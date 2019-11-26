SPOR

Süper Lig'den 7 kulüp PFDK'ya sevk edildi

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 26.11.2019 19:27 | Son Güncelleme

Süper Lig'de Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor, Demir Grup Sivasspor, İttifak Holding Konyaspor, İstikbal Mobilya Kayserispor ve BtcTurk Yeni Malatyaspor kulüpleri Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

Süper Lig'den 7 kulüp PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'den 7 kulübü çeşitli nedenlerle Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, ligin 12. hafta maçlarında yaşanan disiplin ihlalleri nedeniyle Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor, İttifak Holding Konyaspor, İstikbal Mobilya Kayserispor, Demir Grup Sivasspor ve BtcTurk Yeni Malatyaspor'un çeşitli nedenlerle PFDK'ye sevk edildiği belirtildi.

Ayrıca Konyaspor Kulübü Başkanı Hilmi Kulluk'un da medyada yer alan sportmenliğe aykırı açıklamasında dolayı tedbirsiz olarak disipline gönderildiği aktarıldı.

Bebek sandalyesine çarpınca...Ortalığk savaş alanına döndü Bebek sandalyesine çarpınca...Ortalığk savaş alanına döndü
Süper Lig'de deplasman fırtınası!Süper Lig'de deplasman fırtınası!
Antalya'da puanlar paylaşıldıAntalya'da puanlar paylaşıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig pfdk

En Çok Okunan Haberler

Zengin eşten sonra modacı kardeşiyle gündemde

Zengin eşten sonra modacı kardeşiyle gündemde

CHP'li belediyeye kayyum atandı

CHP'li belediyeye kayyum atandı

Fatih Terim'e olay sözler: Sen kimsin? Mafya mısın?

Fatih Terim'e olay sözler: Sen kimsin? Mafya mısın?

Muslera'dan kavga yorumu

Muslera'dan kavga yorumu

'Rakip hocanın ne dediği beni ilgilendirmiyor'

'Rakip hocanın ne dediği beni ilgilendirmiyor'

İşte maç sonu çıkan kavganın sebebi

İşte maç sonu çıkan kavganın sebebi

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Trabzon'da kazanan çıkmadı

Trabzon'da kazanan çıkmadı

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Maçtan sonra Twitter'da tartıştılar!

Maçtan sonra Twitter'da tartıştılar!

Rodrigues transferi FIFA'lık oldu!

Rodrigues transferi FIFA'lık oldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini Cüneyt Çakır yönetecek

İşte F.Bahçe - Beşiktaş derbisinin hakemi

Saffet Sancaklı: Futbolseverlere kötü bir haberim var; Türk futbolunda deniz bitti

''Futbolseverlere kötü bir haberim var''

ÖZET | Gaziantep FK: 3 - Kayserispor: 0 maç sonucu

Gaziantep 3 puanı 3 golle aldı!

ÖZET | Gençlerbirliği 3-1 Göztepe maç sonucu

Gençlerbirliği, Göztepe'nin serisini bozdu!

ÖZET | Çaykur Rizespor 0-3 Kasımpaşa maç sonucu

Kasımpaşa 3 puanı 3 golle aldı!

Ersin Düzen'den Arda Turan ve Beşiktaş iddiası

Arda Turan sürprizi! Transfer açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.