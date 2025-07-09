Süper Lig'de tarihi dönem! Hakemlerin üstüne kamera takılarak maç yönetilecek

TFF Olağan Mali Genel Kurulu, 187 delegenin katılımıyla Ankara’da bir otelde gerçekleştirildi. Genel kurulun ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, yönetim kurulu üyeleri ile Türk futbolunu layık olduğu yere taşımak istediklerini belirterek, herkese eşit ve adil olmaya çalıştıklarını söyledi. Hacıosmanoğlu, gelecek dönemin bir öncekine göre daha iyi geçeceğine inancının tam olduğunu dile getirerek, "Çalışmalarımıza titiz bir şekilde devam ediyoruz. Genel kurulumuz futbola hayırlı olsun" dedi.

"ONLAR DA SAHADA ADİL VE ADALETLİ MAÇ YÖNETECEKLER"

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Türk hakemlerine güveninin tam olduğunu aktararak, "Genel kurulda konuşmamda da söyledim, 3 ayda, 6 ayda gidiyorduk. 1 sene olacak, birkaç gün sonra. Gitmedik, buradayız. Onların içindeki ayrılık ama artık anlamışlardır. Onlar da sahada adil ve adaletli maç yönetecekler. Yönetenler de bizimle devam edecek. Yönetmeyenler de evine gidecek" değerlendirmesini yaptı.

"YENİ SEZONA YAKA KAMERASIYLA BAŞLAYACAĞIZ"

VAR kullanılan maçlarda da yayıncı kuruluşun görüntüsünden ya da sesinden artık ceza sevki yapılabileceğini belirten TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, "Bir adım daha ileriye gidiyoruz. Biliyorsunuz Dünya Kupası’nda da uygulanacak. Hem gözlemci hem temsilci hem de hakemlerde yaka kamerası uygulamasını devreye sokacağız. Yetiştirebilirsek, yeni sezona yaka kamerasıyla başlayacağız. Kim ne söylüyorsa artık hepsi kayıt altında olacak" açıklamasını yaptı.