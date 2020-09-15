Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi

iddaa risk yönetimi, Süper Lig'in ilk haftasının ardından şampiyonluk oranlarını güncelledi.
Oran değişimleri şu şekilde;
3.25 - 2.90 Fenerbahçe
3.60 - 3.40 Galatasaray
5.00 - 4.50 Beşiktaş
4.25 - 5.50 Trabzonspor
5.50 - 6.00 Başakşehir
50.0 - 75.00 Sivasspor
300.0 - 150.00 Antalyaspor
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