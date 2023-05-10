Süper Lig'de yabancı sınırı yeniden değişiyor! İlk 11'de herkes yabancı uyruklu olabilecek...

TFF, cuma günü açıklanacak 'yeni yabancı kuralı' hakkında kararını verdi. Yeni kuralın nasıl olacağı kulüpler tarafından merak edilirken yeni bir iddia ortaya atıldı.

ŞU AN KURAL NASIL?

2022-2023 sezonu öncesinde "Süper Lig Futbolcu Uygunluğu" kuralı hakkındaki çalışmalar ve Kulüpler Birliği ile yapılan istişareler sonucunda, 2022-2023 sezonu için 7 yabancı uyruklu futbolcunun sahada aynı anda yer alması kuralı, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu sezon da 8 yabancı uyruklu futbolcunun aynı anda sahada olmasına izin verilecek şekilde değiştirilmiştir.

Geçtiğimiz sezonki gibi aynı anda sahada en fazla 8 yabancı, bununla birlikte yedek kulübesinde de en fazla 6 yabancı uyruklu futbolcu bulunabilecektir.

Ayrıca Kulüpler Birliği Vakfı ile yapılan mutabakat sonucunda kulüplere; 35 kişilik A Takım listesine 14 yabancı uyruklu futbolcu ve buna ilaveten 21 yaş altı 3 olmak üzere toplamda 17 yabancı uyruklu futbolcuyu yazma hakkı verilmiştir.

İŞTE İDDİA EDİLEN YENİ KURAL!

Yeni kural cuma günü açıklanacak. Süper Lig kulüpleriyle masaya oturan TFF, 11 yabancıya sahada izin verecek. 23 yaşından küçük yabancı oyuncular için ise 14 sözleşmenin üzerinde esneklik sağlanacak. Ancak 14'ü aşan takımlar, TFF'de oluşturulacak fona para yatırmak zorunda olacak.

(Akşam)



