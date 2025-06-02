Süper Lig'de harika bir kapanışa imza atmışlardı! Samsunspor'da Başkan Yüksel Yıldırım transferi resmen açıkladı

2024-2025 Süper Lig sezonunu 3. sırada tamamlayarak Avrupa kupalarında Play-Off oynama hakkı elde eden Samsunspor, transfer tahtasının 1 Temmuz’da açılacağını duyurdu.

SAMSUNSPOR’DAN İLK TRANSFER

Kırmızı-beyazlılar, transfer çalışmalarına erken başlayarak Norveç Eliteserien Ligi ekiplerinden Stromsgodset’te forma giyen sol bek Logi Tomasson ile 4+1 yıllık sözleşme imzaladı. 1,82 boyundaki İzlandalı oyuncu, bu sezon Stromsgodset ile çıktığı 9 maçın 6’sında ilk 11’de yer aldı.

BAŞKAN AÇIKLADI

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Logi Tomasson’un transfer süreciyle ilgili konuştu. Transfer tahtasının 1 Temmuz’da açılacağını belirten Yıldırım, “Birçok oyuncuyla yoğun görüşmeler içindeyiz. Stromsgodset’ten İzlandalı sol bek Logi Tomasson ile anlaşma sağladık ve sözleşme imzaladık. Teknik heyetimizin raporları doğrultusunda eksik bölgelere nokta atışı transferler yapacağız” dedi.

Yıldırım, transfer çalışmalarını titizlikle sürdürdüklerini vurgulayarak, taraftarlara güvence verdi ve Samsunspor’u hak ettiği yerlere taşımak için durmaksızın çalıştıklarını ifade etti.