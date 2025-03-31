Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Fenerbahçe adım adım Galatasaray'a yaklaşıyor...

Süper Lig'de geride kalan 8 maçın ardından şampiyonluk oranları da güncellendi. Galatasaray'ın Beşiktaş'a 2-1 yenilerek namağlup unvanını kaybetmesinin ardından risk yönetimi oranları değiştirdi.

ŞAMPİYONLUK ORANLARI GÜNCELLENDİ

Beşiktaş mağlubiyetinin ardından 71 puanla 1 maç fazlasıyla Fenerbahçe'nin 6 puan önünde bulunan Galatasaray'ın şampiyonluk oranı yükselişe geçti. Sarı-lacivertlilerin eksik maçını kazanması halinde puan farkı 3'e düşecek ve uzun zaman sonra sarı-lacivertliler rakibine ilk kez bu kadar yakınlaşacak.

ESKİ ORANLAR

Beşiktaş'a yenilmeden önceki şampiyonluk oranları:

Galatasaray: 1.13

Fenerbahçe: 3.20

Beşiktaş'a yenildikten sonraki şampiyonluk oranları:

Galatasaray: 1.23

Fenerbahçe: 3.00