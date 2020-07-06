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Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 06.07.2020 11:51 | Son Güncelleme

Süper Lig'de 30. haftanın ardından şampiyonluk oranları güncellendi.

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi

Süper Lig'de 30. haftanın ardından Medipol Başakşehir ve Trabzonspor şampiyonluk yarışında yalnız kaldı. İstanbul ekibi 1.40 oranla favori, takipçisi bordo-mavili takım ise 2.45 plase.

İşte güncellenen şampiyonluk oranları:

Başakşehir 1.40
Trabzonspor 2.45
Sivasspor 1000.00
Galatasaray 1500.00
Beşiktaş 1500.00

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