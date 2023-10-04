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Süper Lig'de yılın transfer bombası! Burak Yılmaz ikna turuna çıktı, Yusuf Yazıcı geri dönüyor

04.10.2023 18:48 | Son Güncelleme:
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Fransa Lig 1 ekiplerinden Lille'de forma giyen Yusuf Yazıcı için Süper Lig iddiaları yükselirken, yıldız oyuncu için sürpriz bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

Yusuf Yazıcı

Yusuf Yazıcı

TR Türkiye
Yaş: 26 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Lille
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Fransa Ligue 1'de Lille forması giyen Yusuf Yazıcı için Türkiye iddialarının ardı arkası kesilmiyor. Son günlerde ismi Beşiktaş ile ciddi şekilde anılan Yazıcı için sürpriz gelişmeler yaşandı.

Sabah'ın haberine göre, Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş ve yardımcısı Burak Yılmaz'ın Yusuf Yazıcı'yı ikna etmek için girişimlerde olduğu belirtildi.

ŞENOL GÜNEŞ VE BURAK YILMAZ ETKİSİ

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Siyah-beyazlılar Yusuf Yazıcı için devre arasında Lille'in kapısını çalmaya hazırlanırken, milli yıldızı Şenol Güneş ve Burak Yılmaz ikna edeceği Yusuf Yazıcı'nın yerli oyuncu olması da Beşiktaş'ın transferde ısrarcı olması için en büyük etkenlerden birisi öğrenildi.

9 MAÇTA 2 GOL

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Geçtiğimiz sezonu Trabzonspor'da kiralık olarak geçiren Yusuf Yazıcı bu sezon kulübü Lille'e geri döndü. Fransız kulübünde bu sezon 9 maça çıkan Yusuf, 4 kez ilk 11'de şans buldu. Milli futbolcu, bu karşılaşmalarda 2 gol atmayı başardı.

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