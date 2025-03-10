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Süper Lig'de uzun yıllar Galatasaray forması giyen Emre Çolak futbolu bıraktı, yeni işinde köşeyi döndü!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
10.03.2025 14:25
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Galatasaray altyapısından yetişen ve yakın zamanda aktif futbolculuk kariyerini noktalayan Emre Çolak bambaşka bir sektöre giriş yaparken yeni işinde emin adımlarla ilerliyor. İşte detaylar...

Süper Lig'de uzun yıllar Galatasaray forması giyen Emre Çolak futbolu bıraktı, yeni işinde köşeyi döndü!

Futbol kariyerine nokta koyan Ordulu milli futbolcu Emre Çolak, İspanya'daki yatırımlarına bir yenisini daha ekledi. Daha önce 'La Nonna 52' adını taşıyan restoranını hizmete açan Çolak, şimdi de Valencia kentinde ikinci restoranını açarak gastronomi dünyasındaki adımlarını sürdürdü.

VALENCIA'DA İKİNCİ RESTORAN

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Valencia’da kapılarını açan ve 'Mutfak' adı verilen yeni işletme, döner, kebap ve pizza gibi hem Türk mutfağından hem de dünya mutfağından seçkin lezzetleri misafirlerine sunacak.

Futbolculuk kariyerinde Galatasaray ve Deportivo formalarını giyen, son olarak da Intercity’de oynayan Emre Çolak, aktif futbolculuk hayatını sonlandırdığını açıklamıştı. Yeşil sahalardan iş dünyasına geçiş yapan Çolak’ın yeni restoranı, Valencia’daki gastronomi severler için yeni bir lezzet durağı olacağa benziyor.

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