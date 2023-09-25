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Süper Lig'de üçüncü teknik direktör ayrılığı gerçekleşti! İstanbulspor'dan Galatasaray maçı öncesi radikal karar

25.09.2023 16:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbulspor'da Fatih Tekke dönemi sona erdi. Bu sezona kötü başlayan tecrübeli çalıştırıcı 4 maçta sadece 2 puan alabilmişti. Galatasaray maçı öncesi radikal bir karar alan İstanbulspor yönetimi, Fatih Tekke'nin görevine son verdi.

İstanbulspor'da Galatasaray maçı öncesi ayrılık kararı çıktı. Fatih Tekke ile yollarını ayırmaya karar veren İstanbul ekibi yeni hoca arayışlarına hiç vakit kaybetmeden başladı.

4 MAÇTA 2 PUAN

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Bu sezon yalnızca 2 puan toplayabilen İstanbulspor'da kötü gidişin faturası Fatih Tekke'ye kesildi. İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu ile Fatih Tekke arasında yapılan görüşme sonucunda ayrılık kararı çıktığı öğrenildi.

SÜPER LİG'DE ÜÇÜNCÜ AYRILIK

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Böylece Başakşehir'de Emre Belözoğlu ve Gaziantep FK'de Erdal Güneş ayrılığının ardından Süper Lig'deki üçüncü teknik adam ayrılığı yaşanmış oldu.

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