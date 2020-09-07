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Süper Lig'de şampiyonluk oranları açıklandı!

GALATASARAY HABERLERİ  | 07.09.2020 16:31 | Son Güncelleme

Süper Lig'in başlamasına sayılı günler kala nefesler tutulurken, İddaa risk yönetimi 2020/21 sezonu için şampiyonluk oranlarını resmen açıkladı. İşte favori...

Süper Lig'de şampiyonluk oranları açıklandı!

Süper Lig'de 2020-21 sezonu 11 Eylül Cuma günü başlıyor, ilk hafta maçlarının iddaa oranlarıyla birlikte "şampiyonluk" bahisleri de açıldı.

FAVORİ FENERBAHÇE

Fenerbahçe - 3,25
Galatasaray - 3,60
Trabzonspor - 4,25
Beşiktaş - 5,00
Başakşehir - 5,50

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Çok güldüm ya fener şampiyonluk favori bu senede 6 olur novak dışında hepsi çöp transferlerin hepsi hazirlik maçı topçusu cuma günü rize maçı sonrasi hak verirsiniz bana
tff de cincon lobisi varken fenerin şampiyonluğu zor
Ali Koç-Emre Belezoğlu-Volkan Demirel bunlar Fenerbahçeden gitmedikçe şampiyonluk falan gelmez bunlar kulubü taraftar gibi yönetiyorlar.
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