Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi. Fenerbahçe 'nin oranı 2.55 olarak favori gösterildi. İkinci sırada 3.05 oranla Galatasaray yer aldı. Trabzonspor'a 6.00'lık oran verilirken Beşiktaş 'ın oranı 6.00 olarak açıklandı. Başakşehir'e ise 9.50 oran verildi. Beşiktaş'a verilen oran herkesi şaşırtırken sosyal medyada kısa süre içinde gündem oldu.
Fenerbahçe 2.55
Galatasaray 3.05
Trabzonspor 6.00
Beşiktaş 6.00
Başakşehir 9.50
Fenerbahçe: 2.70
Galatasaray: 3.00
Trabzonspor: 5.50
Beşiktaş: 6.00
Başakşehir: 8.50
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