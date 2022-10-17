Süper Lig'de yeni bir dönem başlıyor! Şenol Güneş ve Fatih Terim göreve...

Yazın yapılan seçimde Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı’na seçilen Mehmet Büyükekşi’den yeni hamleler geliyor. Göreve başladığından beri birçok konuda yenilik yapan Büyükekşi şimdi de daha önce görülmemiş bir olaya imza atıyor.
Sabah gazetesine açıklamalarda bulunan Büyükekşi, "Fatih Terim, Şenol Güneş ve Mustafa Denizli gibi isimlerin tecrübelerinden faydalanmayı düşünüyoruz. Önümüzdeki günlerde onlarla görüşerek istişare kurulu oluşturmayı düşünüyoruz” dedi.
Süper Lig'de tecrübeli hocaların görev alacağı bir kurul oluşturmayı düşünen TFF, bu kurulda alınacak kararları tartışacak. Özellikle yabancı sınırı gibi konuları bu masada değerlendirecek yetkililer, çıkacak sonuca göre hareket edecek.
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