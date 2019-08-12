Beşiktaş, Fransız ekibi Guingamp'ta forma giyen 24 yaşındaki sol bek oyuncusu Pedro Rebocho'nun 1 yıllığına satın alma opsiyonu ile kiralandığını açıkladı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Pedro Miguel Braga Rebocho'nun bir yıllığına kiralık olarak kadromuza katılması için EA Guingamp ile satın alma opsiyonlu olarak anlaşmaya varmıştır. Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Pedro Miguel Braga Rebocho’ya Beşiktaş Ailesi’ne hoş geldin der, başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.
Portekizli oyuncu geçtiğimiz sezon Guingamp formasıyla Ligue 1'de 36 maçta forma giymiş ve 8 asiste imza atmıştı.
Süper Lig'de biten transferler (2019/20 sezonu)
Pedro Rebocho - Guingamp > Beşiktaş | Kiralık
Mathias Zanka | Huddersfield > Fenerbahçe | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor
Modou Secka Barrow | Reading > Yukatel Denizlispor | BONSERVİS BEDELİ: Kiralık
Fernando Andrade - Porto > Sivasspor (Kiralık)
Deniz Türüç - Kayserispor > Fenerbahçe | BONSERVİS BEDELİ: 2 milyon Euro
Olarenwaju Kayode - Shakhtar Donetsk > Gazişehir Gaziantep (Kiralık)
İsmail Çipe | Galatasaray > İstikbal Mobilya Kayserispor |BONSERVİS BEDELİ: Kiralık
Flavio da Silva Ramos - Feirense > Gençlerbirliği (Kiralık)
Martin Skrtel - Fenerbahçe > Atalanta | BONSERVİS BEDELİ: Yok
Roman Neustadter - Fenerbahçe > Dinamo Moskova | BONSERVİS BEDELİ: Yok
Raman Chibsah - Frosinone > Gazişehir Gaziantep | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor
Ben Rienstra - Heerenveen > Kayserispor | BONSERVİS BEDELİ: 500 bin Euro
Victor Ruiz - Villarreal > Beşiktaş | BONSERVİS BEDELİ: 2,5 milyon Euro
Fernando Boldrin - Kayserispor > Çaykur Rizespor | BONSERVİS BEDELİ: 730 bin Euro
Leo Schwechlen - Erzurumspor > Göztepe | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor
Edgar Le - Lille > Trabzonspor | BONSERVİS BEDELİ: Yok
Yusuf Yazıcı - Trabzonspor > Lille | BONSERVİS BEDELİ: 16.5 milyon Euro
Abdul-Aziz Tetteh - Dinamo Moskova > Gazişehir Gaziantep | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor
Armin Djerlek - Partizan > Sivasspor | BONSERVİS BEDELİ: Yok
Musa Çağıran - Osmanlıspor > Alanyaspor | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor
Alexander Sörloth - Crystal Palace > Trabzonspor (Kiralık)
Onur Bulut - Eintracht Braunschweig > Alanyaspor | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor
Souleymane Diarra - Lens > Gazişehir Gaziantep | BONSERVİS BEDELİ: 1 milyon Euro
Bartlomiej Pawlowski - Zaglebie Lubin > Gazişehir Gaziantep | BONSERVİS BEDELİ: 650 bin Euro
Yuri Lodygin - Zenit > Gazişehir Gaziantep | BONSERVİS BEDELİ: Yok
Ivanildo Fernandes - Sporting Lizbon > Trabzonspor (Kiralık)
Bubacarr Sanneh - Anderlecht > Göztepe (Kiralık)
Marin Anicic - Astana > Konyaspor | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor
Emre Mor - Celta Vigo > Galatasaray (Kiralık)
Barış Alıcı - Fenerbahçe > Çaykur Rizespor (Kiralık)
