Süper Lig'de gol kralıydı! Hatayspor'da da forma giyen Aaron Boupendza 11. kattan düşerek hayatını kaybetti

Süper Lig'de daha önce Hatayspor forması giyen ve gol kralı olan Aaron Boupendza için Romanya basınından herkesi üzen bir atıldı.

Buna göre 28 yaşındaki Gabonlu futbolcu Çin'de yaşadığı binanın 11. katından düşerek yaşamını yitirdi.

"İNHİTHAR OLASILIĞI VAR"

Haberdeki aktarılan bilgiye göre, polis 3 ihtimalin üzerinde duruyor. İlki Boupendza'nın intihar ettiği düşünülürken ikinci ihtimal olarak bir kaza sonucu 11'inci düştüğü tahmin ediliyor

"KARDEŞİ DE İTMİŞ OLABİLİR"

Aynı zamanda soruşturmacıların üzerinde durduğu üçüncü ihtimal ise dairede, golcü ismin kardeşinin de bulunduğu ve aralarında çıkan tartışma sonrası kardeşinin kendisini ittiği yönünde.

GOL KRALI OLMUŞTU

2020/21 sezonunda Hatayspor forması giyen Aaron Boupendza, Süper Lig'de oynadığı 36 maçta 22 gol atarak kariyerinin tek gol krallığını kazanmıştı.

SUMUDICA DOĞRULADI

Rapid Bükreş Teknik Direktörü Marius Sumudica'nın Boupendza'nın hayatını kaybettiğini doğruladığı aktarıldı.

ÇİN'E TRANSFER OLMUŞTU

Boupendza, ocak ayı sonunda Rapid Bükreş'ten Çin'in Zhejiang FC kulübüne transfer olmuştu. Gabonlu futbolcu son olarak 12 Nisan'da Shanghai Shenhua'ya karşı oynanan maçta forma giymişti.