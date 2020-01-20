SPOR
  4. Süper Lig'de flaş transferler | Dünyada biten ara transferler (2019-2020 sezonu)

Süper Lig'de flaş transferler | Dünyada biten ara transferler (2019-2020 sezonu)

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 20.01.2020 19:50 | Son Güncelleme

Ara transfer döneminde transferler ardı ardına patlamaya devam ediyor. Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa ve Çaykur Rizespro transfer bombalarını patlattı. İşte dünyada ara transfer döneminde biten transferler...

Transfer çalışmalarını sürdüren ekipler transferleri birer birer açıklamaya devam ediyor. Son olarak Süper Lig takımlarından Kasımpaşa ve Çaykur Rizespor yeni transferlerini resmen açıkladı.

GERARD GOHOU KASIMPAŞA'DA

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, bir dönem Kayseri Erciyesspor ve Denizlispor forması giyen santrfor Gerard Gohou'yu 1.5+2 yıllığına transfer ettiğini açıkladı.

Kasımpaşa'nın resmi internet sitesinden transfer ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sponsorumuz Medical Park Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçen Çin Ligi ekiplerinden Beijing BSU'nun 31 yaşındaki forvet oyuncusu Gerard Gohou, Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktör Yardımcısı Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini 1.5+2 yıllığına Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı."

ANDRII BORIACHUK ÇAYKUR RİZESPOR'DA

Çaykur Rizespor Sportif Direktörü Yılmaz Bal, Shakhtar Donetsk Kulübü CEO' su Sergii Palkin ile Kiev’de yaptığı görüşmelerin ardından prensip anlaşması sağlandı ve Andrii Boriachuk yeşil-mavili formayla ilk fotoğrafını verdi.

Yılmaz Bal’ın Kiev’de 3 gün süren çalışmaları sonucu prensip anlaşmasına varılan oyuncu İstanbul’da geçtiği sağlık kontrolünden sonra bu akşam Rize’ye geldi.

Andrii Boriachuk transferinde Kulübümüze gösterdiği yakın ilgi ve alakadan dolayı Sayın Sergii Palkin’e teşekkür edildi.

Dünyada biten ara transferler (2019-2020 sezonu)

Gerard Gohou

Gerard Gohou
Gerard Gohou - Beijing BSU > Kasımpaşa

Andrii Boriachuk

Andrii Boriachuk
Andrii Boriachuk - Shakhtar Donetsk > Çaykur Rizespor

Amir Rrahmani

Amir Rrahmani
Amir Rrahmani - Hellas Verona > Napoli | BONSERVİS BEDELİ: 14 milyon Euro

Sinan Gümüş

Sinan Gümüş
Sinan Gümüş - Genoa > Antalyaspor (Kiralık)

Leandro Cabrera

Leandro Cabrera
Leandro Cabrera - Getafe > Espanyol | BONSERVİS BEDELİ: 9 milyon Euro

Dominik Kaiser

Dominik Kaiser
Dominik Kaiser - Bröndby > Hannover 96 | BONSERVİS BEDELİ: 400 bin Euro

Alexandru Chipciu

Alexandru Chipciu
Alexandru Chipciu - Anderlecht > Cluj | BONSERVİS BEDELİ: Yok

Zvonimir Sarlija

Zvonimir Sarlija
Zvonimir Sarlija - Slaven Belupo > Kasımpaşa (Kiralık)

Terence Kongolo

Terence Kongolo
Terence Kongolo - Huddersfield > Fulham (Kiralık)

