Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi

Süper Lig'de 30. haftanın ardından Medipol Başakşehir ve Trabzonspor şampiyonluk yarışında yalnız kaldı. İstanbul ekibi 1.40 oranla favori, takipçisi bordo-mavili takım ise 2.45 plase.
İşte güncellenen şampiyonluk oranları:
Başakşehir 1.40
Trabzonspor 2.45
Sivasspor 1000.00
Galatasaray 1500.00
Beşiktaş 1500.00
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