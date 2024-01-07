Süper Lig'de Galatasaray'a karşı çıktığı ilk maçta harikalar yarattı! 35 dakikada 5 kurtarış... "Türk futbolu yeni bir kaleci kazandı"

Konyaspor'da Galatasaray maçı öncesi iki futbolcu kadro dışı kalmıştı. Alacakları nedeniyle Yeşil-Beyazlı kulübe ikinci kez ihtarname gönderen Sokol Cikalleshi ile Fransız file bekçisi Paul Bernardoni, Konyaspor yönetimi tarafından Galatasaray maçı kadrosundan çıkarılmıştı.
Kaleci Paul Bernardoni'nin Konyaspor yönetimi tarafından kadro dışı bırakılmasının ardından Galatasaray karşısında kale genç file bekçisi Deniz Ertaş'a emanet edildi.
18 yaşındaki Deniz Ertaş Süper Lig'deki ilk maçına Galatasaray karşısında çıkarken, genç eldiven muhteşem kurtarışlara imza attı.
İlk 35 dakikada 5 kurtarış yapan 2005 doğumlu Ertaş, Zaha, Kerem Demirbay, Mertens, Kerem Aktürkoğlu gibi yıldız isimlere gol izni vermedi.