Young

Young
Ashley Young - Manchester United > Inter (Kiralık)
Musa Barrow - Atalanta > Bologna (Kiralık)
John Guidetti - Alaves > Hannover 96 (Kiralık)
Yunus Mallı - Wolfsburg > Union Berlin (Kiralık)
Duvan Zapata - Sampdoria > Atalanta | BONSERVİS BEDELİ: 12 milyon Euro
Jack Clarke - Tottenham > Queens Park Rangers (Kiralık)
Martin Samuelsen - West Ham United > Hull City | BONSERVİS BEDELİ: Yok
Dimitrios Chatziisaias - Çaykur Rizespor > Cercle Brugge (Kiralık)
Youssef En-Nesyri - Leganes > Sevilla | BONSERVİS BEDELİ: 20 milyon Euro
Aliou Badji - Rapid Wien > El Ahly | BONSERVİS BEDELİ: 2 milyon Euro
Markel Susaeta - Gamba Osaka > Melbourne City | BONSERVİS BEDELİ: Yok
Andy King - Leicester City > Huddersfield (Kiralık)
Alejandro Pozo - Sevilla > Mallorca (Kiralık)
Mario Situm - Dinamo Zagreb > Kayserispor | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor
Alexandru Chipciu - Anderlecht > Cluj | BONSERVİS BEDELİ: Yok
Jean-Clair Todibo - Barcelona > Schalke 04 (Kiralık)
Jeison Murillo - Sampdoria > Celta Vigo (Kiralık)
Zlatko Tripic - Viking > Göztepe | BONSERVİS BEDELİ: 405 bin Euro
Tayfur Bingöl - Alanyaspor > Bursaspor | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor
Stanislav Lobotka - Celta Vigo > Napoli | BONSERVİS BEDELİ: 20 milyon Euro
Darren Randolph - Middlesbrough > West Ham United | BONSERVİS BEDELİ: 4.7 milyon Euro
Ogenyi Onazi - Trabzonspor > Denizlispor | BONSERVİS BEDELİ: Yok
Marin Pongracic - Salzburg > Wolfsburg | BONSERVİS BEDELİ: 10 milyon Euro
Gedson Fernandes - Benfica > Tottenham (Kiralık)
Guido Rodriguez - Club America > Real Betis | BONSERVİS BEDELİ: 4.5 milyon Euro
Ignacio Pussetto - Udinese > Watford | BONSERVİS BEDELİ: 8 milyon Euro
Dieumerci Ndongala - Genk > Kasımpaşa (Kiralık)
Kristoffer Nordfeldt - Swansea > Gençlerbirliği | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor
Patryk Klimala - Jagiellonia > Celtic | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor
Fabio Borini - Milan > Hellas Verona | BONSERVİS BEDELİ: Yok
Michael Esser - Hannover 96 > Hoffenheim | BONSERVİS BEDELİ: Yok
Tomas Brecka - Jablonec > Kasımpaşa | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor
Asmir Begovic - Bournemouth > Milan (Kiralık)
Pepe Reina - Milan > Aston Villa (Kiralık)
Victor Camarasa - Real Betis > Alaves (Kiralık)
Konstantinos Mavropanos - Arsenal > Nürnberg (Kiralık)
Simon Kjaer - Sevilla > Milan (Kiralık)
Doğucan Haspolat - Excelsior > Kasımpaşa | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor
Mattia Caldara - Milan > Atalanta (Kiralık)
Kevin Vogt - Hoffenheim > Werder Bremen (Kiralık)
Ryan Babel - Galatasaray > Ajax (Kiralık)
Diego Demme - Leipzig > Napoli | BONSERVİS BEDELİ: 12 milyon Euro
Sebastian Cristoforo - Fiorentina > Eibar (Kiralık)
Yasin Öztekin - Göztepe > Sivasspor | BONSERVİS BEDELİ: Yok
Louis Schaub - Köln > Hamburg (Kiralık)
Serdar Özkan - Antalyaspor > Bursaspor | BONSERVİS BEDELİ: Yok
Milan Skoda - Slavia Prag > Çaykur Rizespor | BONSERVİS BEDELİ: Yok
Muhammed Şengezer - Başakşehir > Adana Demirspor (Kiralık)
Strahil Popov - Kasımpaşa > Hatayspor | BONSERVİS BEDELİ: Yok
Patrick Cutrone - Wolverhampton > Fiorentina (Kiralık)
Cenk Tosun - Everton > Crystal Palace (Kiralık)
Tarkan Serbest - Austria Wien > Kasımpaşa | BONSERVİS BEDELİ: Yok
Isaac Kiese Thelin - Anderlecht > Malmö (Kiralık)
Ake Loba - Porres > Monterrey | BONSERVİS BEDELİ: 7.1 milyon Euro
Simon Falette - Eintracht Frankfurt > Fenerbahçe (Kiralık)
Artur - Palmeiras > Bragantino | BONSERVİS BEDELİ: 5.5 milyon Euro
Zoran Kvrzic - Rijeka > Kayserispor | BONSERVİS BEDELİ: Yok
Kwang-song Han - Juventus > Al Duhail | BONSERVİS BEDELİ: 5 milyon Euro
Rhian Brewster - Liverpool > Swansea City (Kiralık)
Danny Drinkwater - Chelsea > Aston Villa (Kiralık)
Munas Dabbur - Sevilla > Hoffenheim | BONSERVİS BEDELİ: 12 milyon Euro
Dmitri Skopintsev - Krasnodar > Dinamo Moskova | BONSERVİS BEDELİ: 4.3 milyon Euro
Arda Turan - Başakşehir > Barcelona (Kiralık)
Jesse Sekidika - Eskişehirspor > Galatasaray | BONSERVİS BEDELİ: YOK
Marcelo Saracchi - Leipzig > Galatasaray (Kiralık)
Fedor Kudryashov - Sochi > Antalyaspor | BONSERVİS BEDELİ: Yok
Raul de Tomas - Benfica > Espanyol | BONSERVİS BEDELİ: 20 milyon Euro
Joao Pedro - Fluminense > Watford | BONSERVİS BEDELİ: 4 milyon Euro
Uriel Antuna - Manchester City > Chivas | BONSERVİS BEDELİ: 9.9 milyon Euro
Denys Harmash - Dinamo Kiev > Çaykur Rizespor (Kiralık)
Eduard Löwen - Hertha Berlin > Augsburg (Kiralık)
Henry Onyekuru - Monaco > Galatasaray (Kiralık)
Mats Möller Daehli - St. Pauli > Genk | BONSERVİS BEDELİ: 2.5 milyon Euro
Badou Ndiaye - Stoke City > Trabzonspor (Kiralık)
Kristian Thorstvedt - Viking > Genk | BONSERVİS BEDELİ: 1.5 milyon Euro
Mark Uth - Schalke 04 > Köln (Kiralık)
Dylan Bronn - Gent > Metz | BONSERVİS BEDELİ: 2 milyon Euro
Halil Dervişoğlu - Sparta Rotterdam > Brentford | BONSERVİS BEDELİ: 3 milyon Euro
Dejan Kulusevski - Atalanta > Juventus | BONSERVİS BEDELİ: 35 milyon Euro
Emiliano Insua - Stuttgart > Los Angeles Galaxy | BONSERVİS BEDELİ: Yok
Valon Behrami - Sion > Genoa | BONSERVİS BEDELİ: Yok
Mattia Perin - Juventus > Genoa (Kiralık)
Zlatan Ibrahimovic - Los Angeles Galaxy > Milan | BONSERVİS BEDELİ: Yok
Santiago Ascacibar - Stuttgart > Hertha Berlin | BONSERVİS BEDELİ: 10 milyon Euro
Julian Weigl - Borussia Dortmund > Benfica | BONSERVİS BEDELİ: 20 milyon Euro
Erling Haaland - Salzburg > Borussia Dortmund | BONSERVİS BEDELİ: 20 milyon Euro
Carles Alena - Barcelona > Real Betis (Kiralık)
Exequiel Palacios - River Plate - Bayer Leverkusen > BONSERVİS BEDELİ: 17 milyon Euro
Takumi Minamino - Salzburg > Liverpool | BONSERVİS BEDELİ: 10 milyon Euro
Strahinja Pavlovic - Partizan > Monaco | BONSERVİS BEDELİ: 10 milyon Euro
Michael Gregoritsch - Augsburg > Schalke 04 (Kiralık)
Victor Guzman - Pachuca > Chivas | BONSERVİS BEDELİ: 9 milyon Euro
Nicolas Lopez - Internacional > Tigres | BONSERVİS BEDELİ: 9 milyon Euro
Lucas Zelarayan - Tigres > Columbus Crew | BONSERVİS BEDELİ: 7.2 milyon Euro
Cristian Calderon - Necaxa > Chivas | BONSERVİS BEDELİ: 7.2 milyon Euro
Jesus Angulo - Necaxa > Chivas | BONSERVİS BEDELİ: 7.2 milyon Euro
Ivan Ignatjev - Krasnodar > Rubin Kazan | BONSERVİS BEDELİ: 7 milyon Euro
Sebastian Jurado - Tiburones Rojos > Cruz Azul | BONSERVİS BEDELİ: 5.4 milyon Euro (Jurado'nun adı uzun süre Beşiktaş'la da anılmıştı.)
Luan - Gremio > Corinthians | BONSERVİS BEDELİ: 5 milyon Euro
Tiago Volpi - Queretaro > Sao Paulo | BONSERVİS BEDELİ: 4.5 milyon Euro
Adam Buksa - Pogon Szczecin > New England Revolution | BONSERVİS BEDELİ: 4.5 milyon Euro
Lucas Cavallini - Puebla > Vancouver Whitecaps | BONSERVİS BEDELİ: 4.5 milyon Euro
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
süper lig ara transfer Kasımpaşa Çaykur Rizespor Transfer Andrii Boriachuk gerard gohou

