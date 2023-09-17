SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Spor Toto Süper Lig
  4. Süper Lig'de Play-Off ve Play-Out sistemi iddiası!

Süper Lig'de Play-Off ve Play-Out sistemi iddiası!

17.09.2023 13:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rıdvan Dilmen, Süper Lig'de play-off, play-out sisteminin gelebileceğini söyledi.

Süper Lig'de Play-Off ve Play-Out sistemi iddiası!

Rıdvan Dilmen, Süper Lig'de play-off ve play-out sistemine geçilebileceğini öne sürdü. Rıdvan Dilmen'in bu iddiası sosyal medyada gündem oldu. İşte Dilmen'in açıklamaları...

"SÜPER LİG'DE İŞ PLAY-OFF VE PLAY-OUT'A DOĞRU GİDİYOR"

ridvan-dilmen-galatasaray-li-futbolcu-icin-konustu-ilk-11-deki-son-maciydi-2101

"Gözüken tablo şu; Süper Lig'de iş play-off ve play-out'a doğru gidiyor. Zaten kulüpler ekonomik olarak da güç olarak da üsttekiler ve alttakiler olarak ayrılmış görünüyor. Üsttekiler Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor, Adana Demirspor. Biraz işte Rizespor, Kayserispor ortalarda gözüküyor."

"4 TAKIM KÜME DÜŞECEK"

ridvan-dilmens

"4 takım küme düşecek, diğer bütün takımlar jantta gidiyor diye düşünüyorum. Üsttekiler ve alttakiler için play-off ve play-out sistemine götürecekler gibi geliyor bana."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Galatasaray'a 72 milyon euro'luk gelir!Galatasaray'a 72 milyon euro'luk gelir!
Fas'ta gerçekleşen depremde yaşadıklarını anlattı!Fas'ta gerçekleşen depremde yaşadıklarını anlattı!
A Milli Takım için Stefan Kuntz ile yollar ayrıldı iddiasıA Milli Takım için Stefan Kuntz ile yollar ayrıldı iddiası
Anahtar Kelimeler:
Rıdvan Dilmen ust trabzonspor, süper li

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Öğle molalarında kahve yerine oksijen...

Öğle molalarında kahve yerine oksijen...

Stanley, Levi's, Cosori ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

Stanley, Levi's, Cosori ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

Yasak aşka itfaiye yardımı! Çarşafla pencereden kaçmak istedi ama...

Yasak aşka itfaiye yardımı! Çarşafla pencereden kaçmak istedi ama...

Sarhoş kanocuyu şoke eden ceza! Boğulmaktan son anda kurtuldu

Sarhoş kanocuyu şoke eden ceza! Boğulmaktan son anda kurtuldu

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.