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Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi!

GALATASARAY HABERLERİ  | 12.10.2020 16:19 | Son Güncelleme

Süper Lig'de 4. hafta maçlarının tamamlanmasının ardından İddaa risk yönetimi şampiyonluk oranlarını güncelledi. Fenerbahçe'nin oranı 2.70'ten 2.55'e düştü. Beşiktaş'ın oranı herkesi şaşırttı...

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi!

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi. Fenerbahçe 'nin oranı 2.55 olarak favori gösterildi. İkinci sırada 3.05 oranla Galatasaray yer aldı. Trabzonspor'a 6.00'lık oran verilirken Beşiktaş 'ın oranı 6.00 olarak açıklandı. Başakşehir'e ise 9.50 oran verildi. Beşiktaş'a verilen oran herkesi şaşırtırken sosyal medyada kısa süre içinde gündem oldu.

GÜNCEL ŞAMPİYONLUK ORANLARI

Fenerbahçe 2.55

Galatasaray 3.05

Trabzonspor 6.00

Beşiktaş 6.00

Başakşehir 9.50

ESKİ ŞAMPİYONLUK ORANLARI

Fenerbahçe: 2.70

Galatasaray: 3.00

Trabzonspor: 5.50

Beşiktaş: 6.00

Başakşehir: 8.50


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