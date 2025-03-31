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Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Fenerbahçe adım adım Galatasaray'a yaklaşıyor...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
31.03.2025 09:23
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Beşiktaş'ın Galatasaray'ı 2-1 mağlup etmesinin ardından Süper Lig'deki şampiyonluk oranlarında da değişikliğe gidildi. Uzunca bir süredir açık ara farkla favori gösterilen Galatasaray'ın konumu değişmese de oranında yükseliş yaşandı.

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Fenerbahçe adım adım Galatasaray'a yaklaşıyor...

Süper Lig'de geride kalan 8 maçın ardından şampiyonluk oranları da güncellendi. Galatasaray'ın Beşiktaş'a 2-1 yenilerek namağlup unvanını kaybetmesinin ardından risk yönetimi oranları değiştirdi.

ŞAMPİYONLUK ORANLARI GÜNCELLENDİ

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Beşiktaş mağlubiyetinin ardından 71 puanla 1 maç fazlasıyla Fenerbahçe'nin 6 puan önünde bulunan Galatasaray'ın şampiyonluk oranı yükselişe geçti. Sarı-lacivertlilerin eksik maçını kazanması halinde puan farkı 3'e düşecek ve uzun zaman sonra sarı-lacivertliler rakibine ilk kez bu kadar yakınlaşacak.

ESKİ ORANLAR

Beşiktaş'a yenilmeden önceki şampiyonluk oranları:

Galatasaray: 1.13

Fenerbahçe: 3.20

Beşiktaş'a yenildikten sonraki şampiyonluk oranları:

Galatasaray: 1.23

Fenerbahçe: 3.00

Canlı Skor

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