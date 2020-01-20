Süper Lig'de flaş transferler | Dünyada biten ara transferler (2019-2020 sezonu)

Transfer çalışmalarını sürdüren ekipler transferleri birer birer açıklamaya devam ediyor. Son olarak Süper Lig takımlarından Kasımpaşa ve Çaykur Rizespor yeni transferlerini resmen açıkladı.

GERARD GOHOU KASIMPAŞA'DA

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, bir dönem Kayseri Erciyesspor ve Denizlispor forması giyen santrfor Gerard Gohou'yu 1.5+2 yıllığına transfer ettiğini açıkladı.

Kasımpaşa'nın resmi internet sitesinden transfer ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sponsorumuz Medical Park Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçen Çin Ligi ekiplerinden Beijing BSU'nun 31 yaşındaki forvet oyuncusu Gerard Gohou, Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktör Yardımcısı Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini 1.5+2 yıllığına Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı."

ANDRII BORIACHUK ÇAYKUR RİZESPOR'DA

Çaykur Rizespor Sportif Direktörü Yılmaz Bal, Shakhtar Donetsk Kulübü CEO' su Sergii Palkin ile Kiev’de yaptığı görüşmelerin ardından prensip anlaşması sağlandı ve Andrii Boriachuk yeşil-mavili formayla ilk fotoğrafını verdi.

Yılmaz Bal’ın Kiev’de 3 gün süren çalışmaları sonucu prensip anlaşmasına varılan oyuncu İstanbul’da geçtiği sağlık kontrolünden sonra bu akşam Rize’ye geldi.

Andrii Boriachuk transferinde Kulübümüze gösterdiği yakın ilgi ve alakadan dolayı Sayın Sergii Palkin’e teşekkür edildi.