Süper Lig'de herkes bu maçı konuşuyor! Karagümrük Kayserispor maçında 4 gol, 3 iptal, 1 kırmızı...

Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında Fatih Karagümrük ile Kayserispor, Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Mücadele, karşılıklı gollerle 2-2’lik beraberlikle sona erdi.

KARAGÜMRÜK ÜSTÜNLÜĞÜNÜ KORUYAMADI

Maçın 16. dakikasında Sam Larsson’un penaltıdan attığı golle öne geçen Fatih Karagümrük, üstünlüğünü koruyamadı. Kayserispor, 68 ve 74. dakikalarda German Onugkha’nın golleriyle 2-1’lik avantaj yakaladı. Ancak 79. dakikada Atakan Çankaya sahneye çıkarak skoru eşitledi.

3 KEZ İPTAL KARARI

Mücadeleye VAR kararları damga vurdu. Fatih Karagümrük’ün 26. ve 45. dakikalarda bulduğu goller ofsayt gerekçesiyle iptal edilirken, 63. dakikada Kayserispor’un golü çizgi ihlali nedeniyle geçersiz sayıldı.

90+2'DE KIRMIZI KART

Konuk ekipte Laszlo Benes, 90+2. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu sonuçla Fatih Karagümrük’ün galibiyet hasreti 7 maça çıkarken puanını 4’e yükseltti. Kayserispor ise 6 puana ulaştı ancak kazanamama serisini sonlandıramadı. Ligin 11. haftasında Karagümrük, Çaykur Rizespor deplasmanına gidecek; Kayserispor ise evinde Kasımpaşa’yı ağırlayacak.