERVİS BEDELİ: Yok

Aatif Chahechouhe - Çaykur Rizespor > Antalyaspor | BONSERVİS BEDELİ: Yok

Mamadou Samassa - Troyes > Sivasspor | BONSERVİS BEDELİ: Yok

Mamadou Samassa - Troyes > Sivasspor | BONSERVİS BEDELİ: Yok

Anastasios Bakasetas - AEK > Alanyaspor | BONSERVİS BEDELİ: 700 bin Euro

Anastasios Bakasetas - AEK > Alanyaspor | BONSERVİS BEDELİ: 700 bin Euro

Jorge Fernandes - Porto > Kasımpaşa (Kiralık)

Jorge Fernandes - Porto > Kasımpaşa (Kiralık)

Riad Bajic - Udinese > Konyaspor (Kiralık)

Riad Bajic - Udinese > Konyaspor (Kiralık)

Bady - Gençlerbirliği > Guarani | BONSERVİS BEDELİ: Yok

Bady - Gençlerbirliği > Guarani | BONSERVİS BEDELİ: Yok

Tayfur Bingöl - Göztepe > Alanyaspor | BONSERVİS BEDELİ: Yok

Tayfur Bingöl - Göztepe > Alanyaspor | BONSERVİS BEDELİ: Yok

Jose Marafona - Braga > Alanyaspor | BONSERVİS BEDELİ: Yok

Jose Marafona - Braga > Alanyaspor | BONSERVİS BEDELİ: Yok

Marwane Saadane - Çaykur Rizespor > Al Fateh | BONSERVİS BEDELİ: Yok

Marwane Saadane - Çaykur Rizespor > Al Fateh | BONSERVİS BEDELİ: Yok

Bernard Mensah - Atletico Madrid > Kayserispor | BONSERVİS BEDELİ: 3.6 milyon Euro

Bernard Mensah - Atletico Madrid > Kayserispor | BONSERVİS BEDELİ: 3.6 milyon Euro

Mathieu Valbuena - Fenerbahçe > Olympiakos | BONSERVİS BEDELİ: Yok

Mathieu Valbuena - Fenerbahçe > Olympiakos | BONSERVİS BEDELİ: Yok

Aziz Behich - PSV > Başakşehir | BONSERVİS BEDELİ: 1 milyon Euro

Aziz Behich - PSV > Başakşehir | BONSERVİS BEDELİ: 1 milyon Euro

Adem Ljajic - Torino > Beşiktaş | BONSERVİS BEDELİ: 6.5 milyon Euro

Adem Ljajic - Torino > Beşiktaş | BONSERVİS BEDELİ: 6.5 milyon Euro

Caleb Ekuban - Leeds United > Trabzonspor | BONSERVİS BEDELİ: 1 milyon Euro

Caleb Ekuban - Leeds United > Trabzonspor | BONSERVİS BEDELİ: 1 milyon Euro

Cristian Sapunaru - Kayserispor > Denizlispor | BONSERVİS BEDELİ: Yok

Cristian Sapunaru - Kayserispor > Denizlispor | BONSERVİS BEDELİ: Yok

Sergio Rochet - Sivasspor > Nacional | BONSERVİS BEDELİ: Yok

Sergio Rochet - Sivasspor > Nacional | BONSERVİS BEDELİ: Yok

Taha Can Velioğlu - Denizlispor > Manisa BB | BONSERVİS BEDELİ: Yok

Taha Can Velioğlu - Denizlispor > Manisa BB | BONSERVİS BEDELİ: Yok

Yusuf Sarı - Marsilya > Trabzonspor | BONSERVİS BEDELİ: 250 bin Euro

Yusuf Sarı - Marsilya > Trabzonspor | BONSERVİS BEDELİ: 250 bin Euro

Harun Kavaklidere - Bodrumspor > Antalyaspor | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor

Harun Kavaklidere - Bodrumspor > Antalyaspor | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor

Emirhan Öz - Sarayspor > Yeni Malatyaspor | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor

Emirhan Öz - Sarayspor > Yeni Malatyaspor | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor

Lanre Kehinde - Denizlispor > Incheon United | BONSERVİS BEDELİ: 180 bin Euro

Lanre Kehinde - Denizlispor > Incheon United | BONSERVİS BEDELİ: 180 bin Euro
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