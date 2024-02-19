Süper Lig'de PassoLig zorunluluğu kalktı!

Kulüpler Birliği Vakfı, elektronik bilet satışı için organizasyon ve teknik altyapı kabiliyeti olan firmalarla görüşme kararı alındığını duyurdu. Bununla birlikte Süper Lig'de bundan böyle artık PassoLig zorunluluğu olmayacak. İsteyen kulüpler istediği firmayla anlaşma sağlayabilecek.

KULÜPLER BİRLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Kulüpler Birliği Vakfından yapılan açıklamada, 6222 sayılı kanunda elektronik kart ile elektronik kart kapsamında satışı gerçekleştirilecek biletlerin basım, satış ve dağıtımına ilişkin yerel uygulamaların kulüpler tarafından gerçekleştirildiği hatırlatılarak şu ifadeler kullanıldı:

"Kulüplerimiz, önümüzdeki dönemde elektronik bilet satış organizasyonunu, anlaşacakları firmalar ile gerçekleştirmek kanaatindedir. Bu doğrultuda bilet satış organizasyonu ve teknik altyapı kabiliyetine haiz firmalar ile görüşme kararı alınmıştır. Kulüplerimizin bilet satış organizasyonuna talip olacak firmaların Kulüpler Birliği Vakfına başvurularını iletmeleri rica olunur."

İLK HAMLE BEŞİKTAŞ'TAN

Bu kararın alınmasıyla birlikte Beşiktaş elini çabuk tuttu ve yeniden PassoLig ile anlaşma sağladı.





