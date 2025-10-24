SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Süper Lig

Süper Lig'de herkes bu maçı konuşuyor! Karagümrük Kayserispor maçında 4 gol, 3 iptal, 1 kırmızı...

Trendyol Süper Lig'de 10. haftanın perdesi Fatih Karagümrük ile Kayserispor karşılaşması ile açıldı. Büyük bir rekabete sahne olan mücadelede çok konuşulacak anlar yaşandı. İşte detaylar...

Süper Lig'de herkes bu maçı konuşuyor! Karagümrük Kayserispor maçında 4 gol, 3 iptal, 1 kırmızı...
Berker İşleyen

Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında Fatih Karagümrük ile Kayserispor, Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Mücadele, karşılıklı gollerle 2-2’lik beraberlikle sona erdi.

KARAGÜMRÜK ÜSTÜNLÜĞÜNÜ KORUYAMADI

Süper Lig de herkes bu maçı konuşuyor! Karagümrük Kayserispor maçında 4 gol, 3 iptal, 1 kırmızı... 1

Maçın 16. dakikasında Sam Larsson’un penaltıdan attığı golle öne geçen Fatih Karagümrük, üstünlüğünü koruyamadı. Kayserispor, 68 ve 74. dakikalarda German Onugkha’nın golleriyle 2-1’lik avantaj yakaladı. Ancak 79. dakikada Atakan Çankaya sahneye çıkarak skoru eşitledi.

3 KEZ İPTAL KARARI

Süper Lig de herkes bu maçı konuşuyor! Karagümrük Kayserispor maçında 4 gol, 3 iptal, 1 kırmızı... 2

Mücadeleye VAR kararları damga vurdu. Fatih Karagümrük’ün 26. ve 45. dakikalarda bulduğu goller ofsayt gerekçesiyle iptal edilirken, 63. dakikada Kayserispor’un golü çizgi ihlali nedeniyle geçersiz sayıldı.

90+2'DE KIRMIZI KART

Süper Lig de herkes bu maçı konuşuyor! Karagümrük Kayserispor maçında 4 gol, 3 iptal, 1 kırmızı... 3

Konuk ekipte Laszlo Benes, 90+2. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu sonuçla Fatih Karagümrük’ün galibiyet hasreti 7 maça çıkarken puanını 4’e yükseltti. Kayserispor ise 6 puana ulaştı ancak kazanamama serisini sonlandıramadı. Ligin 11. haftasında Karagümrük, Çaykur Rizespor deplasmanına gidecek; Kayserispor ise evinde Kasımpaşa’yı ağırlayacak.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
EuroLeague'de Türk derbisi Fenerbahçe'nin!EuroLeague'de Türk derbisi Fenerbahçe'nin!
Eski G.Saraylı'nın yanına gitti! İşte Ziyech'in yeni takımıEski G.Saraylı'nın yanına gitti! İşte Ziyech'in yeni takımı
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Kayserispor son dakika karagümrük
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump duyurdu: "Yakında Venezuela'da bir kara operasyonu olacak"

Trump duyurdu: "Yakında Venezuela'da bir kara operasyonu olacak"

İsrailli bakan: "Her şeylerini aldık! Tek şey kaldı..."

İsrailli bakan: "Her şeylerini aldık! Tek şey kaldı..."

Temsilcilerimiz Avrupa'da kazandı! Ülke puanı uçtu...

Temsilcilerimiz Avrupa'da kazandı! Ülke puanı uçtu...

Oyunculuğu bırakıp ortadan kaybolmuştu! Yeni işiyle şaşırttı

Oyunculuğu bırakıp ortadan kaybolmuştu! Yeni işiyle şaşırttı

Telefon ve sigara için vergi ayarı!

Telefon ve sigara için vergi ayarı!

Yoğunluk başladı şikayetler çığ gibi büyüdü

Yoğunluk başladı şikayetler çığ gibi büyüdü

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.