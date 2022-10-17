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Süper Lig'de yeni bir dönem başlıyor! Şenol Güneş ve Fatih Terim göreve...

17.10.2022 17:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Göreve geldiğinden beri birçok yeniliğe imza atan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Milli Takım'da büyük başarılar kazanmış üç hocayla ilgili flaş bir karara imza attı. Mehmet Büyükekşi, Şenol Güneş, Fatih Terim ve Mustafa Denizli’nin içinde bulunduğu bir istişare grubu kurulacağını açıkladı.

Süper Lig'de yeni bir dönem başlıyor! Şenol Güneş ve Fatih Terim göreve...

Yazın yapılan seçimde Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı’na seçilen Mehmet Büyükekşi’den yeni hamleler geliyor. Göreve başladığından beri birçok konuda yenilik yapan Büyükekşi şimdi de daha önce görülmemiş bir olaya imza atıyor.

ŞENOL GÜNEŞ, FATİH TERİM VE MUSTAFA DENİZLİ GÖREVE GELİYOR

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Sabah gazetesine açıklamalarda bulunan Büyükekşi, "Fatih Terim, Şenol Güneş ve Mustafa Denizli gibi isimlerin tecrübelerinden faydalanmayı düşünüyoruz. Önümüzdeki günlerde onlarla görüşerek istişare kurulu oluşturmayı düşünüyoruz” dedi.

İSTİŞARE KURULU OLUŞTURULUYOR

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Süper Lig'de tecrübeli hocaların görev alacağı bir kurul oluşturmayı düşünen TFF, bu kurulda alınacak kararları tartışacak. Özellikle yabancı sınırı gibi konuları bu masada değerlendirecek yetkililer, çıkacak sonuca göre hareket edecek.


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