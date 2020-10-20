Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi

Süper Lig'de 5 hafta geride kaldı ve idda risk yönetimi şamğiyonluk oranlarına bir müdahale daha yaptı.
1.90 Fenerbahçe
4.00 Galatasaray
7.00 Beşiktaş
10.00 Trabzonspor
10.00 Başakşehir
12.00 Alanyaspor
50.00 Sivasspor
100.0 Antalyaspor
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