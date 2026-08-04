Süper Lig'de görülmemiş olay! Aşık olduğu için kampı terk etti

Kocaelispor'da izinsiz bir şekilde kampı terk eden Habib Ali Keita gündemi sarsmaya devam ediyor. Yeşil-siyahlı kulübün başkanı Recep Durul, kadro dışı bırakılan 24 yaşındaki futbolcunun takımdaki geleceği ve yaşanan sürecin detaylarıyla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

"AŞKININ PEŞİNDEN GİTTİ"

Genç futbolcunun takımdan izinsiz ayrılışına dair konuşan Başkan Recep Durul, yaşanan durumu "akıl tutulması" olarak nitelendirdi. Keita'nın bir kadına aşık olduğu için kampı terk ettiği yönünde duyumlar aldıklarını belirten Durul, "Habib Keita anlatılana göre orada bir kıza aşık olmuş, onun için gitmiş. Akıl tutulması. Bu yüzden Türkiye’de değil, yurt dışında oynamak istiyor.” dedi.

Kulüp olarak gerekli hukuki süreçleri başlatacaklarını ifade eden yeşil-siyahlıların başkanı, menajerlerle iletişim kurmakta zaman zaman zorlandıklarını ve oyuncu için anılan takımlara rağmen kulübe henüz resmi bir teklif ulaşmadığını dile getirdi.

1 AY SÜRE TANINDI

Kocaelispor yönetimi olarak oyuncunun transfer sürecini yakından takip ettiklerini belirten Recep Durul, Keita'ya durumunu netleştirmesi için 1 ay süre verdiklerini açıkladı. Bu zaman diliminde oyuncudan kendisine yeni bir kulüp bulmasını beklediklerini ifade eden Durul, verilen sürenin sonunda futbolcunun geri dönmesi halinde durumunu yeniden değerlendireceklerini ve henüz verilmiş kesin bir kararlarının olmadığını sözlerine ekledi.