Miguel Vieira - Lugo > Başakşehir | BONSERVİS BEDELİ: 1.3 milyon Euro
Zakarya Bergdich - Belenenses > Denizlispor | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor
Oscar Estupinan - Vitoria Guimaraes - > Denizlispor (Kiralık)
Carlos Ponck - Aves > Başakşehir | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor
Juanfran | Deportivo > Aytemiz Alanyaspor | BONSERVİS BEDELİ: Yok
Enzo Crivelli - Caen > Başakşehir | BONSERVİS BEDELİ: 2.7 milyon Euro
Radoslaw Murawski - Palermo > Denizlispor | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor
Christian Luyindama - Standard Liege > Galatasaray | BONSERVİS BEDELİ: 5 milyon Euro
Mustafa Pektemek - Beşiktaş > Kasımpaşa | BONSERVİS BEDELİ: Yok
Nill De Pauw - Zulte Waregem > Çaykur Rizespor | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor
Dimitris Chatziisaias - PAOK > Çaykur Rizespor | BONSERVİS BEDELİ: 500 bin Euro
Jean Armel Drole - Antalyaspor > Las Palmas (Kiralık)
Eljif Elmas - Fenerbahçe > Napoli | BONSERVİS BEDELİ: 16 milyon Euro
Zeki Yavru | Akhisarspor > Yukatel Denizlispor | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor
Ismael Diomande - Caen > Çaykur Rizespor | BONSERVİS BEDELİ: Yok
Güray Vural - Akhisarspor > Gazişehir Gaziantep | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor
Mustapha Yatabare | Atiker Konyaspor > Demir Grup Sivasspor | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor
Trezeguet - Kasımpaşa > Aston Villa | BONSERVİS BEDELİ: 10 milyon Euro
Hüseyin Bulut | Dortmund > Göztepe | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor
Papy Djilobodji | Guingamp > Gazişehir Gaziantep | BONSERVİS BEDELİ: Yok
Stelios Kitsiou - PAOK > Ankaragücü | BONSERVİS BEDELİ: 300 bin Euro
Daniel Candeias | Rangers > Gençlerbirliği | BONSERVİS BEDELİ: 278 bin Euro
Vahid Amiri - Trabzonspor > Persepolis | BONSERVİS BEDELİ: Yok
Ghaylen Chaaleli | Esperance > Yeni Malatyaspor | BONSERVİS BEDELİ: Yok
Berke Özer - Fenerbahçe > Westerlo (Kiralık)
Gaston Campi - Estudiantes > Trabzonspor | BONSERVİS BEDELİ: 800 bin Euro
Ufuk Ceylan - Alanyaspor > Yeni Malatyaspor | BONSERVİS BEDELİ: Yok
Douglas - Barcelona > Beşiktaş | BONSERVİS BEDELİ: Yok
Aytaç Kara - Bursaspor > Kasımpaşa | BONSERVİS BEDELİ: Yok
Hakan Arıkan - Gençlerbirliği > Kayserispor | BONSERVİS BEDELİ: Yok
Erce Kardeşler - Altınordu > Trabzonspor | BONSERVİS BEDELİ: 390 bin Euro
Okan Kocuk - Bursaspor > Galatasaray | BONSERVİS BEDELİ: Yok
Wilfred Moke - Konyaspor > Ankaragücü | BONSERVİS BEDELİ: Yok
Muğdat Çelik - Galatasaray > Gazişehir Gaziantep | BONSERVİS BEDELİ: Yok
Glynor Plet - Alanyaspor > Telstar | BONSERVİS BEDELİ: Yok
Guilherme - Benevento > Yeni Malatyaspor (Kiralık)
Zargo Toure - Trabzonspor > Gençlerbirliği | BONSERVİS BEDELİ: Yok
Adriano - Beşiktaş > Athletico Paranaense | BONSERVİS BEDELİ: Yok
Ulaş Zengin - Altay > Gazişehir Gaziantep | BONSERVİS BEDELİ: 400 bin Euro
Lokman Gör - Erzurumspor > Alanyaspor | BONSERVİS BEDELİ: 150 bin Euro
Hadi Sacko - Leeds United > Denizlispor | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor
