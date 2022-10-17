Süper Lig'de yeni bir dönem başlıyor! Şenol Güneş ve Fatih Terim göreve...

Yazın yapılan seçimde Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı’na seçilen Mehmet Büyükekşi’den yeni hamleler geliyor. Göreve başladığından beri birçok konuda yenilik yapan Büyükekşi şimdi de daha önce görülmemiş bir olaya imza atıyor.

ŞENOL GÜNEŞ, FATİH TERİM VE MUSTAFA DENİZLİ GÖREVE GELİYOR

Sabah gazetesine açıklamalarda bulunan Büyükekşi, "Fatih Terim, Şenol Güneş ve Mustafa Denizli gibi isimlerin tecrübelerinden faydalanmayı düşünüyoruz. Önümüzdeki günlerde onlarla görüşerek istişare kurulu oluşturmayı düşünüyoruz” dedi.

İSTİŞARE KURULU OLUŞTURULUYOR

Süper Lig'de tecrübeli hocaların görev alacağı bir kurul oluşturmayı düşünen TFF, bu kurulda alınacak kararları tartışacak. Özellikle yabancı sınırı gibi konuları bu masada değerlendirecek yetkililer, çıkacak sonuca göre hareket edecek.



