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Süper Lig'de kalıyor! Boupendza'ya teklif

28.07.2021 08:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün, geçen sezonun gol kralı Aaron Boupendza için yeniden devreye girdiği ve bu kez Başkan Ali Koç'un transfer görüşmelerini yöneteceği iddia edildi.

Süper Lig'de kalıyor! Boupendza'ya teklif

Transfer döneminde kadrosuna Steven Caulker ve Serdar Dursun'u dahil eden Fenerbahçe, Alexander Sörloth ve Vedat Muriç ile ilgilenmeye başlamıştı. Sarı lacivertlilerin bu kez gol kralı Aardon Boupendza için harekete geçtiği belirtildi.

GÖRÜŞMELERE BAŞLANDI

Fenerbahçe, Aaron Boupendza'yı transfer edebilmek için yeniden Hatayspor'la görüşmelere başladı. Lig arasında istediğini elde edemeyen Fenerbahçe bu sefer transferi bitirmeye kesin kararlı. Boupendza transferinde devreye Başkan Ali Koç girdi.

Ali Koç, Gabonlu golcü için Hataysporlu yöneticileri aradı. Aardon Boupendza'dan iyi bir bonservis bedeli elde etmek isteyen Hatayspor ise 24 yaşındaki Aaron Boupendza için 12 milyon Euro değer belirledi.

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DURUM NETLEŞİYOR

Fenerbahçe'nin henüz elden çıkaramadığı oyuncular nedeniyle transfer yapamadığı ve 7-8 milyon Euro'luk bir bütçe açılımı olmadan yeni bir imzanın da imkansız olduğu gelen bilgiler arasında. Sarı-lacivertli ekibin bu sorunu halletmesinin ardından Hatayspor ile masaya oturup bu transferi noktalayacak.


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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Hatayspor Aaron Boupendza
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