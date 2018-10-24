Süper Lig'de kulüplerin santrfor tercihi yabancılar

Ligde şu ana kadar atılan gol sayısı ise 206’yı bulurken, bu gollerin 66’sı santrfor oyuncularından geldi. Yabancı santrforlar, aldıkları süreler ile doğru orantılı olarak takımlarına en fazla gol katkısı veren oyuncular oldu. Yabancı santrforlardan toplamda 50 gol gelirken, yerli santrforlar ise toplam 16 golde kaldı. İlk 9 haftanın en golcü takımı ise 22 golle Kasımpaşa, en az gol atan takımları da 6 golle Bursaspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor oldu.

Spor Toto Süper Lig’de 10’uncu hafta maçları 26 Ekim Cuma günü oynanacak olan Bursaspor-Aytemiz Alanyaspor mücadelesiyle başlayacak. Ligde geride kalan haftalara bakıldığında ise 18 kulübün genellikle santrfor tercihini yabancılardan yana kullandığı görülüyor. 9 haftada 47 farklı santrfor oyuncusu forma giyerken, bunların yalnızca 14’ünün yerli olması dikkat çekti. Diğer 33 santrfor oyuncusu yabancı olurken, bazı kulüplerin de forvet tercihini tamamen yabancı futbolculardan kullandığı gözlemleniyor.

DIAGNE'NİN PERFORMANSI DİKKAT ÇEKTİ

Kasımpaşa’nın Senegalli golcüsü Mbaye Diagne ise çarpıcı bir performansa imza attı. Bu sezon yalnızca 2 maçı boş geçen 26 yaşındaki santrfor, ilk 9 haftada 10 gole ulaştı. Diagne, bu performansıyla aynı zamanda gol krallığında da zirvede yer alıyor. Yerli santrforlar bazında ise en golcü isim ise 5 golle Trabzonspor’dan Burak Yılmaz oldu.

FENERBAHÇE VE ALANYASPOR'UN FORVETLERİ YABANCILARDAN OLUŞTU

Bazı kulüpler ise forvet hattını tamamen yabancılara emanet etti. Fenerbahçe, Islam Slimani, Michael Frey ve Roberto Soldado’lu hücum hattı; Aytemiz Alanyaspor da Papis Cisse, Bobo ve Mbilla Etame’li hücum hattıyla en fazla yabancı santrfor oyuncusuna süre veren ekipler oldu. Sezon başında santrfor mevkisine kadro derinliği sağlayamadığı için eleştirilen Galatasaray da, Eren Derdiyok ve Muğdat Çelik’e şans vererek santrfor rotasyonunu yerlilerden oluşturan tek kulüp oldu.

DIAGNE GOLLERİYLE 7 TAKIMI GERİDE BIRAKTI

Fenerbahçe’nin forvet oyuncularından yalnızca Islam Slimani 1 gol sevinci yaşarken; sarı lacivertlilerin santrforları bu sezon hayal kırıklığı yarattı. Buna karşın Kasımpaşa ve Trabzonspor’un santrforları ise adeta ligde coştu. Trabzonspor, Burak Yılmaz’dan 4, Hugo Rodallega’dan 5 ve Caleb Ekuban’dan 1 gol katkısı aldı. Ancak Kasımpaşa’nın forveti Mbaye Diagne, tek başına attığı 10 golle Trabzonspor’un tüm forvetlerinin toplamı kadar gol sevinci yaşadı. Diagne ayrıca tek başına ligdeki 7 takımdan daha fazla gol attı.



