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  4. Süper Lig'de roman gibi haftanın kapanış maçı: Tam 9 gol! Penaltı, kırmızı kart, iptal edilen gol... Kasımpaşa-Hatayspor maçında neler oldu neler!

Süper Lig'de roman gibi haftanın kapanış maçı: Tam 9 gol! Penaltı, kırmızı kart, iptal edilen gol... Kasımpaşa-Hatayspor maçında neler oldu neler!

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
27.01.2025 21:16
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Süper Lig'in 21. hafta kapanış mücadelesinde Kasımpaşa ile Hatayspor karşı karşıya geldi. Tam 9 golün çıktığı karşılaşmayı ev sahibi ekip 5-4 kazandı.

Süper Lig'de roman gibi haftanın kapanış maçı: Tam 9 gol! Penaltı, kırmızı kart, iptal edilen gol... Kasımpaşa-Hatayspor maçında neler oldu neler!

Süper Lig'in 21. hafta kapanış maçında Trendyol Süper Lig'de 21. haftanın kapanış maçında Kasımpaşa, Atakaş Hatayspor'u sahasında ağırladı. Tam 9 gole sahne olan karşılaşmayı Hatayspor 5-4 kazandı.

MAÇIN HENÜZ BAŞINDA

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Mücadelenin henüz 7. dakikasında Kasımpaşalı Mamadou Fall'ı ceza sahası yayı önünde düşüren Francisco Calvo, VAR incelemesinin ardından kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

NEFES KESEN İLK YARI!

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Kırmızı kartın ardından üst üste goller bulan konuk ekip, önce Boutobba'nın golüyle öne geçti, ardından Cemali Sertel'in kaydettiği golle farkı 5 dakika içinde 2'ye çıkardı. Ev sahibi ekip Kasımpaşa ise 30. dakikada Hajradinovic ve 39. dakikada Kilama'nın kendi kalesine attığı golle skoru eşitledi.

Müsabakanın sonuna +12 dakika eklenirken, maçın hakemi Muhammet Ali Mertoğlu, Kasımpaşalı futbolcu Opoku'nun elle oynadığı şüphesiyle bir kez daha VAR monitörüne gitti ve penaltı kararı verdi. 45+11. dakikada topun başına geçen Vincent Aboubakar, penaltıyı gole çevirerek takımını soyunma odasına 3-2 önde götürdü.

İKİNCİ DEVRE DE DURMADILAR

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Karşılaşmanın ikinci yarısında da heyecan kaldığı yerden devam etti. 54'de Aytaç Kara 3-3 yaptı, Aboubakar 4 dakika sonra Hatayspor'u tekrar öne geçirdi. Mücadeleyi bırakmayan Kasımpaşa, galibiyet gollerini 69'da Fall ve 76'da Winck ile buldu.

SÜPER LİG'DE TARİHE GEÇEN HAFTA

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Öte yandan 2024/25 Süper Lig sezonunun 21'inci haftası, lig tarihinde maç başına en fazla gol atılan üçüncü haftası oldu.

1997/98 - 30. hafta: 4.78 (43 gol/9 maç)
1995/96 - 8. hafta: 4.78 (43 gol/9 maç)
2024/25 - 21. hafta: 4.66 (42 gol/9 maç)

Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Hatayspor Kasımpaşa
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