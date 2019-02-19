SPOR

Süper Lig'den 6 kulüp PFDK'ya sevk edildi

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 19.02.2019 21:02 | Son Güncelleme

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği; Evkur Yeni Malatyaspor, Beşiktaş, Bursaspor, Atiker Konyaspor, Trabzonspor ve Kasımpaşa kulüplerinin Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildiğini açıkladı.

Süper Lig'den 6 kulüp PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Spor Toto Süper Lig'den 6 kulübü, TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında oynanan maçların ardından Beşiktaş, Trabzonspor, Kasımpaşa, Evkur Yeni Malatyaspor, Bursaspor ve Atiker Konyaspor'un saha olaylarının yanı sıra çirkin ve kötü tezahüratla, usulsüz seyirci alınmasından dolayı hukuk müşavirliği tarafından PFDK'ye sevk edildiği bildirildi.

Atiker Konyaspor'un oyuncusu Adis Jahovic ile Evkur Yeni Malatyasporlu futbolcu Adem Büyük'ün ise kural dışı hareketleri nedeniyle disiplin kuruluna sevkine karar verildiği vurgulandı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, Afjet Afyonspor, Eskişehirspor ve Abalı Denizlispor'un da kurula sevk edildiği kaydedildi.

Adana Demirspor Teknik Direktörü Ümit Özat, Hatayspor idarecileri Mithat Baklacı ile Aydın Toksöz'ün de PFDK'ye sevk edilmesinin kararlaştırıldığı aktarıldı.

O topraklar asırlık mezarlarla kaplı! O topraklar asırlık mezarlarla kaplı!
Yılda sadece 3 kez yapılıyor! Duyan tabağını alıp koşuyorYılda sadece 3 kez yapılıyor! Duyan tabağını alıp koşuyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig pfdk

En Çok Okunan Haberler

Gündeme bomba gibi düştü! 'Maalesef içimizden vurulduk'

Gündeme bomba gibi düştü! 'Maalesef içimizden vurulduk'

ABD'den kritik Türkiye açıklaması!

ABD'den kritik Türkiye açıklaması!

Giuliano durdurulamıyor!

Giuliano durdurulamıyor!

Transfer bombası patladı! Resmen açıklandı

Transfer bombası patladı! Resmen açıklandı

Fatih Terim'in olay fotoğrafı ortaya çıktı

Fatih Terim'in olay fotoğrafı ortaya çıktı

Hocasıyla tartıştı, kampı terk etti!

Hocasıyla tartıştı, kampı terk etti!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Demirören'den tarihi karar! Bir dönem sona eriyor

Demirören'den tarihi karar! Bir dönem sona eriyor

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Galatasaray'a 3 kötü haber birden!

Galatasaray'a 3 kötü haber birden!

Beşiktaş'tan evinde şok kayıp

Beşiktaş'tan evinde şok kayıp

Okuyucu Yorumları 1 yorum
her hafta malataya,konya,trabzon pfdk ya sevk ediliyor.bu üç takım da taraftarları da tam sopalık.
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Süper Lig'den 6 kulüp PFDK'ya sevk edildi

6 kulüp PFDK'lık oldu

TFF yönetimi ile Süper Lig kulüplerinin başkanları bir araya geldi

TFF ile başkanlar arasında kritik zirve

Yekta'dan şok suçlama!

'Müsaade etmeyeceklerini biliyorduk' Yekta'dan şok suçlama!

Antalyaspor 0 - 1 Medipol Başakşehir

Başakşehir zor da olsa kazandı

Erzurumspor'un 8 maçlık galibiyet hasreti sona erdi

Erzurumspor hasreti bitirdi

Kasımpaşa 1 - 4 Galatasaray

Aslan, Paşa'yı dağıttı! Feghouli 3 golle şov yaptı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.