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Süper Lig'de çılgın maç! 8 gol, 1 kırmızı kart ve kazanan Adana Demirspor!

23.04.2023 18:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'de 31. hafta çılgın bir maça sahne oldu! Adana Demirspor ile Yukatel Kayserispor'un karşı karşıya geldiği müsabakada tam 8 gol atıldı, 1 kırmızı kart çıktı. 90 dakikanın nefes kestiği mücadelede kazanan taraf Adana Demirspor oldu. İşte detaylar...

Süper Lig'de çılgın maç! 8 gol, 1 kırmızı kart ve kazanan Adana Demirspor!

Adana Demirspor ile Yukatel Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında kozlarını paylaştı. Her iki takımın da büyük bir mücadele sergilediği ve izleyenlere adeta futbol şöleninin sunulduğu karşılaşmada kazanan taraf Adana Demirspor oldu.

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Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Adana Demirspor'un 5-3'lük üstünlüğüyle sonuçlandı.

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Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 7. ve 27. dakikalarda Cherif Ndiaye, 32. dakikada Younes Belhanda, 45+6. dakikada Yusuf Sarı ve 52. dakikada penaltıdan Henry Onyekuru kaydetti. Kayserispor'un sayıları ise 24., 30. ve 45+4. dakikalarda Mame Thiam'dan geldi.

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Adana Demirspor'da Cherif Ndiaye'nin 42. dakikadaki golü, VAR kontrolü sonrasında ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

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Kayserispor'da kaleci Bilal Bayazit, 82. dakikada kırmızı kartla ihraç edildi.

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Bu skorla birlikte üst üste 4. kez kazanan Adana Demirspor, 57 puanla 4. sırada yer aldı. 3 maçtır kazanamayan Kayserispor ise 45 puanla 7. basamakta yer buldu.

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Adana Demirspor, gelecek hafta Alanyaspor'u konuk edecek. Kayserispor ise Konyaspor deplasmanına çıkacak.

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