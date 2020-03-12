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Süper Lig'de seyircisiz oynanacak maçlar: 6 hafta, 54 maç!

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 12.03.2020 23:09 | Son Güncelleme

Koronavirüs salgını önlemleri kapsamında Süper Lig'de 6 hafta boyunca maçlarda seyircisiz oynanacak. İşte Süper Lig'de seyircisiz oynanacak mücadeleler...

Süper Lig'de seyircisiz oynanacak maçlar: 6 hafta, 54 maç!
  1. haftası tamamlanan Süper Lig'de, koronavirüs tehditi nedeniyle Cumhurbaşkanlığı tarafından Nisan sonuna kadar maçların seyircisiz oynanması kararı verildi. Bu kararla birlikte, Süper Lig'de 32. haftaya kadar, 6 hafta boyunca seyirci olmayacak.

İŞTE LİGDE SEYİRCİSİZ OYNANACAK MAÇLAR

26. HAFTA

13.03 20:00 ANKARAGÜCÜ - RİZESPOR
13.03 20:00 KASIMPAŞA - GÖZTEPE
14.03 14:00 DENİZLİSPOR - GENÇLERBİRLİĞİ
14.03 17:00 ALANYASPOR - GAZİANTEP
14.03 20:00 KONYASPOR - FENERBAHÇE
15.03 13:30 KAYSERİSPOR - YENİ MALATYASPOR
15.03 16:00 TRABZONSPOR - BAŞAKŞEHİR
15.03 19:00 GALATASARAY - BEŞİKTAŞ
16.03 20:00 ANTALYASPOR - SİVASSPOR

27. HAFTA

20.03 20:00 FENERBAHÇE - KAYSERİSPOR
21.03 14:00 GAZİANTEP - ANKARAGÜCÜ
21.03 17:00 YENİ MALATYASPOR - KASIMPAŞA
21.03 17:00 SİVASSPOR - DENİZLİSPOR
21.03 20:00 BEŞİKTAŞ - ANTALYASPOR
22.03 13:30 GENÇLERBİRLİĞİ - KONYASPOR
22.03 16:00 RİZESPOR - GALATASARAY
22.03 19:00 BAŞAKŞEHİR - ALANYASPOR
22.03 19:00 GÖZTEPE - TRABZONSPOR

28. HAFTA

03.04 20:00 ALANYASPOR - TRABZONSPOR
04.04 14:00 KAYSERİSPOR - GENÇLERBİRLİĞİ
04.04 17:00 ANKARAGÜCÜ - BAŞAKŞEHİR
04.04 20:00 GALATASARAY - GAZİANTEP
05.04 13:30 YENİ MALATYASPOR - GÖZTEPE
05.04 16:00 KONYASPOR - SİVASSPOR
05.04 16:00 KASIMPAŞA - FENERBAHÇE
05.04 19:00 DENİZLİSPOR - BEŞİKTAŞ
06.04 20:00 ANTALYASPOR - RİZESPOR

29. HAFTA

12.04 BEŞİKTAŞ - KONYASPOR
12.04 BAŞAKŞEHİR - GALATASARAY
12.04 GAZİANTEP - ANTALYASPOR
12.04 TRABZONSPOR - ANKARAGÜCÜ
12.04 GÖZTEPE - ALANYASPOR
12.04 FENERBAHÇE - YENİ MALATYASPOR
12.04 GENÇLERBİRLİĞİ - KASIMPAŞA
12.04 SİVASSPOR - KAYSERİSPOR
12.04 RİZESPOR - DENİZLİSPOR

30. HAFTA

19.04 KASIMPAŞA - SİVASSPOR
19.04 KONYASPOR - RİZESPOR
19.04 GALATASARAY - TRABZONSPOR
19.04 ANTALYASPOR - BAŞAKŞEHİR
19.04 FENERBAHÇE - GÖZTEPE
19.04 DENİZLİSPOR - GAZİANTEP
19.04 YENİ MALATYASPOR - GENÇLERBİRLİĞİ
19.04 ANKARAGÜCÜ - ALANYASPOR
19.04 KAYSERİSPOR - BEŞİKTAŞ

31. HAFTA

26.04 ALANYASPOR - GALATASARAY
26.04 TRABZONSPOR - ANTALYASPOR
26.04 GÖZTEPE - ANKARAGÜCÜ
26.04 BEŞİKTAŞ - KASIMPAŞA
26.04 GAZİANTEP - KONYASPOR
26.04 BAŞAKŞEHİR - DENİZLİSPOR
26.04 GENÇLERBİRLİĞİ - FENERBAHÇE
26.04 SİVASSPOR - YENİ MALATYASPOR
26.04 RİZESPOR - KAYSERİSPOR


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