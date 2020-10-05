Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti

Süper Lig'de geride kalan 4 hafta sonunda şampiyonluk oranları bir kez daha değişti. iddaa risk yönetimi, şampiyonluk ilk favorisi olarak 2.70 orandan Fenerbahçe'yi gösterdi,

Süper Lig şampiyonluk oranları;

2.70 Fenerbahçe

3.00 Galatasaray

5.50 Trabzonspor

6.00 Beşiktaş

8.50 Başakşehir

25.0 Alanyaspor

Hangi takım ilk 2 sırada bitirir?

1.40 Fenerbahçe

1.55 Galatasaray

2.80 Trabzonspor

2.90 Beşiktaş

4.00 Başakşehir

12.0 Alanyaspor

35.0 Sivasspor

