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Süper Lig'de ilk haftanın hakemleri açıklandı!

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 09.08.2018 10:46 | Son Güncelleme

Süper Lig'de 2018-2019 sezonunun ilk haftasındaki maçları yönetecek hakemler açıklandı.

Süper Lig'de ilk haftanın hakemleri açıklandı!

Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunun ilk hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de ilk hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

10 AĞUSTOS CUMA
21.45 MKE Ankaragücü-Galatasaray: Ümit Öztürk

11 AĞUSTOS CUMARTESİ
19.30 Çaykur Rizespor-Kasımpaşa: Cüneyt Çakır
19.30 Demir Grup Sivasspor-Alanyaspor: Arda Kardeşler
21.45 Fenerbahçe-Bursaspor: Halil Umut Meler

12 AĞUSTOS PAZAR
19.30 Medipol Başakşehir-Trabzonspor: Fırat Aydınus
19.30 Atiker Konyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Suat Arslanboğa
21.45 Beşiktaş-Akhisarspor: Bülent Yıldırım
21.45 Göztepe-Yeni Malatyaspor: Özgür Yankaya

13 AĞUSTOS PAZARTESİ
21.45 Kayserispor-Antalyaspor: Hüseyin Göçek

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