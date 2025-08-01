Süper Lig'de yeni sezonda VAR'da yerli hakem görev yapacak!

Süper Lig'de yabancı VAR hakemi sona eriyor. TFF, gelecek sezondan itibaren yerli hakemlerin VAR'da görev alması için plan yapıyor.

YABANCILARA YER YOK

Süper Lig'de yerli hakemlerin verdiği kararlar kulüpler ve taraftarlar tarafından yeterince tarafsız ve doğru bulunmadığından yerlerine yabancı VAR hakemleri getirilmişti. A Spor'un iddiasına göre gelecek sezondan itibaren artık yabancı VAR hakemleri görev alamayacak.

YERLİLERE EMANET!

A Spor'un haberine göre Türkiye Futbol Federasyonu, gelecek sezondan itibaren Süper Lig'de VAR'da yerli hakemlerin görev yapması için çalışıyor.