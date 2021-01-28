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Süper Lig’de haftanın hakemleri açıklandı

28.01.2021 11:59 | Son Güncelleme:
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Süper Lig’de haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig’in 22. haftasında oynanacak müsabakalarda düdük çalacak hakemler açıklandı. 31 Ocak Pazar günü Beşiktaş’ın, Trabzonspor’u ağırlayacağı mücadeleyi Halil Umut Meler yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) resmi sitesinden, Süper Lig’de 22. haftanın hakemleri açıklandı. Buna göre haftanın en önemli mücadelesi olan Beşiktaş - Trabzonspor karşılaşmasında hakem Halil Umut Meler görev alacak.

LİGDE 22. HAFTA MAÇLARININ HAKEMLERİ ŞÖYLE:

29 OCAK CUMA

16.00 Yeni Malatyaspor - Fatih Karagümrük: Yasin Kol
19.00 Gaziantep FK - Galatasaray: Mete Kalkavan

30 OCAK CUMARTESİ

13.30 Kasımpaşa - Kayserispor: Hüseyin Göçek
16.00 A.Alanyaspor - DG Sivasspor: Zorbay Küçük
16.00 M.Başakşehir - A.Hatayspor: Cüneyt Çakır
19.00 Fenerbahçe - Ç.Rizespor: Abdulkadir Bitigen

31 OCAK PAZAR

13.30 BB Erzurumspor - MKE Ankaragücü: Ümit Öztürk
16.00 Denizlispor - Göztepe: Sarper Barış Saka
16.00 Gençlerbirliği - FT Antalyaspor: Bahattin Şimşek
19.00 Beşiktaş - Trabzonspor: Halil Umut Meler

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 2 yorum
Bu mete Galatasaraya eyyam yapaaaaaaarrrrr
tffbahçe iş başında yine vermiş hakemini iddacilar banko penaltı oynayın bu zelzellere

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