Lucas Villafanez - Alanyaspor > Monarcas Morelia | BONSERVİS BEDELİ: 1.6 milyon Euro
Axel Ngando - Göztepe > Auxerre | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor
Erdinç Karakaş - Köln > Çaykur Rizespor | BONSERVİS BEDELİ: Yok
Isaac Cofie - Sporting Gijon > Sivasspor | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor
Nii Plange - Cesarense > Kayserispor | BONSERVİS BEDELİ: Yok
Mostapha El Kabir - Kalmar > Çaykur Rizespor | BONSERVİS BEDELİ: Yok
Miguel Lopes - Akhisarspor > Kayserispor | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor
Gökhan Töre - Beşiktaş > Yeni Malatyaspor | BONSERVİS BEDELİ: Yok
Amedej Vetrih - Domzale > Çaykur Rizespor | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor
Zaur Sadaev - Akhmat Grozny > Ankaragücü | BONSERVİS BEDELİ: Yok
Alin Tosca - Real Betis > Gazişehir Gaziantep | BONSERVİS BEDELİ: Yok
Tyler Boyd - Vitoria Guimaraes - Beşiktaş | BONSERVİS BEDELİ: 2.4 milyon Euro
Jean Michael Seri - Fulham > Galatasaray (Kiralık)
Roberto Soldado - Fenerbahçe > Granada | BONSERVİS BEDELİ: Yok
Erdinç Mergen - Alanyaspor > Tondela | BONSERVİS BEDELİ: Yok
Emirhan Civelek - Galatasaray > Kayserispor | BONSERVİS BEDELİ: Yok
Teenage Hadebe - Kaizer Chiefs > Yeni Malatyaspor | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor
Oğuz Kağan Güçtekin - Fenerbahçe > Çaykur Rizespor (Kiralık)
Fernando Reges - Galatasaray > Sevilla | BONSERVİS BEDELİ: 4.5 milyon Euro
Jean-Armel Kana-Biyik - Kayserispor > Gazişehir Gaziantep | BONSERVİS BEDELİ: Yok
Yasir Subaşı - Fenerbahçe > Kayserispor | BONSERVİS BEDELİ: 170 bin Euro
Sedat Şahintürk - Beşiktaş > Denizlispor (Kiralık)
Eren Derdiyok - Galatasaray > Göztepe | BONSERVİS BEDELİ: Yok
Aymen Abdennour - Valencia > Kayserispor | BONSERVİS BEDELİ: Yok
Davide Petrucci - Çaykur Rizespor > Ascoli | BONSERVİS BEDELİ: Yok
Giovanni Sio - Montpellier > Gençlerbirliği | BONSERVİS BEDELİ: Yok
Fedor Kudryashov - Başakşehir > Sochi | BONSERVİS BEDELİ: Yok
Doğanay Kılıç - Göztepe > Başakşehir | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor
Oleksandr Kucher - Kayserispor > Karpaty | BONSERVİS BEDELİ: Yok
Aymen Abdennour - Valencia > Kayserispor | BONSERVİS BEDELİ: Yok
Yusuf Erdoğan - Bursaspor > Kasımpaşa | BONSERVİS BEDELİ: Yok
Yasir Subaşı - Ümraniyespor > Fenerbahçe | BONSERVİS BEDELİ: 155 bin Euro
Benoit Poulain - Club Brugge > Kayserispor | BONSERVİS BEDELİ: Yok
Okechukwu Azubuike - Pyramids > Başakşehir (Kiralık)
Salih Uçan - Empoli > Alanyaspor | BONSERVİS BEDELİ: Yok
Pawel Olkowski - Bolton Wanderers > Gazişehir Gaziantep | BONSERVİS BEDELİ: Yok
Danijel Aleksic - Yeni Malatyaspor > Al Ahli | BONSERVİS BEDELİ: 2 milyon Euro
Altay Bayındır - Ankaragücü > Fenerbahçe | BONSERVİS BEDELİ: 1.5 milyon Euro
Altay Bayındır - Ankaragücü > Fenerbahçe | BONSERVİS BEDELİ: 1.5 milyon Euro
Donis Avdijaj - Schalke 04 > Trabzonspor | BONSERVİS BEDELİ: Yok
Yacine Bammou - Caen > Alanyaspor (Kiralık)
Vedat Muriç - Çaykur Rizespor > Fenerbahçe | BONSERVİS BEDELİ: 3.5 milyon Euro
Brice Dja Djedje - Ankaragücü > Kayserispor | BONSERVİS BEDELİ: Yok
