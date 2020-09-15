SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Spor Toto Süper Lig
  4. Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 15.09.2020 14:53 | Son Güncelleme

Süper Lig'de ilk haftanın ardından şampiyonluk oranları da değişti.

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi

iddaa risk yönetimi, Süper Lig'in ilk haftasının ardından şampiyonluk oranlarını güncelledi.

Oran değişimleri şu şekilde;

3.25 - 2.90 Fenerbahçe
3.60 - 3.40 Galatasaray
5.00 - 4.50 Beşiktaş
4.25 - 5.50 Trabzonspor
5.50 - 6.00 Başakşehir
50.0 - 75.00 Sivasspor
300.0 - 150.00 Antalyaspor

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu kumaş koronavirüsü öldürüyor! Bu kumaş koronavirüsü öldürüyor!
Badou Ndiaye Karagümrük'e doğruBadou Ndiaye Karagümrük'e doğru
İşte F.Bahçe'nin yeni transferi!İşte F.Bahçe'nin yeni transferi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Sosyal medyada yayılan video olay oldu: Irkçı kadın tutuklansın
Sosyal medyada yayılan video olay oldu: Irkçı kadın tutuklansın
Kritik uyarı: Cuma günü tüm Türkiye'de etkili olacak
Kritik uyarı: Cuma günü tüm Türkiye'de etkili olacak
Tottenhamlılar Sörloth'u duyunca çıldırdı
Tottenhamlılar Sörloth'u duyunca çıldırdı
Fenerbahçe, ''30 gol atacak'' forvetini buldu!
Fenerbahçe, ''30 gol atacak'' forvetini buldu!
Galatasaraylıları heyecanlandıran takip! Mesaj yağdı...
Galatasaraylıları heyecanlandıran takip! Mesaj yağdı...
Fenerbahçe mi, Galatasaray mı? Kararını açıkladı!
Fenerbahçe mi, Galatasaray mı? Kararını açıkladı!
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Ezequiel Garay Süper Lig'e geliyor
Ezequiel Garay Süper Lig'e geliyor
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Joe Hart geliyor! Süper Lig'in yeni ekibi ile anlaştı...
Joe Hart geliyor! Süper Lig'in yeni ekibi ile anlaştı...
Hatayspor, Ribeiro'yu kadrosuna kattı
Hatayspor, Ribeiro'yu kadrosuna kattı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi
Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi
Badou Ndiaye Karagümrük'e doğru
Badou Ndiaye Karagümrük'e doğru
Erman Toroğlu'dan olay yaratacak açıklama! "Serdar Tatlı'yı Rıdvan Dilmen getirdi diyorlar"
MHK'yı Rıdvan Dilmen getirdi diyorlar
Rıdvan Dilmen: Bu yılın adı Pandemi Ligi
PSG, Vedat Muriqi'e talip oldu!
TFF, 4 talimatta değişiklik yaptı
TFF, 4 talimatta değişiklik yaptı
PFDK'ya sevk edilen kulüpler açıklandı!
PFKD sevkleri açıklandı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.