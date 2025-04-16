SPOR

74
71
51
50
48
45
42
40
39
39
39
37
36
34
34
31
31
19
0
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Dünyadan Futbol
  4. Süper Lig'de gol kralıydı! Hatayspor'da da forma giyen Aaron Boupendza 11. kattan düşerek hayatını kaybetti

Süper Lig'de gol kralıydı! Hatayspor'da da forma giyen Aaron Boupendza 11. kattan düşerek hayatını kaybetti

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
16.04.2025 11:49
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de bir dönem Hatayspor forması giyen ve 36 maçta attığı 22 golle 2020/21 sezonunun gol kralı olan Aaron Boupendza'nın trajik bir şekilde hayatını kaybettiği öğrenildi. Son olarak Çin'de forma giyen 28 yaşındaki oyuncunun yaşadığı apartmanın 11. katından düşerek öldüğü aktarılırken olaya dair intihar şüphesi de olduğu Çin polisinin olay derinlemesine araştırdığı gelen bilgiler arasında. İşte detaylar...

Süper Lig'de gol kralıydı! Hatayspor'da da forma giyen Aaron Boupendza 11. kattan düşerek hayatını kaybetti

Süper Lig'de daha önce Hatayspor forması giyen ve gol kralı olan Aaron Boupendza için Romanya basınından herkesi üzen bir atıldı.

Buna göre 28 yaşındaki Gabonlu futbolcu Çin'de yaşadığı binanın 11. katından düşerek yaşamını yitirdi.

"İNHİTHAR OLASILIĞI VAR"

90f690c8bf5e574c3c06ec7d48934b759209d8e0

Haberdeki aktarılan bilgiye göre, polis 3 ihtimalin üzerinde duruyor. İlki Boupendza'nın intihar ettiği düşünülürken ikinci ihtimal olarak bir kaza sonucu 11'inci düştüğü tahmin ediliyor

"KARDEŞİ DE İTMİŞ OLABİLİR"

6038f768c9de3d039cbb8a0d

Aynı zamanda soruşturmacıların üzerinde durduğu üçüncü ihtimal ise dairede, golcü ismin kardeşinin de bulunduğu ve aralarında çıkan tartışma sonrası kardeşinin kendisini ittiği yönünde.

GOL KRALI OLMUŞTU

simdi-de-boupendza-gundem-oldu-8924

2020/21 sezonunda Hatayspor forması giyen Aaron Boupendza, Süper Lig'de oynadığı 36 maçta 22 gol atarak kariyerinin tek gol krallığını kazanmıştı.

SUMUDICA DOĞRULADI

Screenshot_5

Rapid Bükreş Teknik Direktörü Marius Sumudica'nın Boupendza'nın hayatını kaybettiğini doğruladığı aktarıldı.

ÇİN'E TRANSFER OLMUŞTU

67ff6ef7db3eb21b2f99688f

Boupendza, ocak ayı sonunda Rapid Bükreş'ten Çin'in Zhejiang FC kulübüne transfer olmuştu. Gabonlu futbolcu son olarak 12 Nisan'da Shanghai Shenhua'ya karşı oynanan maçta forma giymişti.

Canlı Skor

Sponsorlar devrede! G.Saray'a para yağacakSponsorlar devrede! G.Saray'a para yağacak
Kadın futbolunda skandal! Rakibinin cinsel organına dokunup 'penisin var mı?' diye sorduKadın futbolunda skandal! Rakibinin cinsel organına dokunup 'penisin var mı?' diye sordu
Anahtar Kelimeler:
İntihar Süper Lig Hatayspor Aaron Boupendza son dakika
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 5 yorum
noluyo lan bu insanlara.. Eskiden insanlar daha mutluydu
Umarım doğru değildir.
Vay be 3 büyükler de almaya çalışmıştı
En Çok Okunan Haberler
Kayınvalidesini hamile bırakmıştı! Arsız damadın babası konuştu: Oğlum sapıktır

Kayınvalidesini hamile bırakmıştı! Arsız damadın babası konuştu: Oğlum sapıktır

Süper Lig'in eski gol kralı 11. kattan düşerek hayatını kaybetti!

Süper Lig'in eski gol kralı 11. kattan düşerek hayatını kaybetti!

Önder'in sağlık durumu nasıl? Ameliyattan çıktı

Önder'in sağlık durumu nasıl? Ameliyattan çıktı

Kadın futbolunda skandal! Rakibinin cinsel organına dokunup 'penisin var mı?' diye sordu

Kadın futbolunda skandal! Rakibinin cinsel organına dokunup 'penisin var mı?' diye sordu

Sponsorlar devrede! G.Saray'a para yağacak

Sponsorlar devrede! G.Saray'a para yağacak

Fatih Terim'e büyük saygı... Arda Turan o tezahüratı duyunca tribünleri susturdu!

Fatih Terim'e büyük saygı... Arda Turan o tezahüratı duyunca tribünleri susturdu!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Mobilden Akbanklı olanlara özel %0 faizli 50.000 TL'ye varan kredi fırsatı

Mobilden Akbanklı olanlara özel %0 faizli 50.000 TL'ye varan kredi fırsatı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Crocs fırsatlarıyla rahatlığa adım atma zamanı!

Crocs fırsatlarıyla rahatlığa adım atma zamanı!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.