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Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 24.12.2019 15:09 | Son Güncelleme

İddaa risk yönetimi Süper Lig şampiyonluk oranlarını güncelledi. İddaa, şampiyonluğun mutlak favorisi olarak Fenerbahçe'yi gösterdi.

Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti

Süper Lig şampiyonluk oranları güncellendi. İddaa risk yönetimi, 2.70'lik oranla Fenerbahçe'yi şampiyonluğun en büyük favorisi olarak gösterdi.

İşte şampiyonluk oranları:

Fenerbahçe: 2.70
Beşiktaş: 4.50
Sivasspor: 4.50
Galatasaray: 6.50
Trabzonspor: 8.00
Başakşehir: 8.00

Bir önceki şampiyonluk oranları ise şu şekildeydi:

Fenerbahçe: 3.00
Beşiktaş: 4.25
Galatasaray: 4.25
Sivasspor: 4.75
Trabzonspor: 9.00
Başakşehir: 13.00

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
YANAL'IN EFSANE Bİ SÖZÜ VARDIR. ŞAMPİYON BELLİ DİĞERLERİ SIRALAMAYI BELİRLESİN DİYE. EVET SIRAYLA ALALIM ŞİMDİ HAKEMDİ FEDERASYONDU DİYE AGLAYAN EZİKLERİ. ÇOK EĞLENİYOZ:))
fenerasyon sezon başında bunu belli etmişti hakem kararları bu hafta belli etti amaç fenevi kurtarmak şampiyonlar ligine gönderip ekonomisini düzeltmek aynısını gs yede yaptılar iki senedir ama böyle giderse şampiyonlar ligine ön elemesiz gidemeyeceğiz çünkü bu şekilde şampiyon yapılan takımlar grupta puan alamadan sonuncu oluyorlar iki senedir olanlar ortada ...
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