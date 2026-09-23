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Süper Lig'de Gedson Fernandes bombası! Trabzonspor pusuya yattı, menajerinden kapıyı kapatan yanıt geldi

Türkiye'de Galatasaray ve Beşiktaş formalarıyla fırtınalar estiren Portekizli yıldız Gedson Fernandes, Trabzonspor'un radarına girdi! Bordo-mavililerin ara transfer döneminde yıldız orta saha için dev bir hamle yapmaya hazırlandığı öne sürülürken, oyuncunun menajerlik şirketinden iddialara son noktayı koyan jet bir yanıt geldi.

Süper Lig'de Gedson Fernandes bombası! Trabzonspor pusuya yattı, menajerinden kapıyı kapatan yanıt geldi
Emre Şen

Süper Lig kariyerinde hem Galatasaray hem de Beşiktaş formaları altında sergilediği tempolu futbolla adından sıkça söz ettiren Gedson Fernandes, yeniden Türk kulüplerinin iştahını kabarttı. Orta saha hattını dünya çapında tecrübeli bir isimle güçlendirmek isteyen Trabzonspor, gözünü Rusya'da forma giyen 27 yaşındaki Portekizli yıldıza dikti. Bordo-mavili yönetimin, Ocak ayı transfer döneminde oyuncu için resmi girişimlerde bulunmayı planladığı kaydedildi.

MENAJERLİK ŞİRKETİNDEN JET YANIT: "İHTİMAL YOK!"

Süper Lig de Gedson Fernandes bombası! Trabzonspor pusuya yattı, menajerinden kapıyı kapatan yanıt geldi 1

Trabzonspor cephesinde büyük heyecan yaratan transfer iddiasının hemen ardından, Gedson Fernandes'in dünyaca ünlü menajerlik şirketi Gestifute'ten flaş bir açıklama geldi. Sport24'e konuşan şirket yetkilileri, Bordo-Mavili ekibin tüm umutlarını tüketen bir yanıt vererek; "Gedson'un bu kış Trabzonspor'a gitme ihtimali yok. Spartak'ta oynamak istiyor ve bu kulüpte son derece mutlu" ifadelerini kullandı.

20.78 MİLYON EUROYA İMZA ATMIŞTI!

Süper Lig de Gedson Fernandes bombası! Trabzonspor pusuya yattı, menajerinden kapıyı kapatan yanıt geldi 2

Temmuz 2025'te Beşiktaş'tan Rus devi Spartak Moskova'ya tam 20.78 milyon Euro gibi rekor bir bonservis bedeli karşılığında transfer olan Portekizli orta sahanın, kulübüyle 2029 yılına kadar uzun süreli bir sözleşmesi bulunuyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Süper Lig de Gedson Fernandes bombası! Trabzonspor pusuya yattı, menajerinden kapıyı kapatan yanıt geldi 3

Rus ekibinde takımın kilit isimlerinden biri olmaya devam eden 27 yaşındaki Gedson Fernandes, bu sezon Spartak Moskova formasıyla çıktığı 11 resmi karşılaşmada 1 gol ve 1 asistlik performans sergilerken, hırslı oyunuyla da 5 mücadelede sarı kart gördü.

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Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor Gedson Fernandes
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