Süper Lig'de inanılmaz anlar! Hakem maçı bitirdikten sonra gol attı, kimse ne olduğunu anlamadı

Süper Lig'in 32. haftasında Pendikspor ile Başakşehir karşı karşıya geldi. Pendik Stadyumu'ndaki maçı Başakşehir 3-2'lik skorla kazandı.

Mücadelenin son anlarında dikkat çeken bir pozisyon yaşandı. Başakşehir kalecisi Muhammed Şengezer, son pozisyonda topun sahibi olurken, 27 yaşındaki kaleci topu sektirip yeniden eline almak istedi.

GOL GEÇERSİZ SAYILDI

Bu esnada araya Badou Ndiaye girdi ve topu ağlara gönderdi. Ancak Halil Umut Meler, bu esnada maçı bitirdiğini ve düdük çaldığını işaret ederek golü geçerli saymadı.

Pendiksporlu oyuncular, Ndiaye'nin pozisyonu için hakem Halil Umut Meler'e itirazda bulundu ancak karar değişmedi.





