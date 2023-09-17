Süper Lig'de Play-Off ve Play-Out sistemi iddiası!

Rıdvan Dilmen, Süper Lig'de play-off ve play-out sistemine geçilebileceğini öne sürdü. Rıdvan Dilmen'in bu iddiası sosyal medyada gündem oldu. İşte Dilmen'in açıklamaları...

"SÜPER LİG'DE İŞ PLAY-OFF VE PLAY-OUT'A DOĞRU GİDİYOR"

"Gözüken tablo şu; Süper Lig'de iş play-off ve play-out'a doğru gidiyor. Zaten kulüpler ekonomik olarak da güç olarak da üsttekiler ve alttakiler olarak ayrılmış görünüyor. Üsttekiler Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor, Adana Demirspor. Biraz işte Rizespor, Kayserispor ortalarda gözüküyor."

"4 TAKIM KÜME DÜŞECEK"

"4 takım küme düşecek, diğer bütün takımlar jantta gidiyor diye düşünüyorum. Üsttekiler ve alttakiler için play-off ve play-out sistemine götürecekler gibi geliyor bana."

