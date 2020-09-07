Süper Lig'de şampiyonluk oranları açıklandı!

Süper Lig'de 2020-21 sezonu 11 Eylül Cuma günü başlıyor, ilk hafta maçlarının iddaa oranlarıyla birlikte "şampiyonluk" bahisleri de açıldı.
Fenerbahçe - 3,25
Galatasaray - 3,60
Trabzonspor - 4,25
Beşiktaş - 5,00
Başakşehir - 5,50
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