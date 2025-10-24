Süper Lig'de herkes bu maçı konuşuyor! Karagümrük Kayserispor maçında 4 gol, 3 iptal, 1 kırmızı...

Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında Fatih Karagümrük ile Kayserispor, Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Mücadele, karşılıklı gollerle 2-2’lik beraberlikle sona erdi.
Maçın 16. dakikasında Sam Larsson’un penaltıdan attığı golle öne geçen Fatih Karagümrük, üstünlüğünü koruyamadı. Kayserispor, 68 ve 74. dakikalarda German Onugkha’nın golleriyle 2-1’lik avantaj yakaladı. Ancak 79. dakikada Atakan Çankaya sahneye çıkarak skoru eşitledi.
Mücadeleye VAR kararları damga vurdu. Fatih Karagümrük’ün 26. ve 45. dakikalarda bulduğu goller ofsayt gerekçesiyle iptal edilirken, 63. dakikada Kayserispor’un golü çizgi ihlali nedeniyle geçersiz sayıldı.
Konuk ekipte Laszlo Benes, 90+2. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Bu sonuçla Fatih Karagümrük’ün galibiyet hasreti 7 maça çıkarken puanını 4’e yükseltti. Kayserispor ise 6 puana ulaştı ancak kazanamama serisini sonlandıramadı. Ligin 11. haftasında Karagümrük, Çaykur Rizespor deplasmanına gidecek; Kayserispor ise evinde Kasımpaşa’yı ağırlayacak.
