Süper Lig'de Gedson Fernandes fırtınası! Konyaspor'u da boş geçmedi...

Beşiktaş ile arabam.com Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında kozlarını paylaştı. İlk yarısı oldukça yüksek bir tempoda oynanan müsabakada siyah - beyazlı futbolcu Gedson Fernandes dikkat çekti. Beşiktaş, hızlı başlayan karşılaşmanın 6. dakikasında 1-0 öne geçti.

Salih Uçan'ın pasıyla ceza sahası önünde topla buluşan Gedson Fernandes, rakiplerinden sıyrılarak içeri girdi. Portekizli yıldız, açısı daralmasına rağmen sol ayağıyla mükemmel bir vuruş yaptı ve topu ağlara göndererek takımını 1-0'lık üstünlüğe taşıdı.

SON 3 MAÇTA 3 GOL

Gedson Fernandes, bu golle birlikte son haftalarda artan performansını sürdürmüş oldu. Yıldız futbolcu, Beşiktaş ile çıktığı son 3 maçta 3. golünü attı.



