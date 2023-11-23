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Süper Lig'de böyle ayrılık yaşanmadı! İstanbulspor'un yıldızı İbrahim Yılmaz önce darp raporu aldı, sonra sözleşmesini feshetti

23.11.2023 17:31 | Son Güncelleme:
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İstanbulspor'un 29 yaşındaki oyuncusu İbrahim Yılmaz, kulüp başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu ile tartıştıktan sonra darp raporu aldığı ve kulüp ile olan sözleşmesini tek taraflı feshettiği öğrenildi. İşte detaylar...

İbrahim Yılmaz

İbrahim Yılmaz

TR Türkiye
Yaş: 29 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: İstanbulspor
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Süper Lig ekibi İstanbulspor'da İbrahim Yılmaz sözleşmesini tek taraflı feshetti ve takımdan ayrıldı. 29 yaşındaki futbolcunun Yeşil-Siyahlı takımdan ayrılmasının nedeninin İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu ile yaşadığı tartışma olduğu öne sürüldü.

İddiaya göre; İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, İbrahim Yılmaz ile görüşme esnasında bir tartışma yaşadı. Başkan Sarıalioğlu, İbrahim Yılmaz'a bir cisim fırlattı. 29 yaşındaki futbolcu olayın ardından darp raporu aldı ve sözleşmesini feshetti.

MEHMET YEŞİL DE VARDI

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Yaşanan olayda futbolcu Mehmet Yeşil'in de Başkan Ecmel Faik Sarıalioğlu ile İbrahim Yılmaz'ın yanında olduğu ve sonrasında herhangi bir sebep belirtilmeden Süper Lig'deki Ankaragücü maçının kadrosunda yer almadığı ifade edildi.

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