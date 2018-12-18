SPOR

Süper Lig'den 8 kulüp PFDK'ya sevk edildi

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 18.12.2018 16:56 | Son Güncelleme

Beşiktaş, Trabzonspor, Medipol Başakşehir ve Bursaspor kulüpleri, "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi. Ayrıca Galatasaray Kulübü'nün de "çirkin ve kötü tezahüratı" ve "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle PFDK'ya sevkine karar verildi.

Süper Lig'den 8 kulüp PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Spor Toto Süper Lig'de 8 takımın TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilmesine karar verdi.

TFF'nin internet sitesinde yapılan açıklamada, hukuk kurulunun, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor, Bursaspor, MKE Ankaragücü, Kasımpaşa, Medipol Başakşehir ve Evkur Yeni Malatyaspor'un PFDK'ye sevk edilmesini kararlaştırdığı bildirildi.

Evkur Yeni Malatyasporlu Sadık Çiftpınar ile Antalyaspor oyuncusu Diego Angelo'nun da kural dışı hareketlerinden dolayı disiplin kuruluna sevk edildiği kaydedildi.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor, Altay, Adanaspor ve Eskişehirspor'un da PFDK'ye sevk edildiği vurgulandı.

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Spor Toto Süper Lig pfdk

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