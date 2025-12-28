Süper Lig’de ilk yarının en genç takımı Göztepe!

Trendyol Süper Lig’de 17 haftanın tamamlanmasının ardından sezonun ilk yarısı tamamlandı. Ligin ilk yarısında oynanan maçlarda takımların yaş ortalaması da belli oldu.

En genç takım olarak 25,2’lik yaş ortalamasıyla Göztepe yer aldı. Sport Republic’in futbol şubesini satın almasından ardından transfer politikasında köklü bir değişime giden İzmir temsilcisi, geleceğe yatırım yaparak genç ve potansiyelli oyunculara yöneldi. Son iki sezonda yerli ve yabancı birçok genç futbolcuyu vitrine çıkaran sarı-kırmızılılar böylelikle bu sezon da yaş ortalamasıyla öne çıktı.

DENEYİMLİ VE GENÇLER BİR ARAYA GETİRİLDİ

Ligin ilk yarısını 4. sırada tamamlayan Göztepe, transfer politikasında yalnızca genç ya da tecrübeli oyunculara yönelmek yerine, teknik heyetin raporları doğrultusunda ihtiyaç duyulan bölgelere en doğru takviyeleri yapmayı tercih ediyor.

Yaz transfer döneminde savunma hattı 32 yaşındaki Godoi ile güçlendirilirken, hücum hattına 19 yaşındaki forvet Sabra dahil edildi. Farklı bir bölge olan kanat bek pozisyonuna 2002 doğumlu Arda Okan Kurtulan ile takviye yapılırken, hücuma yönelik orta saha için de 30 yaşındaki Efkan Bekiroğlu kadroya katıldı.Kaynak: İHA | Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır