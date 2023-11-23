Süper Lig'de böyle ayrılık yaşanmadı! İstanbulspor'un yıldızı İbrahim Yılmaz önce darp raporu aldı, sonra sözleşmesini feshetti

Süper Lig ekibi İstanbulspor'da İbrahim Yılmaz sözleşmesini tek taraflı feshetti ve takımdan ayrıldı. 29 yaşındaki futbolcunun Yeşil-Siyahlı takımdan ayrılmasının nedeninin İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu ile yaşadığı tartışma olduğu öne sürüldü.

İddiaya göre; İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, İbrahim Yılmaz ile görüşme esnasında bir tartışma yaşadı. Başkan Sarıalioğlu, İbrahim Yılmaz'a bir cisim fırlattı. 29 yaşındaki futbolcu olayın ardından darp raporu aldı ve sözleşmesini feshetti.

MEHMET YEŞİL DE VARDI

Yaşanan olayda futbolcu Mehmet Yeşil'in de Başkan Ecmel Faik Sarıalioğlu ile İbrahim Yılmaz'ın yanında olduğu ve sonrasında herhangi bir sebep belirtilmeden Süper Lig'deki Ankaragücü maçının kadrosunda yer almadığı ifade edildi.





