SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Spor Toto Süper Lig
  4. Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti

Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 05.10.2020 15:33 | Son Güncelleme

iddaa risk yönetimi, Süper Lig'de şampiyonluk oranlarını değiştirdi.

Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti

Süper Lig'de geride kalan 4 hafta sonunda şampiyonluk oranları bir kez daha değişti. iddaa risk yönetimi, şampiyonluk ilk favorisi olarak 2.70 orandan Fenerbahçe'yi gösterdi,

Süper Lig şampiyonluk oranları;

2.70 Fenerbahçe
3.00 Galatasaray
5.50 Trabzonspor
6.00 Beşiktaş
8.50 Başakşehir
25.0 Alanyaspor

Hangi takım ilk 2 sırada bitirir?

1.40 Fenerbahçe
1.55 Galatasaray
2.80 Trabzonspor
2.90 Beşiktaş
4.00 Başakşehir
12.0 Alanyaspor
35.0 Sivasspor

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Borsa İstanbul'da gong şişe cam için çaldı!Borsa İstanbul'da gong şişe cam için çaldı!
Galatasaray'dan sürpriz 11Galatasaray'dan sürpriz 11
Erzurumspor ile Rizespor maçında gol sesi yokErzurumspor ile Rizespor maçında gol sesi yok
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu! Savcının o sorusuna bakın ne yanıt vermiş
Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu! Savcının o sorusuna bakın ne yanıt vermiş
Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı
Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı
Beşiktaş'tan bomba hamle! F.Bahçe'den...
Beşiktaş'tan bomba hamle! F.Bahçe'den...
Fatih Terim maçı terk etti!
Fatih Terim maçı terk etti!
Kevin Mirallas Süper Lig'e geldi!
Kevin Mirallas Süper Lig'e geldi!
Ertem Şener neden istifa etti? Canlı yayında açıkladı
Ertem Şener neden istifa etti? Canlı yayında açıkladı
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Maçlar seyircili mi oynanacak? Bakan Koca açıkladı!
Maçlar seyircili mi oynanacak? Bakan Koca açıkladı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Maça damga vurdu! ''Yapma canımın içi...''
Maça damga vurdu! ''Yapma canımın içi...''
Derbi öncesi Bülent Yıldırım gerçeği ortaya çıktı!
Derbi öncesi Bülent Yıldırım gerçeği ortaya çıktı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti
Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti
Sinan Engin, Ertem Şener'in Beyaz TV'den ayrılık gerekçesini canlı yayında açıkladı
Ertem Şener neden istifa etti? Canlı yayında açıkladı
Erman Toroğlu: Altay'a çok haksızlık yapıldı
Altay'a çok haksızlık yapıldı
MAÇ SONUCU |Erzurum BB - Çaykur Rizespor: 0-0
Erzurumspor ile Rizespor maçında gol sesi yok
ÖZET | Ankaragücü - Kayserispor: 0-1
Kayserispor'dan 'Parlak' galibiyet
Ertem Şener, Beyaz TV'den istifa etti!
Ertem Şener'den şok istifa!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.