Süper Lig'de ikinci yarının lideri Beşiktaş

Süper Lig’in ikinci yarısında Beşiktaş fırtınası esiyor. Siyah-beyazlılar ligin ikinci yarısında çıktığı 13 maçta topladığı 33 puanla şampiyonluk yarışına ortak olurken, ikinci yarının da en çok puan elde eden ekibi oldu. Devre arasında kadrosunu Burak Yılmaz, Mirin, Muhayer Oktay ve Shinji Kagawa’yla takviye eden siyah-beyazlılar, özellikle son 6 haftada topladığı 18 puanla formunun zirvesine çıktı ve lider Başakşehir’le arasındaki 13 puanlık farkı 3’e indirdi. İkinci yarıya Akhisarspor galibiyetiyle başlayan ancak sonrasında sahasında BB Erzurumspor ile berabere kalan Beşiktaş; Antalyaspor, Bursaspor ve Yeni Malatyaspor karşılaşmalarıyla 3 maçlık galibiyet serisi yakalamıştı. Bu maçların ardından önce Fenerbahçe ile 3-3 ardından da Kayserispor ile 2-2 berabere kalan siyah-beyazlılar, üst üste alınan 2 beraberlikle birlikte zirvenin oldukça uzağında kalmıştı. 90+3. dakikada Kagawa’nın attığı golle kazanılan Atiker Konyaspor mücadelesinden sonra Beşiktaş’ın bileği bükülmedi ve siyah-beyazlılar üst üste 6 maç kazanarak ikinci yarıda toplamda 33 puan toplayarak bu alanda zirveye çıktı.