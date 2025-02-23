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Süper Lig'de inanılmaz maç! Adana Demirspor 2-0 öne geçti, Alanyaspor 3-2 kazandı...

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
23.02.2025 21:08
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Süper Lig'in 25. haftası inanılmaz bir karşılaşmaya sahne oldu. Ligin son sırasındaki Adana Demirspor 2-0 öne geçtiği mücadelede Alanyaspor attığı gollerle rakibini 3-2 mağlup etti. İşte detaylar...

Süper Lig'de inanılmaz maç! Adana Demirspor 2-0 öne geçti, Alanyaspor 3-2 kazandı...

Süper Lig'in 25. haftasında Alanyaspor, sahasında ligde son sırada yer alan Adana Demirspor ile karşı karşıya geldi. GAIN Park'taki mücadelede Alanyaspor, 2-0'dan geri döndü ve karşılaşmadan 3-2 glaibiyetle ayrıldı.

Adana Demirspor, 33. dakikada Yusuf Barasi ile 1-0 öne geçti. Barasi, 37. dakikada attığı golle birlikte durumu 2-0 yaptı.

Alanyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu, 2-0'ın ardından hemen oyuna müdahalede bulundu. Akdeniz ekibinde 41. dakikada Ui-jo Hwang ve Nicolas Janvier oyuna dahil oldu. Jure Balkovec ve Efecan Karaca oyundan çıktı. Adana Demirspor, Yusuf Barasi'nin attığı gollerle birlikte Alanyaspor karşısında ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

2-0'DAN DÖNDÜLER

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Alanyaspor, ikinci yarıda beş dakika içerisinde bulduğu gollerle Adana Demirspor karşısında 2-2'yi buldu. Akdeniz ekibi, 63. dakikada Arda Okan Kurtulan'ın kendi kalesine attığı golle birlikte durumu 2-1 yaptı.

Karşılaşmanın 67. dakikasında Adana Demirspor ceza sahasında yaşanan pozisyon sonrası hakem Ozan Ergün, VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu ekranda izlemeye gitti. Arda Okan Kurtulan'ın ceza sahasında elle oynadığını işaret eden hakem Ergün, penaltı noktasını gösterdi.

Alanyaspor'da topun başına geçen Florent Hadergjonaj, 68. dakikada durumu 2-2 yaptı.

ALANYASPOR KAZANDI

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Alanyaspor, 90. dakikada Yusuf Özdemir'in attığı golle 3-2 öne geçti ve maçı 3-2 kazandı. 3-2'lik sonuçla birlikte Alanyaspor, ligde iki maç sonra kazandı. Adana Demirspor'un ligdeki galibiyet hasreti 8 maça yükseldi.

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MS
Corendon Alanyaspor Corendon Alanyaspor
3 - 2
Adana Demirspor Adana Demirspor

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Alanyaspor son dakika adana demir
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