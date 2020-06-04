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Süper Lig'de maçların saatleri değişti!

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 04.06.2020 17:20 | Son Güncelleme

Süper Lig'de daha önce 19:15 ve 21:45 olarak açıklanan maç saatleri, 18:30 ve 21:00 olarak değiştirildi.

Süper Lig'de maçların saatleri değişti!

Süper Lig'de daha önce 19:15 ve 21:45 olarak açıklanan maç saatleri, 18:30 ve 21:00 olarak değiştirildi.

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Şampiyon cimbom
sıcakta ben nefes alamıyore uşaklar ne yapsın ????
Nie değişiyor acaba.. avrupadakiler canlı ve beleş izleyebilsinler diye mi..
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