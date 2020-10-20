SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Spor Toto Süper Lig
  4. Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 20.10.2020 14:57 | Son Güncelleme

iddaa risk yönetimi, Süper Lig'de şampiyonluk oranlarını değiştirdi. 5. hafta alınan sonuçlara göre şampiyonluğun favori ekibi 1,90 oranla Fenerbahçe olurken Galatasaray'ın oranı 4,00, Beşiktaş'ın ise 7,00 olarak belirlendi.

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi

Süper Lig'de 5 hafta geride kaldı ve idda risk yönetimi şamğiyonluk oranlarına bir müdahale daha yaptı.

İŞTE SÜPER LİG ŞAMPİYONLUK ORANLARI

1.90 Fenerbahçe
4.00 Galatasaray
7.00 Beşiktaş
10.00 Trabzonspor
10.00 Başakşehir
12.00 Alanyaspor
50.00 Sivasspor
100.0 Antalyaspor

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı? Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
Rıdvan Dilmen: Sezonu bitiremezsiniz, şaibe çıkarRıdvan Dilmen: Sezonu bitiremezsiniz, şaibe çıkar
İşte muhtemel 11'lerİşte muhtemel 11'ler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
İğrençlikleri bitmedi! Özel fotoğrafları önce ablasına, sonra...
İğrençlikleri bitmedi! Özel fotoğrafları önce ablasına, sonra...
Göğüs dekolteli pozuyla beğeni topladı
Göğüs dekolteli pozuyla beğeni topladı
Mikrofonu açık unuttu canlı yayında küfür etti!
Mikrofonu açık unuttu canlı yayında küfür etti!
F.Bahçe ve G.Saray arasında dev transfer savaşı!
F.Bahçe ve G.Saray arasında dev transfer savaşı!
Hakeme küfretmişti! F.Bahçeli yıldız ceza alacak mı?
Hakeme küfretmişti! F.Bahçeli yıldız ceza alacak mı?
G.Saray'da 14 yıl sonra bir ilk!
G.Saray'da 14 yıl sonra bir ilk!
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Bana aylık 80 bin lira teklif ettiler
Bana aylık 80 bin lira teklif ettiler
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Ertem Şener'den şok istifa!
Ertem Şener'den şok istifa!
Kaybeden Fatih Terim, kazananı Erol Bulut
Kaybeden Fatih Terim, kazananı Erol Bulut
Maça damga vurdu! ''Yapma canımın içi...''
Maça damga vurdu! ''Yapma canımın içi...''
Okuyucu Yorumları 1 yorum
15 ci haftadan sonra şikebahçenin oranı 50 olur her sene olduğu gibi:))
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi
Oranlar güncellendi! İşte Süper Lig'de şampiyonluğun favorisi...
Rıdvan Dilmen'den ilginç penaltı yorumu: Futbolcular manikür yaptırmalı
Rıdvan Dilmen: Futbolcular manikür yaptırsın!
Rıdvan Dilmen: Maç erteleyerek sezonu bitiremezsiniz, şaibe çıkar
Rıdvan Dilmen: Sezonu bitiremezsiniz, şaibe çıkar
TFF Başkanı Özdemir açıkladı! Maçlar seyircili mi?
TFF Başkanı Özdemir açıkladı! Maçlar seyircili mi?
ÖZET | Kayserispor 1-3 Sivasspor
Sivasspor zirveye doğru yükselişe geçti!
ÖZET | Çaykur Rizespor -Ankaragücü maç sonucu: 5-3
Süper Lig müthiş başladı! 8 gollü maç...
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.