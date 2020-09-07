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Süper Lig'de ilk hafta oynanacak maçların iddia oranları belli oldu

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 07.09.2020 15:09 | Son Güncelleme

Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun ilk haftasında oynanacak olan maçların iddaa oranları açıklandı.

Süper Lig'de ilk hafta oynanacak maçların iddia oranları belli oldu

11 Eylül'de başlayacak olan Süper Lig'de ilk haftanın iddaa oranları da belli oldu. Hatayspor ile karşılaşacak olan Başakşehir'in galibiyetine 1.60 oran belirleyen iddaa risk yönetimi, beraberliğe 3.10, Hatayspor galibiyetine ise 4.00 oran belirledi.

Süper Lig'de haftanın sonucu merakla beklenen Trabzonspor - Beşiktaş maçında ise Trabzonspor'u favori gösteren iddaa risk yönetimi, bordo-mavili takıma 2.00, beraberliğe 3.05 ve Beşiktaş'a ise 2.65 oran belirledi.

Rizespor - Fenerbahçe
3.35 Rizespor
3.10 Beraberlik
1.75 Fenerbahçe

Galatasaray - Gaziantep
1.40 Galatasaray
3.60 Beraberlik
4.75 Gaziantep

Trabzonspor vs Beşiktaş
2.00 Trabzonspor
3.05 Berabere
2.65 Beşiktaş

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