SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Süper Lig

Süper Lig'de devrim gibi karar! Toplara artık çip takılacak

Süper Lig'de tartışmalı kararları en aza indirmek isteyen Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), futbolda yeni bir dönemi başlatacak tarihi bir teknoloji hamlesine hazırlanıyor. Stadyumlara kurulacak yeni sistem ve altyapı çalışmaları için geri sayım başlarken, dev projenin detayları ve finansman planı da netleşti.

Süper Lig'de devrim gibi karar! Toplara artık çip takılacak
Emre Şen

Süper Lig'de maç yönetim standartlarını yükseltmek ve hakem tartışmalarının önüne geçmek isteyen Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), dünya futbolunda giderek yaygınlaşan "çipli top" teknolojisine geçiş yapmak için düğmeye bastı. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, devrim niteliğindeki bu karar için altyapı hazırlıkları resmen başladı.

FIFA'DAN DESTEK İSTENECEK, GERİ ADIM YOK

Uygulamaya konulacak teknoloji yatırımının mali yükünü hafifletmek isteyen TFF, sistemin finansmanı için FIFA ile görüşerek resmi destek talebinde bulunacak. Ancak federasyon yönetiminin bu projeyi hayata geçirme konusunda son derece kararlı olduğu ve FIFA'dan beklenen finansal destek çıkmasa dahi plandan kesinlikle geri adım atılmayacağı vurgulandı.

STADYUMLARA EK KAMERA VE HASSAS VAR SİSTEMİ

Çipli top teknolojisinin kusursuz çalışabilmesi için stadyum altyapılarında da ciddi geliştirmeler yapılacak. Yeni projeye göre Süper Lig'deki her stadyuma 4 adet ek kamera entegre edilecek. Bu ekstra görüş açıları sayesinde VAR (Video Yardımcı Hakem) sisteminin hassasiyeti maksimum seviyeye çıkarılarak milimetrik pozisyonlarda en doğru kararın anında verilmesi sağlanacak.

MALİYETİ BELLİ OLDU

Yeni sezonda kullanılacak ve içerisinde özel sensörler barındıran teknolojik maç toplarının mali boyutu da gün yüzüne çıktı. Maçların kaderini değiştirecek olan bu özel çipli topların TFF'nin kasasından yaklaşık 7 milyon TL'lik bir bedelle çıkması bekleniyor.

Otomatik Fatura Ödeme Talimatlarınıza Toplamda 2.000 TL Worldpuan!

Otomatik Fatura Ödeme Talimatlarınıza Toplamda 2.000 TL Worldpuan!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fenerbahçe'den Can Uzun bombası! Galatasaray'a tarihi transfer çalımıFenerbahçe'den Can Uzun bombası! Galatasaray'a tarihi transfer çalımı
FIFA geri adım atmak zorunda kaldı! Proje iptal olduFIFA geri adım atmak zorunda kaldı! Proje iptal oldu
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig tff
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Cem Küçük tutuklandı

Cem Küçük tutuklandı

Sosyal medyada infial yaratan görüntüler! Markete girip çocuğu darp etti

Sosyal medyada infial yaratan görüntüler! Markete girip çocuğu darp etti

Premier Lig devleri Barış Alper'in peşinde! Ferdi Kadıoğlu'nu geçebilir

Premier Lig devleri Barış Alper'in peşinde! Ferdi Kadıoğlu'nu geçebilir

Acılı eşten yürek yakan paylaşım! Küçük kızı mezarlığa bunu bıraktı

Acılı eşten yürek yakan paylaşım! Küçük kızı mezarlığa bunu bıraktı

Dev market zinciri satıldı! Yeni sahibi belli oldu

Dev market zinciri satıldı! Yeni sahibi belli oldu

Kilosu 100 TL'den alıcı buluyor! "Satamadıklarımızı çerez haline getiriyoruz"

Kilosu 100 TL'den alıcı buluyor! "Satamadıklarımızı çerez haline getiriyoruz"

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.