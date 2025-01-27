Süper Lig'de roman gibi haftanın kapanış maçı: Tam 9 gol! Penaltı, kırmızı kart, iptal edilen gol... Kasımpaşa-Hatayspor maçında neler oldu neler!

Süper Lig'in 21. hafta kapanış maçında Trendyol Süper Lig'de 21. haftanın kapanış maçında Kasımpaşa, Atakaş Hatayspor'u sahasında ağırladı. Tam 9 gole sahne olan karşılaşmayı Hatayspor 5-4 kazandı.

MAÇIN HENÜZ BAŞINDA

Mücadelenin henüz 7. dakikasında Kasımpaşalı Mamadou Fall'ı ceza sahası yayı önünde düşüren Francisco Calvo, VAR incelemesinin ardından kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

NEFES KESEN İLK YARI!

Kırmızı kartın ardından üst üste goller bulan konuk ekip, önce Boutobba'nın golüyle öne geçti, ardından Cemali Sertel'in kaydettiği golle farkı 5 dakika içinde 2'ye çıkardı. Ev sahibi ekip Kasımpaşa ise 30. dakikada Hajradinovic ve 39. dakikada Kilama'nın kendi kalesine attığı golle skoru eşitledi.

Müsabakanın sonuna +12 dakika eklenirken, maçın hakemi Muhammet Ali Mertoğlu, Kasımpaşalı futbolcu Opoku'nun elle oynadığı şüphesiyle bir kez daha VAR monitörüne gitti ve penaltı kararı verdi. 45+11. dakikada topun başına geçen Vincent Aboubakar, penaltıyı gole çevirerek takımını soyunma odasına 3-2 önde götürdü.

İKİNCİ DEVRE DE DURMADILAR

Karşılaşmanın ikinci yarısında da heyecan kaldığı yerden devam etti. 54'de Aytaç Kara 3-3 yaptı, Aboubakar 4 dakika sonra Hatayspor'u tekrar öne geçirdi. Mücadeleyi bırakmayan Kasımpaşa, galibiyet gollerini 69'da Fall ve 76'da Winck ile buldu.

SÜPER LİG'DE TARİHE GEÇEN HAFTA

Öte yandan 2024/25 Süper Lig sezonunun 21'inci haftası, lig tarihinde maç başına en fazla gol atılan üçüncü haftası oldu.

1997/98 - 30. hafta: 4.78 (43 gol/9 maç)

1995/96 - 8. hafta: 4.78 (43 gol/9 maç)

2024/25 - 21. hafta: 4.66 (42 gol/9 maç)