En Çok Okunan Haberler

Beyaz elbisenin içine sütyen giymeyince...

Beyaz elbisenin içine sütyen giymeyince...

Berat Albayrak'tan 'erken seçim' açıklaması

Berat Albayrak'tan 'erken seçim' açıklaması

Yıldız futbolcu trafik kazası geçirdi

Yıldız futbolcu trafik kazası geçirdi

Sözleşmesi karşılıklı feshedildi

Sözleşmesi karşılıklı feshedildi

Efsane sporcumuz hayatını kaybetti

Efsane sporcumuz hayatını kaybetti

Dan Bilzerian'a büyük şok

Dan Bilzerian'a büyük şok

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Süper Lig'in yıldız futbolcularını ifşa etti

Süper Lig'in yıldız futbolcularını ifşa etti

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Altay Bayındır'dan inanılmaz hatalar!

Altay Bayındır'dan inanılmaz hatalar!

Sivas 90+7'de hayat buldu

Sivas 90+7'de hayat buldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Süper Lig'de flaş transferler | Dünyada biten ara transferler (2019-2020 sezonu)

Süper Lig ekibinden flaş transfer!

Çaykur Rizespor Gençlerbirliği maçı canlı izle | beIN Sports izle | Rize-Gençler canlı yayın

Çaykur Rizespor'un Gençlerbirliği

Saffet Sancaklı: Futbolda gelinen nokta düşmanlık, devlet bu işe el koymalı

Saffet Sancaklı: Devlet bu işe el koymalı

MAÇ SONUCU | Ankaragücü-Konyaspor: 0-1 (Süper Lig Puan Durumu)

Konya 10 hafta sonra kazandı

Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray, PFDK’ya sevk edildi

'Üç Büyükler'e PFDK şoku

Merkez Hakem Kurulu'ndan sert Bahattin Duran açıklaması

MHK'den sert açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.