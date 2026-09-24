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Galatasaray'dan Singo iddialarına zehir zemberek yanıt! Aşil tendonu yalanıyla çirkin operasyon...

Galatasaray, Fildişi Sahilli yıldızı Wilfried Singo hakkında medyada çığ gibi büyüyen "Aşil tendonu koptu" ve "Kronik sakatlığı gizlendi" iddialarına adeta savaş açtı! Sarı-kırmızılı yönetimden yapılan çok sert açıklamada, bu haberlerin kasıtlı bir algı operasyonu olduğu vurgulanarak tıbbi gerçekler kamuoyunun yüzüne çarpıldı.

Galatasaray'dan Singo iddialarına zehir zemberek yanıt! Aşil tendonu yalanıyla çirkin operasyon...
Emre Şen
Wilfried Singo

Wilfried Singo

FİL Fildişi Sahili
Yaş: 26 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'da, büyük umutlarla kadroya katılan Wilfried Singo etrafında dönen karanlık spekülasyonlara yönetimden tokat gibi bir cevap geldi! Basında ve sosyal medyada Fildişili sağ bekin Aşil tendonunun koptuğu ve transfer sürecinde kronik sakatlığının kulüpten gizlendiği yönünde çıkan haberler sarı-kırmızılı camiada sabırları taşırdı. Yönetim, takımı karıştırmak için başlatılan algı operasyonlarını çürütmek adına zehir zemberek bir bildiri yayımladı.

KASITLI VE TÜMÜYLE YALAN

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan resmi açıklamada, yıldız oyuncunun sağlık durumu hakkında uydurulan senaryolar en sert dille yalanlandı. Masa başı iddialarına karşı çıkarılan kulüp bildirisinde, "Futbol A Takım oyuncularımızdan Wilfried Singo'nun sakatlığı ile ilgili yazılı ve görsel medyada ortaya atılan iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Oyuncunun Aşil tendonunun koptuğuna veya Galatasaray'a transfer sürecinde kronik bir sakatlığı olduğuna dair haberler kasıtlı ve tümüyle yalandır" ifadeleri kullanıldı.

İŞTE YILDIZ OYUNCUNUN GERÇEK SAKATLIĞI

Kirli iddiaları tıbbi raporla yerle bir eden Cimbom, Singo'nun sakatlandığı ilk gün resmi kanallardan duyurulan teşhisi bir kez daha hatırlattı. Fildişili savunmacının sağ üst arka adale grubunda ileri-orta düzey kas, fasya ve tendon içeren zorlanma tespit edildiği ve rehabilitasyon sürecinin kulüp doktorları gözetiminde tıkır tıkır işlediği aktarıldı. Sarı-kırmızılı yönetim, taraftarlara da açık bir çağrıda bulunarak bu tür masa başı yalan haberlere ve sahiplerine karşı uyanık olunmasını, sadece kulübün resmi mecralarına itibar edilmesini istedi.

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Anahtar Kelimeler:
galatasaray Wilfried Singo
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