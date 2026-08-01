Süper Lig'de devrim gibi karar! Toplara artık çip takılacak

Süper Lig'de maç yönetim standartlarını yükseltmek ve hakem tartışmalarının önüne geçmek isteyen Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), dünya futbolunda giderek yaygınlaşan "çipli top" teknolojisine geçiş yapmak için düğmeye bastı. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, devrim niteliğindeki bu karar için altyapı hazırlıkları resmen başladı.

FIFA'DAN DESTEK İSTENECEK, GERİ ADIM YOK

Uygulamaya konulacak teknoloji yatırımının mali yükünü hafifletmek isteyen TFF, sistemin finansmanı için FIFA ile görüşerek resmi destek talebinde bulunacak. Ancak federasyon yönetiminin bu projeyi hayata geçirme konusunda son derece kararlı olduğu ve FIFA'dan beklenen finansal destek çıkmasa dahi plandan kesinlikle geri adım atılmayacağı vurgulandı.

STADYUMLARA EK KAMERA VE HASSAS VAR SİSTEMİ

Çipli top teknolojisinin kusursuz çalışabilmesi için stadyum altyapılarında da ciddi geliştirmeler yapılacak. Yeni projeye göre Süper Lig'deki her stadyuma 4 adet ek kamera entegre edilecek. Bu ekstra görüş açıları sayesinde VAR (Video Yardımcı Hakem) sisteminin hassasiyeti maksimum seviyeye çıkarılarak milimetrik pozisyonlarda en doğru kararın anında verilmesi sağlanacak.

MALİYETİ BELLİ OLDU

Yeni sezonda kullanılacak ve içerisinde özel sensörler barındıran teknolojik maç toplarının mali boyutu da gün yüzüne çıktı. Maçların kaderini değiştirecek olan bu özel çipli topların TFF'nin kasasından yaklaşık 7 milyon TL'lik bir bedelle çıkması bekleniyor.