Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi

Süper Lig'de 5 hafta geride kaldı ve idda risk yönetimi şamğiyonluk oranlarına bir müdahale daha yaptı.

İŞTE SÜPER LİG ŞAMPİYONLUK ORANLARI

1.90 Fenerbahçe

4.00 Galatasaray

7.00 Beşiktaş

10.00 Trabzonspor

10.00 Başakşehir

12.00 Alanyaspor

50.00 Sivasspor

100.0 Antalyaspor