Caner Osmanpasa - Akhisarspor > Sivasspor | BONSERVİS BEDELİ: Yok
Garry Rodrigues - Al Ittihad > Fenerbahçe (Kiralık)
Mustafa Yumlu - Akhisarspor > Denizlispor | BONSERVİS BEDELİ: Yok
Mustafa Yumlu - Akhisarspor > Denizlispor | BONSERVİS BEDELİ: Yok
Ömer Uzun - Bochum > Kayserispor | BONSERVİS BEDELİ: Yok
Cyle Larin - Beşiktaş > Zulte Waregem (Kiralık)
Junior Morais - Steaua > Gazişehir | BONSERVİS BEDELİ: 600 bin Euro
Sinan Gümüş - Galatasaray > Genoa | BONSERVİS BEDELİ: Yok
Atakan Akkaynak - Willem II - Çaykur Rizespor (Kiralık)
Nemanja Andjusic - Mladost Kakanj > Trabzonspor | BONSERVİS BEDELİ: 50 bin Euro
Manolis Siopis - Aris > Alanyaspor | BONSERVİS BEDELİ: 500 bin Euro
Jimmy Durmaz - Toulouse > Galatasaray | BONSERVİS BEDELİ: Yok
Şener Özbayraklı - Fenerbahçe > Galatasaray | BONSERVİS BEDELİ: Yok
Muhammet Demir - Sivasspor > Başakşehir | BONSERVİS BEDELİ: Yok
Emre Belözoğlu - Başakşehir > Fenerbahçe | BONSERVİS BEDELİ: Yok
John Obi Mikel - Middlesbrough > Trabzonspor | BONSERVİS BEDELİ: Yok
Mats Seuntjens - AZ Alkmaar > Gençlerbirliği | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor
Elvis Manu - Akhisarspor > Beijing Renhe | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor
Mert Kula - Sarıyer > Kayserispor | BONSERVİS BEDELİ: Yok
Ziya Alkurt - Denizlispor > Kayserispor | BONSERVİS BEDELİ: Yok
Michael Pereira - Yeni Malatyaspor > Cluj | BONSERVİS BEDELİ: Yok
Muammer Yıldırım - Kayserispor > Sivasspor | BONSERVİS BEDELİ: Yok
Recep Gül - Galatasaray > Westerlo (Kiralık)
Sefa Yilmaz - Altınordu > Gençlerbirliği | BONSERVİS BEDELİ: Yok
Özer Özdemir - Le Havre > Yeni Malatyaspor | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor
Ufuk Akyol - Karagümrük > Antalyaspor | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor
Valentine James Ozornwafor - Emyimba > Galatasaray | BONSERVİS BEDELİ: 300 bin Euro
Adem Büyük - Yeni Malatyaspor > Galatasaray | BONSERVİS BEDELİ: Yok
Max Kruse - Werder Bremen > Fenerbahçe | BONSERVİS BEDELİ: Yok
Ryan Babel - Fulham > Galatasaray | BONSERVİS BEDELİ: Yok
Abdoulaye Diallo - Rennes > Gençlerbirliği | BONSERVİS BEDELİ: Yok
Allahyar Sayyadmanesh - Esteghlal > Fenerbahçe | BONSERVİS BEDELİ: 750 bin Euro
Doğan Erdoğan - LASK Linz > Trabzonspor | BONSERVİS BEDELİ: 200 bin Euro
Furkan Soyalp | Bursaspor > Medipol Başakşehir | BONSERVİS BEDELİ: Yok
Murat Sağlam - Wolfsburg > Fenerbahçe | BONSERVİS BEDELİ: Yok
Taha Tunç | Pendikspor > Trabzonspor | BONSERVİS BEDELİ: 45 bin Euro
Mykola Moroziuk - Dinamo Kiev > Çaykur Rizespor | BONSERVİS BEDELİ: Yok
Aaron Appindangoye - Ümraniyespor > Sivasspor | BONSERVİS BEDELİ: Yok
Amilton - Desportivo Aves - Antalyaspor | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor
Fredrik Gulbrandsen - Salzburg > Başakşehir | BONSERVİS BEDELİ: Yok
Alper Uludağ - Gençlerbirliği > Konyaspor | BONSERVİS BEDELİ: Yok
Sadio Diallo | Hatayspor > Gençlerbirliği | BONSERVİS BEDELİ: Yok
Veli Çetin > Menemen Belediyespor > Göztepe | BONSERVİS BEDELİ: Yok
Murat Akşit | Pendikspor > Evkur Yeni Malatyaspor | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor
