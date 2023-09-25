Süper Lig'de üçüncü teknik direktör ayrılığı gerçekleşti! İstanbulspor'dan Galatasaray maçı öncesi radikal karar

İstanbulspor'da Galatasaray maçı öncesi ayrılık kararı çıktı. Fatih Tekke ile yollarını ayırmaya karar veren İstanbul ekibi yeni hoca arayışlarına hiç vakit kaybetmeden başladı.

4 MAÇTA 2 PUAN

Bu sezon yalnızca 2 puan toplayabilen İstanbulspor'da kötü gidişin faturası Fatih Tekke'ye kesildi. İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu ile Fatih Tekke arasında yapılan görüşme sonucunda ayrılık kararı çıktığı öğrenildi.

SÜPER LİG'DE ÜÇÜNCÜ AYRILIK

Böylece Başakşehir'de Emre Belözoğlu ve Gaziantep FK'de Erdal Güneş ayrılığının ardından Süper Lig'deki üçüncü teknik adam ayrılığı yaşanmış oldu.

