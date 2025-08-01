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Süper Lig'de yeni sezonda VAR'da yerli hakem görev yapacak!

TFF, Süper Lig'de VAR hakemleri için sürpriz bir karara imza atmak üzere. A Spor kaynaklı yayınlanan haberde gelecek sezonda itibaren artık yabancı hakemler VAR'ın başında olmayacak.

Süper Lig'de yeni sezonda VAR'da yerli hakem görev yapacak!
Burak Kavuncu

Süper Lig'de yabancı VAR hakemi sona eriyor. TFF, gelecek sezondan itibaren yerli hakemlerin VAR'da görev alması için plan yapıyor.

YABANCILARA YER YOK

Süper Lig de yeni sezonda VAR da yerli hakem görev yapacak! 1

Süper Lig'de yerli hakemlerin verdiği kararlar kulüpler ve taraftarlar tarafından yeterince tarafsız ve doğru bulunmadığından yerlerine yabancı VAR hakemleri getirilmişti. A Spor'un iddiasına göre gelecek sezondan itibaren artık yabancı VAR hakemleri görev alamayacak.

YERLİLERE EMANET!

Süper Lig de yeni sezonda VAR da yerli hakem görev yapacak! 2

A Spor'un haberine göre Türkiye Futbol Federasyonu, gelecek sezondan itibaren Süper Lig'de VAR'da yerli hakemlerin görev yapması için çalışıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Hakem VAR tff
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