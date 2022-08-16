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Süper Lig'de ilk teknik direktör ayrılığı! Kasımpaşa Sami Uğurlu ile yollarını ayırdı

16.08.2022 20:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig’in 2. haftası geride kalırken, sezon aldığı 2 mağlubiyetle başlayan ve Fenerbahçe'ye 6-0 gibi şok bir skorla yenilen Kasımpaşa'da 2 mağlubiyet alarak sezona başlayan Kasımpaşa’da Sami Uğurlu ile yollar ayrıldı. İşte detaylar...

Süper Lig'de ilk teknik direktör ayrılığı! Kasımpaşa Sami Uğurlu ile yollarını ayırdı

Spor Toto Süper Lig’de ilk teknik adam ayrılığı gerçekleşti. İlk hafta Başakşehir’e 4-0 kaybederek sezona başlayan Kasımpaşa, 2. haftanın kapanış maçında Fenerbahçe’yi konuk etti. Lacivert-beyazlılar 10 kişi kaldığı maçtan 6-0 mağlup ayrıldı. Kasımpaşa 2 hafta sonunda gol bulamazken, eksi 10 averajla ligin dibine demir atmış durumda. Teknik Direktör Sami Uğurlu karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında camiadan özür dilerken, kendileri için sıkıntılı bir maç olduğunu aktarmıştı. Bugün toplanan Kasımpaşa Yönetim Kurulu, Sami Uğurlu ile yolların ayrıldığını duyurdu.

LİGİN 2. YARISINDA ÇIKIŞA GEÇMİŞTİ

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2021-2022 sezonu Aralık ayında göreve gelen Sami Uğurlu, seri galibiyetler alarak Kasımpaşa’yı düşme hattından çıkarmış, oynanan futbolla da takdir toplamıştı. Kasımpaşa 19 ve 23. haftalar arası üst üste 5 galibiyet alarak kulüp tarihinde 3. kez aynı başarıyı yakalamıştı. Uğurlu, yönetiminde Kasımpaşa, geçtiğimiz sezonu 53 puanla 11. sırada tamamladı. Yeni sezonda bir çok yıldız futbolcusu ile yollarını ayıran lacivert-beyazlılar oynanan 2 maçı da kaybederek kötü bir başlangıç yaptı. 44 yaşındaki teknik adam Kasımpaşa ile çıktığı 23 lig maçında 13 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı.


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Anahtar Kelimeler:
Kasımpaşa son dakika ayrılık
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