Tolgahan Acar | Demir Grup Sivasspor > Denizlispor | BONSERVİS BEDELİ: Yok
Murat Paluli | Hatayspor > Göztepe | BONSERVİS BEDELİ: Yok
Stephane Badji - Bursaspor > Ludugorets | BONSERVİS BEDELİ: Yok
Atakan Gündüz - Altınordu > Trabzonspor | BONSERVİS BEDELİ: 45 bin Euro
Ahmet Canbaz - Werder Bremen > Trabzonspor | BONSERVİS BEDELİ: 125 bin Euro
Engin Bekdemir - Gençlerbirliği > Altınordu | BONSERVİS BEDELİ: Yok
Salih Kavrazlı - Altınordu > Trabzonspor | BONSERVİS BEDELİ: 45 bin Euro
Fatih Öztürk - Akhisarspor > Kasımpaşa | BONSERVİS BEDELİ: Yok
Hugo Rodallega | Trabzonspor > Denizlispor |BONSERVİS BEDELİ: Yok
Alexander Barboza - River Plate > Yeni Malatyaspor | BONVERVİS BEDELİ: Bilinmiyor
Fıratcan Üzüm - Eskişehirspor > Trabzonspor | BONSERVİS BEDELİ: 100 bin Euro
Pierre-Yves Polomat - Saint Etienne > Gençlerbirliği | BONSERVİS BEDELİ: Yok
William Vainqueur - Antalyaspor > Toulouse (Kiralık)
Marcelo Goiano | Braga > Demir Grup Sivasspor |BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor
Christian Luyindama - Standard Liege > Galatasaray | BONSERVİS BEDELİ: 5 milyon Euro
Karim Hafez | Wadi Degla > Kasımpaşa | BONSERVİS BEDELİ: Kiralık
Kari Arnason - Gençlerbirliği > Víkingur | BONSERVİS BEDELİ: Yok
Adis Jahovic | Konyaspor > Evkur Yeni Malatyaspor | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor
Thiam Mame Baba | Ajman Club > Kasımpaşa | BONSERVİS BEDELİ: Yok
Moryke Fofana | Atiker Konyaspor > Evkur Yeni Malatyaspor | BONSERVİS BEDELİ: Yok
Tiago Lopes - Kayserispor > Yukatel Denizlispor | BONSERVİS BEDELİ: Yok
Aatif Chahechouhe - Çaykur Rizespor > Antalyaspor | BONSERVİS BEDELİ: Yok
Mamadou Samassa - Troyes > Sivasspor | BONSERVİS BEDELİ: Yok
Anastasios Bakasetas - AEK > Alanyaspor | BONSERVİS BEDELİ: 700 bin Euro
Jorge Fernandes - Porto > Kasımpaşa (Kiralık)
Riad Bajic - Udinese > Konyaspor (Kiralık)
Bady - Gençlerbirliği > Guarani | BONSERVİS BEDELİ: Yok
Tayfur Bingöl - Göztepe > Alanyaspor | BONSERVİS BEDELİ: Yok
Jose Marafona - Braga > Alanyaspor | BONSERVİS BEDELİ: Yok
Marwane Saadane - Çaykur Rizespor > Al Fateh | BONSERVİS BEDELİ: Yok
Bernard Mensah - Atletico Madrid > Kayserispor | BONSERVİS BEDELİ: 3.6 milyon Euro
Mathieu Valbuena - Fenerbahçe > Olympiakos | BONSERVİS BEDELİ: Yok
Aziz Behich - PSV > Başakşehir | BONSERVİS BEDELİ: 1 milyon Euro
Adem Ljajic - Torino > Beşiktaş | BONSERVİS BEDELİ: 6.5 milyon Euro
Caleb Ekuban - Leeds United > Trabzonspor | BONSERVİS BEDELİ: 1 milyon Euro
Cristian Sapunaru - Kayserispor > Denizlispor | BONSERVİS BEDELİ: Yok
Sergio Rochet - Sivasspor > Nacional | BONSERVİS BEDELİ: Yok
Taha Can Velioğlu - Denizlispor > Manisa BB | BONSERVİS BEDELİ: Yok
Yusuf Sarı - Marsilya > Trabzonspor | BONSERVİS BEDELİ: 250 bin Euro
Harun Kavaklidere - Bodrumspor > Antalyaspor | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor
Emirhan Öz - Sarayspor > Yeni Malatyaspor | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor
Lanre Kehinde - Denizlispor > Incheon United | BONSERVİS BEDELİ: 180 bin Euro
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