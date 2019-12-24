Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti

Süper Lig şampiyonluk oranları güncellendi. İddaa risk yönetimi, 2.70'lik oranla Fenerbahçe'yi şampiyonluğun en büyük favorisi olarak gösterdi.
Fenerbahçe: 2.70
Beşiktaş: 4.50
Sivasspor: 4.50
Galatasaray: 6.50
Trabzonspor: 8.00
Başakşehir: 8.00
Fenerbahçe: 3.00
Beşiktaş: 4.25
Galatasaray: 4.25
Sivasspor: 4.75
Trabzonspor: 9.00
Başakşehir: 13.00
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