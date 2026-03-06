SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Süper Lig

Süper Lig'de yeni sezon ne zaman başlayacak? TFF resmen açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yeni sezon planlamasına dair bir açıklama geldi. TFF, Türkiye'deki liglerin ne zaman başlayacağını resmen duyurdu.

Süper Lig'de yeni sezon ne zaman başlayacak? TFF resmen açıkladı
Burak Kavuncu

TFF, yeni sezon planlamasına dair açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, yeni sezonun 14 Ağustos'ta başlayacağı belirtildi.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ!

Süper Lig de yeni sezon ne zaman başlayacak? TFF resmen açıkladı 1

TFF'DEN AÇIKLAMA

"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 04.03.2026 tarihinde gerçekleştirdiği toplantıda Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig’in 2026-2027 sezonu başlangıç tarihlerini belirledi.

Alınan karara göre; Trendyol Süper Lig 14, 15, 16, 17 Ağustos 2026 tarihlerinde; Trendyol 1. Lig ise 7, 8, 9, 10 Ağustos 2026 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak.

Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig’de ise ilk müsabakalar 5-6 Eylül 2026 tarihlerinde oynanacak.

Sezon planlamalarının tamamı ise daha sonra ilan edilecek."

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kürsüden Dünya Şampiyonası’na uzanan yol! Necmi Eren’in hedefi...Kürsüden Dünya Şampiyonası’na uzanan yol! Necmi Eren’in hedefi...
Icardi'nin transferi için olay ifadeler! "Onu burada görmek istiyorum"Icardi'nin transferi için olay ifadeler! "Onu burada görmek istiyorum"

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig son dakika tff yeni sezon
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran Abraham Lincoln'ü vurdu: Uçak gemisi geri çekildi

İran Abraham Lincoln'ü vurdu: Uçak gemisi geri çekildi

İHA gemisine saldırı, Manama'da 2 otel vuruldu...

İHA gemisine saldırı, Manama'da 2 otel vuruldu...

Türkiye Kupası'nda çeyrek finalistler belli oldu! İşte devlerin muhtemel rakipleri

Türkiye Kupası'nda çeyrek finalistler belli oldu! İşte devlerin muhtemel rakipleri

Reytingleri alt üst etti ama seyirci isyan etti!

Reytingleri alt üst etti ama seyirci isyan etti!

Uçakların rotası Türkiye'ye çevrildi! Iğdır'da hava hareketliliği

Uçakların rotası Türkiye'ye çevrildi! Iğdır'da hava hareketliliği

Savaşın ortasında kaldılar: Kampanyalar başladı

Savaşın ortasında kaldılar: Kampanyalar başladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.