SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Atiker Konyaspor
  4. Süper Lig'de Galatasaray'a karşı çıktığı ilk maçta harikalar yarattı! 35 dakikada 5 kurtarış... "Türk futbolu yeni bir kaleci kazandı"

Süper Lig'de Galatasaray'a karşı çıktığı ilk maçta harikalar yarattı! 35 dakikada 5 kurtarış... "Türk futbolu yeni bir kaleci kazandı"

07.01.2024 19:58 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de heyecan 19. hafta mücadeleleri ile sürerken 19. hafta mücadelesinde Galatasaray sahasında Konyaspor ile karşılaştı. Konya ekibinde ilk Süper Lig maçında Sarı-Kırmızılılar karşısında çıkan 2005 doğumlu file bekçisi Deniz Ertaş adeta harikalar yarattı.

Deniz Ertaş

Deniz Ertaş

TR Türkiye
Yaş: 19 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: arabam.com Konyaspor
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Konyaspor'da Galatasaray maçı öncesi iki futbolcu kadro dışı kalmıştı. Alacakları nedeniyle Yeşil-Beyazlı kulübe ikinci kez ihtarname gönderen Sokol Cikalleshi ile Fransız file bekçisi Paul Bernardoni, Konyaspor yönetimi tarafından Galatasaray maçı kadrosundan çıkarılmıştı.

FIRSATI MUHTEŞEM KULLANDI

GDQRb-wXcAEGKkl

Kaleci Paul Bernardoni'nin Konyaspor yönetimi tarafından kadro dışı bırakılmasının ardından Galatasaray karşısında kale genç file bekçisi Deniz Ertaş'a emanet edildi.

İLK MAÇINDA HARİKALAR YARATTI

GDP8Ns_WoAA7OC5

18 yaşındaki Deniz Ertaş Süper Lig'deki ilk maçına Galatasaray karşısında çıkarken, genç eldiven muhteşem kurtarışlara imza attı.

YILDIZLARA GEÇİT YOK

GDQOlbGXsAEK1uW

İlk 35 dakikada 5 kurtarış yapan 2005 doğumlu Ertaş, Zaha, Kerem Demirbay, Mertens, Kerem Aktürkoğlu gibi yıldız isimlere gol izni vermedi.


Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Icardi yoksa Abdülkerim var! G.Saray Konya'yı 3-0 mağlup ettiIcardi yoksa Abdülkerim var! G.Saray Konya'yı 3-0 mağlup etti
Kerem Aktürkoğlu saç baş yoldurdu, taraftar artık isyan etti!Kerem Aktürkoğlu saç baş yoldurdu, taraftar artık isyan etti!
Abdülkerim Bardakçı ekrana geldi, görenler tanıyamadı!Abdülkerim Bardakçı ekrana geldi, görenler tanıyamadı!
Anahtar Kelimeler:
Konyaspor son dakika galatasaray Süper Lig yaşında maçı süper li maçın
En Çok Okunan Haberler
Sinan Oğan ekonomik sorunlara dikkat çekti: 'Kemer sıkmamız gerekiyor'

Sinan Oğan ekonomik sorunlara dikkat çekti: 'Kemer sıkmamız gerekiyor'

Ankara'da zincirleme kaza! 26 araç birbirine girdi

Ankara'da zincirleme kaza! 26 araç birbirine girdi

Mağlubiyet sonrası kameraların karşısına geçti: Ligden çekiliriz!

Mağlubiyet sonrası kameraların karşısına geçti: Ligden çekiliriz!

Beşiktaş'ın teknik direktörü belli oldu!

Beşiktaş'ın teknik direktörü belli oldu!

G.Saraylılara ilk maçında 'yok artık' dedirtti!

G.Saraylılara ilk maçında 'yok artık' dedirtti!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Korkunç olay! Otizmli kayınbiraderine tecavüz edip hamile kaldı

Korkunç olay! Otizmli kayınbiraderine tecavüz edip hamile kaldı

Su ve rüzgar geçirmez! Soğuklara Columbia ile meydan okuyun

Su ve rüzgar geçirmez! Soğuklara Columbia ile meydan okuyun

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

A101'e Columbia montlar, Skechers ayakkabılar geliyor!

A101'e Columbia montlar, Skechers ayakkabılar geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.