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Süper Lig'de yılın teknik adam bombası! Abdullah Avcı, Türk futboluna geri dönüyor

Süper Lig'e bu sezon adım atan Arca Çorum FK'da Uğur Uçar depreminin ardından takımın başına kimin geçeceği belli oluyor! Kırmızı-siyahlı yönetimin, Trabzonspor ile tarihi bir şampiyonluk yaşayan ve şu an boşta olan usta taktisyen Abdullah Avcı ile resmen görüşmelere başlayacağı öne sürüldü.

Süper Lig'de yılın teknik adam bombası! Abdullah Avcı, Türk futboluna geri dönüyor
Emre Şen

Tarihinde ilk kez mücadele ettiği Süper Lig sahnesinde kalıcı olmak isteyen Arca Çorum FK, teknik direktörlük koltuğunda radikal bir operasyona imza atıyor. Geride kalan 6 haftada 7 puan toplayarak 11. sıraya demir atan kırmızı-siyahlı ekipte, beklenen patlamanın yapılamaması üzerine fatura teknik direktör Uğur Uçar'a kesildi. Yönetimin yolları ayırma kararı aldığı Uçar'ın yerine geçecek isim ise spor kamuoyunda adeta şok etkisi yarattı!

ŞAMPİYON HOCA İÇİN DEV OPERASYON BAŞLADI!

Kulüpten resmi ayrılık açıklamasının yapılması an meselesiyken, kırmızı-siyahlı idareciler yeni hoca konusunda çıtayı zirveye çıkardı. beIN Sports'un gündeme bomba gibi düşen haberine göre; Çorum temsilcisi, hedefini Süper Lig’in şampiyon teknik direktörlerinden Abdullah Avcı olarak belirledi. Yönetimin, tecrübeli futbol adamıyla çok kısa bir süre içinde yüz yüze bir görüşme gerçekleştirerek kulübün projesini anlatacağı ve resmi teklifini sunacağı öğrenildi.

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Kariyerinde A Milli Takım, Beşiktaş, Başakşehir ve Trabzonspor gibi dev camiaları çalıştıran 63 yaşındaki deneyimli taktisyen, Bordo-Mavili ekipten koptuğu 31 Ağustos 2024 tarihinden bu yana herhangi bir takım çalıştırmıyordu. Şampiyon apoletli teknik adamın, Süper Lig'in yeni ekibinden gelecek bu sürpriz teklife nasıl bir yanıt vereceği ise şimdiden büyük bir merak konusu oldu.

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Abdullah Avcı Çorum
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