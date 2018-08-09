Süper Lig'de ilk haftanın hakemleri açıklandı!

Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunun ilk hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de ilk hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

10 AĞUSTOS CUMA

21.45 MKE Ankaragücü-Galatasaray: Ümit Öztürk

11 AĞUSTOS CUMARTESİ

19.30 Çaykur Rizespor-Kasımpaşa: Cüneyt Çakır

19.30 Demir Grup Sivasspor-Alanyaspor: Arda Kardeşler

21.45 Fenerbahçe-Bursaspor: Halil Umut Meler

12 AĞUSTOS PAZAR

19.30 Medipol Başakşehir-Trabzonspor: Fırat Aydınus

19.30 Atiker Konyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Suat Arslanboğa

21.45 Beşiktaş-Akhisarspor: Bülent Yıldırım

21.45 Göztepe-Yeni Malatyaspor: Özgür Yankaya

13 AĞUSTOS PAZARTESİ

21.45 Kayserispor-Antalyaspor: Hüseyin Göçek

